Trump, en privado, está frustrado de que el caos en Minnesota lo haga perder control del mensaje sobre inmigración

Las protestas en curso y las imágenes provenientes de Minnesota han generado preocupación entre algunos funcionarios del Gobierno de Trump por la imagen que da la ofensiva contra la inmigración, mientras los estadounidenses se alarman por las escenas caóticas que se desarrollan en el estado.

El presidente Donald Trump ha expresado frustración a puerta cerrada porque el mensaje sobre inmigración se está perdiendo, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con las discusiones. Trump ha intentado tomar el control de la narrativa, comenzando con una conferencia de prensa improvisada en el aniversario de su primer año en el cargo.

El presidente, en ocasiones sonando exasperado, hojeó fotografías policiales de individuos arrestados en su ofensiva contra la inmigración, destacando los delitos que supuestamente cometieron. Su mensaje era claro: aunque pueda haber algunos problemas, ICE es necesario para cumplir su agenda: deportar a los criminales más peligrosos de regreso a su país de origen.

“Quería hacer esa sesión informativa en gran parte porque él mismo quería mostrar las fotos policiales que le habíamos impreso”, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca. “Quería recordarle al mundo por qué ICE está haciendo lo que está haciendo”.

Los asesores de Trump han discutido en privado los peligros de las protestas en Minneapolis en los últimos días, tras el mortal tiroteo de Renee Good por un agente de ICE a principios de este mes, y muchos reconocen que las consecuencias en la ciudad deben ser contenidas, dijeron las fuentes.

Como resultado, altos funcionarios de la Casa Blanca han estado planeando cómo desviar la narrativa de los disturbios en Minneapolis y enfocarse en lo que consideran los logros de ICE.

“Hay un esfuerzo en marcha para idear nuevas ideas y nuevas formas de amplificar el buen trabajo que están haciendo”, dijo a CNN un alto funcionario de la Casa Blanca, y agregó: “No ha habido discusiones sobre suavizar la retórica. De hecho, ha habido discusiones sobre cómo recordar a la gente de manera más agresiva por qué sucedió esto en primer lugar”.

Algunos funcionarios del Gobierno creen que hay demasiado enfoque en las tensiones entre los agentes de ICE —y, por lo tanto, el Gobierno— y los manifestantes, y han discutido cómo desvincularse de esa narrativa, dijeron varios funcionarios a CNN.

Trump pareció canalizar esa actitud al dirigirse a los periodistas el martes: “A veces van a cometer errores. ICE va a ser demasiado duro con alguien o — ya saben, están tratando con personas duras — o a veces van a cometer un error. Puede pasar. Nos sentimos terriblemente”.

El vicepresidente J. D. Vance también reconoció que ICE había estado en medio de algunas situaciones complicadas en los días previos y durante su visita a Minneapolis el jueves, un viaje que describió como destinado a “calmar las tensiones” en la ciudad.

“Ciertamente uno de mis objetivos es calmar las tensiones, hablar con la gente, tratar de entender qué podemos hacer mejor. (…) ¿Queremos que estas cosas pasen? ¿Queremos que estos arrestos sean tan caóticos? No, no queremos”, dijo Vance en Toledo, Ohio, antes de dirigirse a Minnesota.

“Si tuviéramos un poco de cooperación de los funcionarios locales y federales, de los funcionarios locales y estatales, creo que el caos disminuiría mucho en esta comunidad”, agregó, citando conversaciones que lo dejaron optimista sobre una mejor coordinación en Minnesota.

Ese tono marcó un claro alejamiento de la retórica endurecida y, en ocasiones, grandilocuente que el Gobierno había utilizado hasta la fecha en medio de la disminución del apoyo entre los estadounidenses sobre cómo el presidente está aplicando su campaña de deportación. Hace apenas dos semanas, Vance había reprendido furiosamente a los medios y a lo que caracterizó como “radicales de extrema izquierda” que, según él, contribuían a una peligrosa narrativa anti-ICE, gritando periódicamente desde el podio mientras lo hacía.

Funcionarios del Gobierno advirtieron que el lenguaje moderado no es una señal de que el apoyo de la administración a ICE, y su trabajo para llevar a cabo la agenda del presidente, haya disminuido. Y dicen que la responsabilidad recae en los líderes locales, específicamente aquellos en Minnesota, para reducir la tensión y cooperar con ICE y las autoridades federales.

“El mensaje del Gobierno de Trump no ha cambiado: haremos cumplir la ley federal de inmigración y arrestaremos a los peores de los peores”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson, y agregó: “Los demócratas pueden reducir la tensión en cualquier momento si dejan de difamar a los agentes del orden y de defender a inmigrantes ilegales criminales”.

Pero los demócratas y funcionarios locales dicen que el Gobierno es responsable de la escalada de tensiones en el terreno. Y mientras el Gobierno redobla sus esfuerzos en Minneapolis, también corre el riesgo de perder el control de la situación en medio de los enfrentamientos en curso entre manifestantes y agentes federales que han atraído la atención nacional, dijo un estratega republicano a CNN.

Algunos funcionarios de Trump, muchos de los cuales —al igual que la Casa Blanca— han considerado durante mucho tiempo que las políticas migratorias del presidente son populares y cruciales para asegurarle un segundo mandato, han advertido que los enfrentamientos en Minnesota podrían salirse rápidamente de control y crear un problema importante para la administración si no se abordan con rapidez, dijeron las fuentes.

Las posibles consecuencias son tanto políticas —con las operaciones actuales recibiendo malos resultados en las encuestas y todos atentos a las elecciones de mitad de mandato en noviembre— como prácticas, especialmente si las escenas en Minnesota inspiran a estadounidenses en otras ciudades a interferir con futuras operaciones migratorias, dijeron.

El presidente ha visto las encuestas negativas, pero no culpa a ICE por el trabajo que realiza en su nombre. En cambio, ha culpado a la falta de un mensaje claro y de “promoción” de lo que él considera son los aspectos positivos de su ofensiva migratoria, dijeron fuentes familiarizadas con la conversación.

Cuando 2025 llegaba a su fin, los funcionarios del Gobierno de Trump se inclinaban por una estrategia centrada en operaciones de cumplimiento migratorio más selectivas y menos anunciadas, un cambio respecto a su patrón de redadas de alto perfil en ciudades gobernadas por demócratas difundidas en redes sociales.

Pero entonces un escándalo de fraude de asistencia social que involucraba a la comunidad somalí en Minnesota comenzó a atraer más atención, y el Gobierno de Trump apuntó al estado como un destino para intensificar la aplicación migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional envió más agentes federales al área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul a finales de diciembre, y nuevamente en enero.

En cuestión de semanas, una mujer que el Gobierno dijo que estaba obstruyendo a los agentes fue abatida mortalmente por un agente de ICE, manifestantes se enfrentaron con agentes federales, ciudadanos estadounidenses fueron detenidos (a veces por error), y surgieron más videos de agentes que parecían cuestionar indiscriminadamente a las personas sobre su estatus.

Los enfrentamientos de alto perfil han hecho que la situación en el terreno se vuelva más políticamente delicada, incluso cuando los estadounidenses generalmente apoyan la deportación de ciertos inmigrantes indocumentados, y han alimentado la preocupación entre algunos aliados republicanos sobre el enfoque agresivo del Gobierno.

Los estadounidenses dicen, 51 % contra 31 %, que las acciones de cumplimiento de ICE están haciendo que las ciudades sean menos seguras en lugar de más seguras; otro 18 % dice que ha habido poco efecto en cualquier sentido, según una encuesta reciente de CNN realizada por SSRS.

“Si los republicanos quieren ganar las elecciones intermedias, tenemos que acertar en eso. (…) Tenemos que acertar con el mensaje”, dijo el representante republicano Tony Gonzales de Texas.

“Cuando tienes personas protestando a -21 grados, o son increíblemente tontas o están increíblemente motivadas, de cualquier manera, no importa. Lo hacen por una razón”, dijo, y agregó que los electores en casa también están ansiosos por las escenas que se desarrollan en Minneapolis.

Trump intentó replantear la narrativa desde el podio de la Casa Blanca esta semana. Gregory Bovino, un alto funcionario de la Patrulla Fronteriza que ha estado liderando la ofensiva en las ciudades, también defendió el esfuerzo.

“Nuestras operaciones son legales, dirigidas y enfocadas… no son al azar y no son políticas. Se trata de sacar a criminales que están perjudicando activamente a los vecindarios de Minneapolis”, dijo Bovino.

Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios de Inmigración, que aboga por una inmigración limitada, dijo a CNN que el problema se debe en parte a que los manifestantes se enfrentan a agentes en operaciones en ciudades donde la coordinación con la policía local es limitada, o está completamente prohibida, para fines de inmigración.

“La administración ganará ventaja en la guerra de la información si dicen: ‘Sacaremos a la gente de las calles si les dejan hacer su trabajo’”, dijo.

La situación en Minneapolis también había reavivado las discusiones sobre el uso de la Ley de Insurrección, que permite el despliegue de efectivos en servicio activo dentro de Estados Unidos en ciertas situaciones, en Minnesota. La ley, que no se ha invocado desde 1992, funciona en conjunto con la Ley Posse Comitatus, que generalmente prohíbe el uso de las fuerzas armadas dentro de Estados Unidos.

Los funcionarios de Trump hasta ahora han sido reacios a invocar la ley, no necesariamente por las complicaciones legales, sino por las políticas. Por ahora, sigue siendo un último recurso, según funcionarios estadounidenses con conocimiento de las discusiones.

