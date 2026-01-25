Trump dice que no irá al Super Bowl: “Está simplemente muy lejos”

Pese a su constante presencia en la primera fila de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos, el presidente…

Pese a su constante presencia en la primera fila de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos, el presidente Donald Trump no asistirá al Super Bowl LIX. Tras ser visto en combates de la UFC y en el US Open durante su segundo mandato, el mandatario ha decidido ausentarse de la noche más importante del fútbol americano, rompiendo con la expectativa de su aparición en el palco presidencial.

“Está simplemente muy lejos. Iría. He tenido recibimientos increíbles en el Super Bowl, les caigo bien,” dijo Trump en una entrevista con el New York Post el viernes. “Iría si, ya sabes, fuera un poco más cerca”.

El Super Bowl LX se celebrará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium en el Área de la Bahía de San Francisco.

Aunque Trump atribuyó su posible ausencia al largo vuelo, no es un secreto que no está entusiasmado con los artistas del medio tiempo de este año, Bad Bunny y Green Day, ambos de los cuales apoyaron a Kamala Harris en 2024. (El presidente ha viajado con frecuencia largas distancias en su segundo mandato, incluso a Medio Oriente, Asia y Europa).

“Estoy en contra de ellos. Creo que es una elección terrible. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible,” dijo Trump al Post.

Después de que los artistas fueron anunciados en octubre, Trump dijo a NewsMax que “nunca había oído hablar de Bad Bunny”, quien tiene casi 84 millones de oyentes mensuales en Spotify, calificando la elección de “ridícula.”

Bad Bunny, artista puertorriqueño, no incluyó inicialmente paradas en EE.UU. en su gira 2025-2026 debido al temor de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) atacara a asistentes a los conciertos.

“Estaba el tema de que… el ICE podría estar afuera (de mi lugar de concierto). Y es algo de lo que estábamos hablando y muy preocupados”, dijo Bad Bunny en una entrevista con la revista i-D el año pasado.

El cantante principal de Green Day, Billie Joe Armstrong, también ha calificado al Gobierno de Trump como un “gobierno fascista”, diciendo a su audiencia en un concierto: “Depende de nosotros luchar en contra”.

Trump ha viajado por la Costa Este durante su segundo mandato para asistir a numerosos eventos deportivos, incluyendo el UFC 314 en Miami, el torneo de golf Ryder Cup en Nueva York, el partido de fútbol Army-Navy en Maryland, un juego de los Yankees de Nueva York y los campeonatos de lucha universitaria NCAA en Filadelfia.

Trump recibió diversas reacciones en el estadio Arthur Ashe en la ciudad de Nueva York durante la final masculina del US Open, y algo similar en el estadio de los Yankees, con algunos aplaudiendo y otros abucheando.

Otro factor por el que Trump podría saltarse el Super Bowl es que no tiene propiedades en el Área de la Bahía. Cuando viaja por el país, Trump rara vez se hospeda en hoteles que no estén afiliados a sus propios negocios.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para ver si Trump tiene planes para una entrevista tradicional presidencial del Super Bowl, dado sus críticas al expresidente Joe Biden por no participar en una en 2024.

