Trump anuncia un “marco de acuerdo” sobre Groenlandia tras reunión con el jefe de la OTAN en Davos

En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles haber alcanzado un…

En el marco del Foro Económico Mundial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles haber alcanzado un “marco de acuerdo futuro” sobre Groenlandia tras una reunión clave con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Como resultado inmediato de este acercamiento, el mandatario estadounidense señaló que ya no considera necesarios los nuevos aranceles para los países europeos que se habían opuesto a sus ambiciones sobre la isla.

De acuerdo a una recapitulación que realizó CNN sobre la reunión de este miércoles en el Foro Económico Mundial, estos serían los puntos “no oficiales” que podría incluir el futuro acuerdo.

Actualización del Tratado de 1951 : el marco contempla renegociar el acuerdo histórico que formalizó la presencia de EE. UU. en la isla a perpetuidad.

: el marco contempla renegociar el acuerdo histórico que formalizó la presencia de EE. UU. en la isla a perpetuidad. Bases en territorio soberano de EE. UU .: se discutió una propuesta donde Dinamarca permitiría a Estados Unidos construir nuevas bases militares en tierras que serían consideradas territorio soberano estadounidense.

.: se discutió una propuesta donde Dinamarca permitiría a Estados Unidos construir nuevas bases militares en tierras que serían consideradas territorio soberano estadounidense. Exclusión de Rusia y China: un portavoz de la OTAN sugirió que el pacto buscará asegurar que Moscú y Beijing no logren obtener una “presencia económica o militar” en la región ártica.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que, de concretarse, EE.UU. lograría todos sus objetivos estratégicos con respecto a Groenlandia a perpetuidad y a un costo mínimo. “El presidente Trump está demostrando una vez más que es el “Negociador en Jefe’”, declaró Leavitt.

Aunque los detalles finales del pacto no han sido divulgados, fuentes cercanas a las negociaciones y funcionarios de la OTAN confirmaron a CNN que el acuerdo se centra en una reconfiguración de la presencia militar estadounidense.

La Casa Blanca afirmó que los acuerdos se darán a conocer una vez finalizados.

Por su parte, Mark Rutte aclaró en una entrevista con Fox News que la cuestión de la soberanía de Dinamarca sobre Groenlandia “no volvió a surgir” en la conversación, centrándose exclusivamente en la seguridad del Ártico y en implementar la visión de protección regional del presidente Trump.

EL secretario de la OTAN reconoció que aún “existe mucho trabajo por hacer” para proteger la región y aseguró que los groelandeses tenían un “buen acuerdo para realmente empezar a trabajar en estos temas”.

Pese al fin de las amenazas arancelarias por parte de Trump, el clima entre los aliados sigue siendo tenso. Por su parte la viceprimera ministra de Suecia, Ebba Busch, advirtió que la crisis no ha sido evitada, a pesar que Trump anunció el cese de los aranceles y de un marco de acuerdo sobre Groelandia.

“No estamos fuera de peligro. Las últimas semanas han sido muy dañinas para la relación entre la UE y EE. UU.”, señaló Busch a CNN, añadiendo que el progreso de hoy podría ser el “dolor de cabeza de mañana” y criticando las señales mixtas enviadas por el Gobierno de Trump.

Durante su discurso previo en Davos, este miércoles Trump descartó el uso de la fuerza militar para adquirir la isla, pero redobló su exigencia de control, aprovechando el podio para promocionar su agenda nacional y lanzar críticas al continente europeo.

En el Foro Económico Mundial, también Trump redefinió la relación de Washington con Europa a través de un discurso marcado por la confrontación.

El mandatario estadounidense no solo cuestionó abiertamente el compromiso de la OTAN en la defensa de los intereses del Gobierno de Estados Unidos, sino que lanzó severas advertencias contra quienes se oponen a sus ambiciones de adquirir Groenlandia, transformando la cumbre de Davos en un intenso debate geopolítico.

Será este jueves cuando los líderes de la Unión Europea continuarán con su agenda y llevarán a cabo la reunión de emergencia en Bruselas, a pesar del anuncio del presidente Trump en Davos.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.