UFC 325 con la revancha Volkanovski vs. Diego Lopes como plato fuerte: cartelera, previa, hora y cómo ver por TV e internet

A pesar de que las artes marciales mixtas todavía se deleitan con el UFC 324 y la excelente pelea principal…

A pesar de que las artes marciales mixtas todavía se deleitan con el UFC 324 y la excelente pelea principal donde Justin Gaethje tumbó al ascendente Paddy Pimblett, la compañía de Dana White ya tiene listo el segundo gran evento de este 2026: el UFC 325.

Apenas una semana después de la velada en Las Vegas, el UFC armó las valijas y desembarcó en Australia, donde el local Alexander Volkanovski intentará defender su título del peso pluma en una muy esperada revancha ante el brasileño Diego Lopes.

Ambos se vieron las caras en abril de 2025, cuando el australiano ganó por decisión unánime en un combate a cinco rounds, donde tuvo como premio el cetro de peso pluma que había perdido una pelea antes frente a Ilia Topuria, quien luego lo dejó vacante al subir de categoría.

Aquella fue una dura derrota para Lopes, porque llegaba envalentonado con cinco victorias en fila y parecía que nada podía impedirle reclamar la corona de la división. El brasileño se repuso en septiembre, cuando venció en el segundo round a Jean Silva, otro que llegaba en su mejor momento. Esa victoria le ganó a Lopes una segunda oportunidad de ir por el título.

La condición de Volkanovski es una incógnita, porque no ha vuelto a pelear en estos 10 meses. Sus últimos combates se han repartido entre victorias y derrotas, siendo estas ante peleadores de alto calibre, como el propio Topuria o Islam Makhachev.

Este sábado, en el Qudos Bank Arena del Sydney Olympic Park de Australia, volverán a verse las caras para ver quién es el monarca de la división pluma.

Cartelera principal

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes — Pelea por el Título del peso pluma

Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis — peso ligero

Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy — peso ligero

Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira — peso completo

Quillan Salkilld vs. Jamie Mullarkey — peso ligero

Preliminares

Junior Tafa vs. Billy Elekana — Peso Semi-Pesado

Cam Rowston vs. Cody Brundage — Peso Medio

Jacob Malkoun vs. Torrez Finney — Peso Medio

Jonathan Micallef vs. Oban Elliott — Peso Welter

Primeras preliminares

Kaan Ofli vs. Yizha — Peso Pluma

Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan — Peso Ligero

Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay — Peso Pluma

Sulangrangbo vs. Lawrence Lui — Peso Gallo

Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar — Peso Mosca

Cartelera principal

9 p.m. de Miami.

8 p.m. de Ciudad de México.

9 p.m. de Bogotá.

11 p.m. de Buenos Aires.

3 a.m. de Madrid (ya domingo).

Preliminares

7 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. de Madrid (ya domingo).

Primeras preliminares

5 p.m. de Miami.

4 p.m. de Ciudad de México.

5 p.m. de Bogotá.

7 p.m. de Buenos Aires.

11 p.m. de Madrid.

La UFC podrá verse enteramente a través de Paramount+ en Estados Unidos y Latinoamérica, sin necesidad de un pago extra a la suscripción. En España el evento podrá verse a través de HBO Max.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.