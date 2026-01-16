Trump considera imponer nuevos aranceles a los países que se oponen a sus planes de anexión de Groenlandia

El presidente Donald Trump declaró este viernes que está considerando imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a…

El presidente Donald Trump declaró este viernes que está considerando imponer nuevos aranceles a los países que se opongan a su intención de anexar a Groenlandia.

“Podría imponer aranceles a los países si no están de acuerdo con lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia, la necesitamos para la seguridad nacional. Así que podría hacerlo”, dijo Trump durante un evento sobre atención médica en la Casa Blanca.

El presidente hizo esta declaración al relatar cómo ha utilizado los aranceles para obligar a otras naciones a cooperar en un plan para reducir los precios de los medicamentos en Estados Unidos.

La iniciativa de Trump para controlar Groenlandia ha provocado indignación entre los países europeos, que temen que esta medida pueda romper lazos transatlánticos de larga data. Algunos países han comenzado a enviar tropas a la isla ártica semiautónoma, que actualmente es territorio de Dinamarca.

Representantes de Groenlandia y Dinamarca visitaron la Casa Blanca esta semana para mantener reuniones que concluyeron sin resultados concretos sobre los planes de Trump.

Trump ha recurrido repetidamente a la amenaza de aranceles para lograr sus objetivos de política exterior. A principios de esta semana, amenazó con aranceles del 25 %, “con efecto inmediato”, a los países que hagan negocios con Irán. Pero no está claro si esos aranceles se han implementado oficialmente, y la Casa Blanca no ha respondido a múltiples consultas.

La capacidad de Trump para imponer aranceles generales específicos a países podría verse limitada próximamente, ya que se espera que la Corte Suprema emita un veredicto en un caso histórico. Independientemente de cómo fallen los jueces, Trump continuará teniendo numerosas formas para aumentar los aranceles, pero las alternativas son más limitadas que el enfoque que ha utilizado para señalar a países específicos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.