Rusia dice que acordó suspender los ataques a Kyiv hasta el domingo por pedido de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su homólogo ruso, Vladimir Putin, accedió a una pausa de una semana en los ataques a las principales ciudades de Ucrania, incluida la capital, Kyiv, mientras el país enfrenta temperaturas invernales extremadamente bajas. El Kremlin parece haber confirmado, al menos parcialmente, las palabras de Trump.

Trump hizo esta afirmación durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca el jueves.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el viernes a periodistas que Moscú había accedido a una “petición personal” de Trump para detener los ataques contra Kyiv hasta el 1 de febrero. La solicitud del presidente de EE.UU. se hizo con el fin de “crear condiciones favorables para las negociaciones”, afirmó Peskov.

Trump no especificó cuándo tuvo lugar la conversación con Putin.

No se registraron ataques contra Kyiv durante la noche del viernes.

Sin embargo, Peskov no especificó si el acuerdo se extendía a otras ciudades de Ucrania. También se negó a comentar si la pausa abarcará todos los ataques o solo aquellos dirigidos a la infraestructura energética. Durante la reunión de gabinete del jueves, Trump declaró que le había pedido personalmente al presidente Putin que no disparara contra Kyiv y las diversas ciudades durante una semana, y él accedió, citando el frío extremo que enfrenta Ucrania.

Los comentarios de Trump se producen en un momento en el que Rusia estaba intensificando los ataques contra la infraestructura energética de Ucrania, lo que dejó a gran parte del país con cortes de electricidad.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció a Trump y dijo que una posible pausa temporal en los ataques durante el periodo invernal extremo podría ayudar a proteger la infraestructura energética crítica de Ucrania, calificando el suministro eléctrico como “la base de la vida”.

“Valoramos los esfuerzos de nuestros socios para ayudarnos a proteger vidas. Gracias, presidente Trump”, escribió Zelensky en X, al agregar que Ucrania espera que el acuerdo se cumpla.

Zelensky confirmó que se discutió una posible pausa temporal en los ataques a la infraestructura energética durante reuniones trilaterales entre funcionarios de Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Abu Dhabi la semana pasada.

Una persona familiarizada con las discusiones dijo que funcionarios estadounidenses plantearon la idea de una pausa en los combates, aunque en ese momento no estaba claro si Moscú estaría de acuerdo.

El viernes por la mañana, hora local, la Fuerza Aérea de Ucrania informó que Rusia había disparado un misil y docenas de drones contra objetivos en todo el país durante la noche.

Un misil y 25 drones impactaron en 15 regiones y 80 drones fueron derribados, según la fuerza aérea.

Zelensky declaró este viernes que ninguno de los ataques nocturnos había alcanzado las instalaciones energéticas de Ucrania, aunque la infraestructura energética fue atacada en varias regiones el jueves por la tarde.

El líder ucraniano señaló que hubo un cambio de rumbo del ejército ruso hacia ataques logísticos. Añadió que los ataques con drones contra zonas residenciales de las ciudades continuaban.

Intentos previos de tregua temporal entre Rusia y Ucrania no han logrado mantenerse. Ucrania acusó a Rusia de violar un alto el fuego de tres días planeado en mayo del año pasado, que Moscú anunció por “consideraciones humanitarias”. Aunque medios estatales rusos dijeron que la tregua entró en vigor, el ejército ucraniano afirmó que los ataques continuaron durante ese periodo. El Ministerio de Defensa ruso sostuvo que sus militares “cesaron todas las hostilidades” y acusó a Ucrania de seguir atacando. Rusia dijo que “reflejaría” las acciones de Ucrania.

Al principio de la guerra, las autoridades ucranianas tuvieron que suspender los planes de evacuación de civiles de Mariupol, alegando violaciones por parte de Rusia de una pausa acordada en marzo de 2022.

En su publicación agradeciendo a Trump, Zelensky afirmó que estos “pasos de desescalada contribuyen al progreso real hacia el fin de la guerra”. El enviado especial de Trump, Steve Witkoff, expresó optimismo similar, diciendo este jueves que el Gobierno estaba “logrando mucho progreso” en la negociación de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, y que tras la reunión en Abu Dhabi, “el pueblo de Ucrania ahora tiene esperanza y expectativas de que pronto lograremos un acuerdo de paz”.

El miércoles, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que la “reivindicación territorial sobre Donetsk” es el principal punto pendiente en las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Aún existe una brecha, pero al menos hemos podido reducir el conjunto de temas a uno central, y probablemente será muy difícil, pero es en el que se está trabajando”, dijo a legisladores.

Sin embargo, este jueves, el asesor del Kremlin, Yury Ushakov, matizó la valoración de Rubio sobre el estado de las negociaciones.

“Creo que no”, dijo Ushakov al canal Rossiya-1 en respuesta a los comentarios de Rubio, según la agencia estatal rusa TASS. Anteriormente, Ushakov dijo a medios rusos que el tema territorial era el mayor de muchos asuntos aún en la agenda, de acuerdo con TASS.

La supuesta pausa en los ataques rusos llega en un momento crítico, cuando Ucrania enfrenta temperaturas bajo cero, agravadas por los repetidos ataques rusos a la infraestructura crítica.

Los ataques rusos a la infraestructura energética han causado importantes cortes de electricidad en Kyiv, según el ministro de Energía de Ucrania, y varias otras regiones, incluidas Odesa, Járkiv y Donetsk, también sufren apagones.

