Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección ante las tensiones en Minnesota

El presidente Donald Trump advirtió que podría invocar una ley centenaria para desplegar militares en Minnesota, en medio de los enfrentamientos entre autoridades estatales y federales por las tácticas utilizadas por agentes de inmigración.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales y a los insurrectos que atacan a los patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han utilizado antes que yo, y pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande”, escribió Trump este jueves en un posteo en TRUTH. “¡Gracias por su atención a este asunto!”.

La Ley de Insurrección —aprobada en 1792 y modificada en 1871— permite el despliegue de militares dentro de Estados Unidos en determinadas circunstancias. Funciona en tándem junto con la Ley Posse Comitatus, de 1878, que en general prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas en territorio estadounidense.

Trump ya había amenazado antes con invocar esta ley en respuesta a protestas contra ICE en Portland el año pasado. La última vez que un presidente la utilizó fue en 1992, cuando el entonces gobernador de California pidió al presidente George H. W. Bush ayuda para enfrentar los disturbios en Los Ángeles.

El presidente y sus principales asesores utilizan con frecuencia la palabra “insurrección” para describir las protestas contra el ICE en ciudades de todo el país.

“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, dijo Trump en octubre. “Si tuviera que aplicarla, lo haría. Si se estuviera matando gente y los tribunales, los gobernadores o los alcaldes nos estuvieran obstaculizando, por supuesto que lo haría”.

La ley puede activarse de dos maneras. La primera es a solicitud del gobernador o de la legislatura de un estado, como ocurrió en 1992 en Los Ángeles. La segunda es de forma unilateral, si el presidente considera que existen “obstrucciones ilegales” o una “rebelión” que hacen impracticable hacer cumplir la ley federal por los canales judiciales ordinarios.

En el pasado, presidentes como Dwight Eisenhower y John F. Kennedy recurrieron a esta norma en contra de la voluntad de gobernadores para hacer cumplir la integración escolar tras el histórico fallo Brown v. Board of Education. Según el Brennan Center for Justice de la Universidad de Nueva York, la Ley de Insurrección ha sido invocada en unas 30 ocasiones a lo largo de la historia de Estados Unidos.

