Trump amenaza a Canadá con nuevos aranceles del 100 % si concreta el acuerdo comercial con China

El presidente Donald Trump amenazó este sábado con imponer aranceles del 100 % a las importaciones canadienses si el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos llega a un acuerdo comercial con China.

Estas declaraciones amenazan con profundizar la brecha entre Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, tras una serie de amenazas mutuas de imponer aranceles a los productos canadienses, incluyendo aranceles del 10 %, después de un anuncio publicitario de Ontario que presentaba un discurso del expresidente Ronald Reagan sobre los aranceles.

Trump se refirió burlonamente a Carney como “gobernador”, un término que también ha utilizado para el ex primer ministro Justin Trudeau, haciendo alusión a su propuesta de que Canadá se convierta en el estado número 51 de Estados Unidos.

“Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un ‘puerto de entrada’ para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado. China se comerá a Canadá viva, la devorará por completo, y también destruirá sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general”, publicó Trump en Truth Social.

Esto representa un cambio con respecto a comentarios anteriores de Trump. El presidente declaró a los periodistas el 16 de enero que “es bueno que (Carney) firme un acuerdo comercial. Si puede conseguir un acuerdo con China, debería hacerlo”.

A principios de este mes, Carney se reunió con el presidente chino Xi Jinping, y ambos formaron una “nueva asociación estratégica”, que implica que Canadá reducirá los aranceles a los vehículos eléctricos chinos y permitirá la entrada de hasta 49.000 vehículos eléctricos chinos a su mercado anualmente. También se espera que China reduzca las barreras arancelarias para la semilla de canola, la langosta y los guisantes canadienses a finales de este año.

No está claro qué consideraría Trump un “acuerdo” que active los aranceles contra Canadá. Ni la Casa Blanca ni la oficina del primer ministro de Canadá respondieron hasta el momento a la solicitud de comentarios de CNN.

La amenaza de Trump se produce después de que Carney trazara un camino a seguir para Canadá el martes, al advertir que los países más poderosos han estado utilizando la “integración económica como arma”, los “aranceles como palanca” y las “cadenas de suministro como vulnerabilidades que deben ser explotadas”.

Aunque no mencionó a Estados Unidos en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Carney caracterizó una “ruptura” global y no una transición, añadiendo que “las potencias medianas deben actuar juntas” porque, dijo, “si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

Tampoco está claro qué impacto podrían tener estos nuevos aranceles del 100 %, en caso de que se impongan. Los productos canadienses que cumplen con el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) han estado exentos de otros aranceles impuestos por Trump. Trump negoció ese acuerdo durante su primer mandato y el mismo será revisado este año.

Los elevados aranceles sectoriales de Trump sobre automóviles, acero, aluminio, madera y energía —algunas de las principales exportaciones del país a Estados Unidos— han afectado especialmente a Canadá. Durante octubre, la tasa de desempleo de Canadá alcanzó su punto más alto en nueve años.

Esto también está perjudicando a la economía estadounidense debido al boicot canadiense. Según datos de Statistics Canada, los viajes de canadienses a Estados Unidos por tierra disminuyeron un 31 % este año hasta finales de septiembre. Las exportaciones de bebidas espirituosas estadounidenses a Canadá se desplomaron un 85 % en el segundo trimestre, según el Consejo de Bebidas Destiladas de Estados Unidos.

La amenaza se produce apenas una semana después de que Trump prometiera imponer un arancel del 10 % a “todos y cada uno de los productos” de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia a partir del 1 de febrero, a menos que se llegara a un acuerdo para que Estados Unidos adquiriera Groenlandia. Sin embargo, Trump dijo el miércoles que los aranceles ya no eran necesarios porque se había alcanzado un acuerdo marco.

Las amenazas de Trump de imponer aranceles a Canadá podrían ser otra situación en la que Trump dé marcha atrás, lo que los inversores han denominado “TACO”, o “Trump siempre se acobarda”, por sus siglas en inglés.

Se espera que la Corte Suprema se pronuncie en las próximas semanas sobre si Trump puede usar los poderes de emergencia otorgados por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles. Los jueces se han mostrado escépticos ante el uso de esta ley por parte de la administración Trump, ya que no menciona los aranceles.

Los comentarios de Trump en Truth Social también se producen tras un intercambio de palabras acaloradas entre los dos líderes.

“Canadá existe gracias a Estados Unidos”, dijo Trump el miércoles en un discurso en el Foro Económico Mundial en Davos. “Recuerda eso, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”.

Carney respondió el jueves: “Canadá no existe gracias a Estados Unidos. Canadá prospera porque somos canadienses”.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

Kit Maher y Simone McCarthy de CNN contribuyeron a este informe.

