Trump cuestiona la capacidad de María Corina Machado para liderar Venezuela: “No tiene el apoyo”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este sábado la capacidad de la líder opositora venezolana María Corina Machado para gobernar el país tras la captura de Nicolás Maduro, al afirmar que no cree que cuente con el respaldo necesario dentro de Venezuela.

Consultado por periodistas sobre si ha mantenido contacto con Machado desde la detención de Maduro, Trump respondió de forma tajante: “No”.

“Creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto del país”, dijo. “Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto necesario para ser líder”, añadió el mandatario estadounidense.

Las declaraciones de Trump se produjeron poco después de que Machado publicara un mensaje en sus redes sociales, en el que se pronunció tras conocerse la captura de Maduro por parte de Estados Unidos y llamó a una movilización ciudadana. En su mensaje, la líder opositora afirmó que Edmundo González Urrutia es quien debe asumir como el “legítimo presidente de Venezuela”.

“Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”, escribió Machado.

En su mensaje, Machado aseguró que la oposición está preparada para avanzar hacia una transición democrática. “Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática. Una transición que nos necesita a TODOS”, escribió. También llamó a los venezolanos dentro del país a estar “listos” para futuras instrucciones y exhortó a la diáspora a mantenerse movilizada y a presionar a gobiernos y ciudadanos del mundo para respaldar la reconstrucción de Venezuela.

“En estas horas decisivas, reciban todos mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alerta y en contacto”, concluyó Machado en el mensaje publicado en su cuenta de X.

González Urrutia replicó el mensaje desde su propia cuenta en la misma red social, acompañado de una breve declaración: “Venezolanos, son horas decisivas. Sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación”. Machado es una de las figuras más visibles de la oposición venezolana y fue inhabilitada para competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que González Urrutia fue el candidato opositor. Otros dirigentes opositores de alto perfil, como Juan Guaidó, Edmundo González Urrutia y Leopoldo López, permanecen actualmente en el exilio.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha detallado cómo se estructuraría una eventual transición política en Venezuela ni ha precisado qué actores considera clave para ese proceso, en medio de un escenario marcado por la incertidumbre institucional y reacciones divididas dentro y fuera del país.

