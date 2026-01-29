Trump firma decreto que lanza iniciativa gubernamental para combatir la adicción a las drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves que lanza una iniciativa gubernamental para combatir la…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto este jueves que lanza una iniciativa gubernamental para combatir la adicción a las drogas.

“La Gran Iniciativa de Recuperación Estadounidense reunirá recursos federales, estatales, locales y del sector privado para apoyar la recuperación, el tratamiento y la prevención de adicciones, y ayudará a movilizar todos los recursos y la autoridad del Gobierno federal para ayudar a detener esta grave problemática”, dijo el presidente en la Oficina Oval, acompañado por su secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr.

Las muertes por sobredosis de drogas en Estados Unidos aumentaron a niveles récord durante la pandemia de covid-19, impulsadas por el fentanilo. Sin embargo, datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) muestran que las tasas han disminuido desde 2022, regresando recientemente a niveles previos a la pandemia. Aun así, los datos más recientes muestran que más de 70.000 personas en Estados Unidos murieron por sobredosis de drogas en el último año.

En 2024, alrededor del 17 % de las personas de 12 años o más —más de 48 millones— tenía un trastorno por consumo de sustancias, de acuerdo con los datos de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias. Este porcentaje se ha mantenido relativamente estable en los últimos años.

