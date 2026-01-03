EE.UU. captura a Nicolás Maduro y lo saca de Venezuela tras ataque nocturno a ese país, anuncia Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, tras una serie de ataques llevados a cabo por el país nortemericano en Caracas y otros estados, de acuerdo con una publicación de Truth Social.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, escribió en Truth Social.

“Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de EE.UU. Detalles a continuación. Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11 a.m. (hora de Miami) en Mar-a-Lago”, añadió.

La secretaria de Justicia de Estados Unidos, Pam Bondi, informó en X que “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido imputado por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”.

El mandatario estadounidense elogió lo que llamó una “operación brillante” en una breve entrevista telefónica con The New York Times la mañana del sábado, poco después de su anuncio de que Estados Unidos había capturado y sacado de Venezuela al presidente Nicolás Maduro.

“Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”, dijo Trump al Times.

Según el Times, Trump se negó a responder preguntas sobre si había solicitado autorización del Congreso para el ataque, diciendo que lo abordaría en su próxima conferencia de prensa en Mar-a-Lago, la cual está programada para las 11 a.m., hora de Miami.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama, Cilia Flores.

Las declaraciones de Rodríguez se dan poco después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la captura del presidente de Venezuela, tras un ataque nocturno al país sudamericano.

“Exigimos al Gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama”, dijo Rodríguez en VTV.

Estados Unidos arrestó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en territorio estadounidense, según un senador republicano que afirma haber hablado con el secretario de Estado, Marco Rubio.

“Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”, publicó el senador de Utah, Mike Lee, en X a primera hora del sábado.

“Esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”, añadió Lee.

Horas antes, el sábado por la mañana, Lee había expresado su preocupación por el ataque, escribiendo en X: “Espero saber qué, en su caso, podría justificar constitucionalmente esta acción en ausencia de una declaración de guerra o una autorización para el uso de la fuerza militar”.

