Trump ordena al Gobierno de EE.UU. comprar US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios para reducir costos de la vivienda

El presidente Donald Trump dijo el jueves que ordenó a “sus representantes” comprar US$ 200.000 millones en bonos hipotecarios para reducir las tasas de interés y los pagos mensuales, en una publicación que escribió en su plataforma Truth Social.

Fannie Mae y Freddie Mac, dos gigantes hipotecarios propiedad del Gobierno, ahora valen “una fortuna absoluta” y tienen suficiente efectivo para financiar la orden, escribió en la publicación.

“Porque elegí no vender Fannie Mae y Freddie Mac en mi primer mandato… ahora vale muchas veces esa cantidad — UNA FORTUNA ABSOLUTA — y tiene US$ 200.000 MILLONES EN EFECTIVO. Por esto, estoy instruyendo a mis representantes que COMPREN US$ 200.000 MILLONES EN BONOS HIPOTECARIOS”, escribió.

“Esto hará que las tasas hipotecarias BAJEN, los pagos mensuales BAJEN y que el costo de tener una casa sea más accesible”.

Tradicionalmente, la Reserva Federal ha sido el mayor comprador de valores respaldados por hipotecas. Durante la pandemia, el banco central compró valores por cientos de miles de millones de dólares, lo que ayudó a contribuir a las tasas hipotecarias ultrabajas que muchos estadounidenses pudieron asegurar durante esos años.

Generalmente, cuando la Fed u otra entidad compra más valores respaldados por hipotecas, específicamente bonos hipotecarios, disminuye las tasas de interés cobradas en las hipotecas. Pero eso no siempre es el caso, ya que la Fed no controla directamente las tasas de esos préstamos.

Por ejemplo, la Fed bajó su tasa de interés de referencia varias veces el año pasado y en 2024, lo que tradicionalmente también ayudaría a reducir las tasas hipotecarias. Sin embargo, las tasas hipotecarias se han mantenido elevadas en parte porque los estadounidenses que obtuvieron tasas hipotecarias bajas durante la pandemia no se han estado mudando.

Con la breve excepción de la primavera de 2020, el inventario y las ventas actuales de viviendas se han mantenido cerca de su punto más bajo desde la crisis inmobiliaria y financiera que terminó en 2010. A Estados Unidos le faltan aproximadamente 4 millones de viviendas necesarias para abordar la escasez de oferta y devolver la vivienda a niveles asequibles en este país, de acuerdo con Goldman Sachs Research.

Trump ha estado considerando una oferta pública inicial de Fannie y Freddie durante años, incluso en su primer mandato. CNN informó en agosto que Trump y sus asesores económicos están planeando una venta de acciones de ambas entidades.

Trump no especificó quiénes son los representantes, ni cuándo ni cómo se realizarían las compras. Tampoco está claro si Trump puede autorizar esto sin el respaldo del Congreso.

Bill Pulte, director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, que supervisa las operaciones de Fannie Mae y Freddie Mac, dijo que su agencia se haría cargo de la iniciativa.

“¡Estamos en ello, señor presidente!” escribió Pulte en X poco después de la publicación de Trump en Truth Social.

Esta historia ha sido actualizada con contexto adicional.

