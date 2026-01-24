Ucrania califica como “constructivas” las primeras conversaciones trilaterales con Rusia y EE.UU. en Abu Dhabi

Las primeras conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyeron en Abu Dhabi el sábado, mientras todas las partes…

Las primeras conversaciones trilaterales entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluyeron en Abu Dhabi el sábado, mientras todas las partes mostraron un tono optimista tras dos días de discusiones.

Funcionarios de Estados Unidos describieron las conversaciones —en las que funcionarios de los tres países se sentaron juntos por primera vez desde la invasión rusa a Ucrania en 2022— como que “superaron las expectativas” y dijeron que el ambiente en la sala fue “muy optimista, muy positivo, muy constructivo”.

Un funcionario de Estados Unidos dijo que la reunión marcó un avance significativo después de meses de diplomacia silenciosa, subrayando que, aunque no se garantiza un acuerdo final, el progreso no habría sido posible sin conversaciones cara a cara. “Llegar a este punto fue un paso realmente importante”, dijo el funcionario, agregando que las partes estaban explorando las posiciones de cada una y trabajando creativamente hacia soluciones.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo en un comunicado que “se discutieron muchos temas, y es importante (decir) que las conversaciones fueron constructivas”. Agregó que podrían llevarse a cabo más reuniones la próxima semana.

“El enfoque central de las discusiones fue sobre los posibles parámetros para poner fin a la guerra”, dijo el líder ucraniano. Añadió que los funcionarios estadounidenses habían sugerido formalizar estos parámetros, así como las condiciones de seguridad requeridas para alcanzarlos.

“Todas las partes acordaron informar a sus capitales sobre cada aspecto de las negociaciones y coordinar los próximos pasos con sus líderes”, añadió. “Siempre que haya disposición para avanzar —y Ucrania está lista— se celebrarán más reuniones, posiblemente la próxima semana”.

Funcionarios de EE.UU. coincidieron con esa evaluación y reconocieron que aún quedan cuestiones importantes. “La desescalada es importante. Sí, el territorio también es importante, pero hemos eliminado muchas cosas en las que las partes no podían ponerse de acuerdo antes de Ginebra”, dijo el funcionario de Estados Unidos, refiriéndose a una ronda anterior de conversaciones de paz en Suiza que no lograron un acuerdo. “Es importante para nosotros mantener el impulso”.

Las partes acordaron que la próxima ronda de conversaciones comenzaría el próximo domingo, nuevamente en Abu Dabi, según funcionarios estadounidenses.

Tras la reunión, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, declaró a la agencia de noticias estatal TASS que Rusia quiere desarrollar un plan que “se corresponda plenamente con los entendimientos fundamentales” alcanzados por el presidente de rusia, Vladimir Putin, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, durante su cumbre en Alaska el año pasado.

Las negociaciones se llevaron a cabo en inglés y ruso, informó TASS citando a una fuente. Las partes discutieron “zonas de amortiguamiento y varios mecanismos de control”, pero el tema de los territorios sigue siendo difícil, según TASS.

Mientras tanto, un portavoz del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos dijo que las conversaciones tuvieron una “atmósfera positiva y constructiva” y vieron a representantes ucranianos y rusos dialogar directamente sobre elementos de un marco de paz propuesto por EE.UU.

Rusia envió un equipo militar, que incluía a un alto espía y al jefe de inteligencia militar, para asistir a las conversaciones en Abu Dabi; Ucrania envió a sus principales negociadores, entre ellos diplomáticos y funcionarios de seguridad; y EE.UU. estuvo representado por el enviado de Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y Josh Gruenbaum, comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones.

Al iniciar las conversaciones, se entendía ampliamente que el territorio era el tema clave que quedaba por resolver. El Kremlin había reiterado la postura de Rusia de que Ucrania debe retirarse de la región de Donbás en la parte oriental del país, lo cual Kyiv ha rechazado repetidamente.

Casi cuatro años después de lanzar una invasión a gran escala de su vecino, Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio reconocido por el derecho internacional como parte de la Ucrania soberana. Esto incluye casi toda la región de Luhansk y partes de las regiones de Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Horas después de que los negociadores de Kyiv, Moscú y Washington terminaran su primer día de conversaciones en los Emiratos Árabes Unidos el viernes, Rusia lanzó su mayor ataque aéreo nocturno contra Ucrania en lo que va de año, dijeron las autoridades locales este sábado.

Entre las dos rondas de conversaciones, ataques con misiles y drones tuvieron como objetivo la capital ucraniana, según la fuerza aérea del país, que activó las defensas aéreas. Periodistas de CNN en Kyiv informaron haber escuchado explosiones.

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas por los ataques, según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko. Añadió que la caída de escombros provocó incendios y dañó edificios, y que casi 6.000 bloques de apartamentos perdieron calefacción y otras partes de la ciudad quedaron sin suministro de agua. Hasta la mañana de este sábado, hora local, la temperatura era de menos 12 grados Celsius en Kyiv.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en el noreste, también fue atacada, y los ataques dañaron un hospital materno y un dormitorio para desplazados, según el alcalde Íhor Terekhov. Al menos 19 personas resultaron heridas, entre ellas un niño.

En total, Rusia lanzó más de 370 drones y 21 misiles durante la noche, con otros objetivos incluidos Sumy y Cherníhiv, dijo Zelensky este sábado. Agregó que los ataques se centraron en el sector energético de Ucrania, que es “crítico” durante el frío invierno.

Denys Shmyhal, ministro de Energía de Ucrania, dijo este sábado por la noche, hora local, que más de 800.000 personas en Kyiv estaban sin electricidad debido a cortes de emergencia tras los ataques.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.