Trump presenta un plan de atención médica para reducir costos en su más reciente iniciativa para mejorar la asequibilidad

El presidente de EE.UU., Donald Trump, presentó este jueves una propuesta en varias partes destinada a reducir los precios de los medicamentos recetados y las primas de los seguros médicos, así como aumentar la transparencia de precios dentro del sistema de atención médica.

La Casa Blanca está presentando el paquete —denominado el “Gran Plan de Atención Médica”—, como un marco para ayudar al Congreso a elaborar una legislación que aborde los retos de los costos en la atención médica. La propuesta, que no da muchos detalles, llega en un momento en que el presidente busca demostrar a los estadounidenses que está abordando sus preocupaciones sobre la accesibilidad.

Funcionarios del Gobierno también subrayaron que el esfuerzo va más allá de un largamente prometido reemplazo de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés).

“Esto es mucho más amplio que la Ley de Cuidado de Salud Asequible”, dijo un funcionario de la Casa Blanca a los periodistas. “Se trata de reducir los costos de la atención médica en todo el sistema sanitario”.

Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, declaró a los periodistas que se necesitan “grandes cambios radicales” para abordar los problemas del sistema de salud en Estados Unidos.

“La verdadera pregunta es cómo dejamos atrás una legislación perezosa para empezar a abordar los problemas de fondo, no solo lanzar más dinero de los contribuyentes a los problemas, sino llegar a las causas por las que el sistema no está funcionando como debería”, señaló.

Aunque algunas de las propuestas pueden contar con el apoyo de ambos partidos, como la restricción de los gestores de prestaciones farmacéuticas, muchas se enfrentarán a la oposición demócrata en el Congreso, sobre todo porque no ampliarían las caducadas subvenciones mejoradas de Obamacare. Cabe destacar que la administración no pretende promulgar el plan mediante la reconciliación, lo que permitiría al Senado aprobarlo por mayoría simple.

El impulso de la Casa Blanca probablemente pone fin a las negociaciones bipartidistas en el Capitolio, donde algunos senadores buscaban una vía para reactivar los subsidios mejorados de la ACA incluyendo restricciones favorables a los republicanos.

La Cámara de Representantes aprobó la semana pasada una medida que prorroga los subsidios caducados durante tres años, después de que varios miembros del Partido Republicano se rebelaran y se pusieran del lado de los demócratas. Sin embargo, tal y como estaba redactada, no tenía futuro en el Senado, y muchos republicanos esperaban que Trump les orientara sobre los siguientes pasos a seguir.

Decenas de millones de estadounidenses enfrentan este año mayores costos de cobertura médica, con aumentos en las primas de los planes patrocinados por empleadores, Medicare y Obamacare.

No obstante, el marco presentado no propone cambios importantes en Medicare, Medicaid ni en los seguros basados en el empleo, que son las principales fuentes de cobertura médica en el país. Tampoco busca obligar a hospitales y médicos a reducir sus precios, uno de los componentes más significativos del costo de la atención médica.

Al menos un analista del sector criticó la iniciativa, calificándola como “un ejercicio en gran medida político”.

“Creemos que está diseñada para demostrar que la Casa Blanca está haciendo ‘algo’ respecto a la asequibilidad y los precios de la atención médica, pero consideramos que estas políticas tienen pocas probabilidades de ser aprobadas por el Congreso actual o tendrán un impacto mínimo si se aprueban”, escribió Spencer Perlman, director de investigación de atención médica en Veda Partners, en una nota a clientes.

El plan propone enviar los subsidios federales para las primas directamente a los consumidores, y no a las aseguradoras, como el presidente ha defendido en los últimos meses en medio del debate sobre la extensión de la ayuda de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. También contempla reanudar los pagos federales de un segundo grupo de subsidios de Obamacare que reducen los gastos de bolsillo para personas de bajos ingresos, lo que probablemente elevaría las primas para una amplia parte de quienes tienen cobertura en los mercados de seguros.

Además, Trump aseguró que exigirá rendición de cuentas a las grandes compañías de seguros, obligándolas a revelar cuánto gastan en el pago de reclamaciones y con qué frecuencia niegan atención médica, un punto de frustración para muchos pacientes.

Parte del marco se basa en medidas que el presidente implementó durante su primer mandato o en acuerdos alcanzados en el último año, incluida su petición al Congreso para que codifique los acuerdos de precios de medicamentos de “Nación Más Favorecida” con más de una docena de fabricantes farmacéuticos.

Sin embargo, algunos componentes del plan dependen en gran medida de proporcionar más información a consumidores y empleadores, con el objetivo de reducir costos fomentando una mayor comparación de precios. Durante la primera administración Trump, se exigió a hospitales y aseguradoras publicar ciertos precios, pero expertos señalan que la mayoría de los pacientes no compara costos antes de recibir atención. Además, algunos hospitales han utilizado esos datos para negociar pagos más altos con aseguradoras y empleadores.

“No va a ser una solución milagrosa”, dijo Cynthia Cox, vicepresidenta senior de KFF, un grupo de investigación sobre políticas de salud no partidista. “Probablemente sea una parte relativamente pequeña del gasto en atención médica la que pueda modificarse mediante la transparencia de precios”.

