Trump afirmó que Venezuela robó el petróleo de Estados Unidos. Esto es lo que realmente sucedió

A las 7 de la mañana, la tierra empezó a temblar. De repente, el petróleo brotó de su pozo en una erupción masiva que se elevó 60 metros de altura y salpicó a los atemorizados habitantes de La Rosa.

Se acababa de descubrir el pozo petrolero más productivo del planeta. Con él, comenzó la transformación de Venezuela en un supergigante petrolero, para bien o para mal.

Se sabía que Venezuela poseía crudo: los exploradores españoles del siglo XV observaron que los indígenas usaban el petróleo para encender fuegos y el asfalto para parchar sus canoas. Pero la riqueza petrolera de Venezuela había estado en disputa hasta que las compañías petroleras extranjeras se tomaron en serio la región durante la Primera Guerra Mundial, cuando el combustible tenía una gran demanda y las naciones occidentales comenzaron a temer la escasez de suministro.

Los topógrafos de Concesiones Petroleras de Venezuela (VOC, por sus siglas en inglés), la filial local de Royal Dutch Shell, dedicaron gran parte de la década de 1910 a explorar la región con un éxito moderado. Pero el 31 de julio de 1922, tomaron una decisión trascendental: VOC decidió profundizar la perforación en Los Barrosos-2, un pozo petrolero en la Cuenca de Maracaibo que habían perforado cuatro años antes, pero que habían abandonado, según Orlando Méndez, historiador venezolano de yacimientos petrolíferos de la Asociación Estadounidense de Geólogos del Petróleo.

VOC continuaría perforando Los Barrosos-2 durante meses. Para la segunda semana de diciembre, la perforadora alcanzó una profundidad de 445 metros y encontró arenas petrolíferas. El petróleo y el gas comenzaron a fluir, y el 14 de diciembre, la tierra tembló, el manantial brotó a borbotones, y el géiser no pudo detenerse durante más de una semana.

Fue un desastre ecológico de gran magnitud. Pero llevó a Venezuela a un siglo de riqueza deslumbrante, crisis importantes y agitación política. Ese camino finalmente condujo a la extraordinaria captura del presidente Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el sábado, una operación impactante que podría restaurar el dominio petrolero de Estados Unidos en el país.

El presidente Donald Trump afirmó que un objetivo central de la reciente operación militar en Venezuela era poner el sector petrolero del país bajo control estadounidense y dar a las compañías petroleras estadounidenses la capacidad de reconstruirlo.

“Las compañías petroleras van a intervenir y reconstruir su sistema”, declaró Trump el domingo por la noche. “Fue el mayor robo en la historia de Estados Unidos. Nadie nos ha robado nunca nuestra propiedad como ellos. Nos arrebataron nuestro petróleo. Nos arrebataron la infraestructura, y toda esa infraestructura está podrida y deteriorada, y las compañías petroleras van a intervenir y reconstruirla”.

Si eso sucede, será costoso, complejo y potencialmente peligroso.

“Será un largo camino de regreso para el país, dado su declive de décadas bajo los regímenes de Chávez y Maduro, así como el hecho de que el historial de cambios de régimen de Estados Unidos no ha sido un éxito rotundo”, declaró Helima Croft, directora de estrategia global de materias primas de RBC Capital Markets.

Croft afirmó que lograr el objetivo de Trump requerirá que las compañías petroleras estadounidenses desempeñen un “papel casi gubernamental” para aumentar la capacidad y desarrollar la infraestructura. Esto podría costar US$ 10.000 millones al año, según Croft, que citó a ejecutivos petroleros.

Esto coincide con las estimaciones de Petróleos de Venezuela, S.A., mejor conocida como PDVSA, la petrolera estatal venezolana. PDVSA reconoce que sus oleoductos no se han modernizado en 50 años, y que el costo de modernizar la infraestructura para volver a los niveles máximos de producción ascendería a US$ 58.000 millones.

Otra complicación: PDVSA ha estado dirigida por los militares durante décadas, y la economía venezolana depende exclusivamente de su éxito. Trump reconoció que las fuerzas estadounidenses podrían necesitar mantener una presencia a largo plazo sobre el terreno para proteger la infraestructura petrolera venezolana.

En las últimas semanas, funcionarios de la administración Trump contactaron a compañías petroleras estadounidenses para evaluar su interés en regresar a Venezuela, pero las compañías energéticas se mostraron reticentes a comprometerse, especialmente dadas las importantes dudas sobre la estabilidad futura del país, según dos fuentes familiarizadas con la información.

Por ahora, la administración Trump afirma estar trabajando con Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta y ministra de Energía de Maduro, para ayudar a Estados Unidos a gobernar el país, a pesar de que el movimiento opositor venezolano informó a la administración Trump en repetidas ocasiones sobre sus planes de privatizar la industria petrolera si tomara el control del gobierno, según las fuentes.

“Es imposible simplemente traer empresas estadounidenses a Venezuela sin un acuerdo con el Gobierno”, dijo Homayoun Falakshai, analista principal de investigación de crudo en Kpler. Una vez hecho esto (y podría tardar meses como mínimo), las empresas estadounidenses tendrán una presencia más sólida y enviarán la mayor parte de su producción de capital a la costa del golfo de México en Estados Unidos, que necesita crudo agrio.

Si todo sale bien —y eso es una gran incógnita—, la industria petrolera estadounidense podría recuperar a su socio más importante, con el que ha mantenido relaciones comerciales durante más de un siglo. Pero, como señala Trump, no siempre ha sido una alianza fácil.

Para 1929, Venezuela se había transformado por completo, pasando de ser un exportador agrícola a una economía basada en el petróleo. Más de 100 compañías petroleras extranjeras operaban en el país, que se había convertido en el segundo mayor productor de petróleo del mundo, después de Estados Unidos, según el Consejo de Relaciones Exteriores.

El dictador venezolano de aquel entonces, el general Juan Vicente Gómez, acogió con satisfacción la afluencia de empresas. Pero el Gobierno y el pueblo venezolanos no estaban cosechando los frutos de que las corporaciones más grandes del mundo —Standard Oil, Shell y Gulf— se estuvieran apoderando de la economía del país.

Gómez falleció en 1935 y sus sucesores buscaron reformas. Venezuela aprobó la Ley de Hidrocarburos de 1943, que obligaba a las compañías petroleras extranjeras a ceder la mitad de sus ganancias petroleras, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Era un precio que las compañías petroleras estaban dispuestas a pagar. Esto se debía a que Venezuela tenía la ventaja.

Para empezar, Venezuela era rica en petróleo, con una enorme reserva de 303.000 millones de barriles de crudo, aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). Pero, aún más importante, su crudo pesado y ácido es extraordinariamente barato, está cerca de Estados Unidos y se puede refinar para obtener derivados clave para la industria estadounidense, como asfalto, combustible para calefacción y diésel. El crudo ligero y dulce de Texas es bueno para producir gasolina, y eso es todo.

Estados Unidos creyó haber tenido un golpe de suerte en 1953, cuando Venezuela se convirtió en una democracia y en un aliado importante de EE.UU. El país democrático y rico en petróleo se convirtió en un contrapeso a la Cuba comunista. En 1963, el presidente John F. Kennedy llamó al presidente venezolano Rómulo Betancourt “el mejor amigo de Estados Unidos” en Sudamérica.

Pero Venezuela se convirtió en miembro fundador de la OPEP en 1960, junto con Irán, Iraq, Kuwait y Arabia Saudita, lo que le dio a Venezuela mayor influencia en los asuntos internacionales y mayor poder para ejercer sobre las empresas que operaban en su estado.

Ese año, Venezuela estableció la estatal Corporación Venezolana del Petróleo (CVPE) e incrementó el precio de operar en el país hasta el 65 % de las ganancias de las empresas. Sin embargo, Venezuela siguió siendo la mayor y más importante fuente de petróleo de Estados Unidos. Para la década de 1970, las refinerías estadounidenses se construyeron específicamente para el petróleo venezolano, según Phil Flynn, analista senior de mercado de Price Futures Group.

En 1976, el presidente Carlos Andrés Pérez fundó PDVSA para gestionar la industria petrolera del país. PDVSA se asoció con compañías petroleras extranjeras a un alto costo: una participación del 60 % en sus empresas conjuntas.

Dada la importancia estratégica de su relación con Venezuela, Estados Unidos no tuvo una reacción significativa ante la nacionalización efectiva de sus activos petroleros. También contribuyó que PDVSA pagara a las compañías petroleras estadounidenses US$ 1.000 millones.

Pero Venezuela atravesó tiempos difíciles en la década de 1980, cuando los precios del petróleo se desplomaron. El país también se endeudó gravemente al comprar la mitad de la refinería estadounidense Citgo en 1986 (y el resto en 1990). Pérez instituyó medidas de austeridad que resultaron sumamente impopulares y que finalmente llevaron al ascenso de Hugo Chávez.

Chávez asumió el cargo en 1999 y transformó a Venezuela en un Estado socialista.

Nacionalizó los activos de las compañías petroleras extranjeras, incluyendo ExxonMobil y ConocoPhillips. El Gobierno de Chávez tomó el control directo de PDVSA y utilizó sus ganancias como un cajero automático para los militares, lo que provocó la salida de trabajadores cualificados. La infraestructura petrolera venezolana se deterioró y se desmoronó.

Maduro tomó el control del país en 2013 tras la muerte de Chávez. Los precios del petróleo volvieron a desplomarse un año después, sumiendo a Venezuela en una crisis económica, con hiperinflación y migración masiva.

Las sanciones internacionales impuestas al Gobierno venezolano también contribuyeron al declive de la industria petrolera del país, según la EIA. El Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005, y la primera administración de Trump, en 2019, bloqueó efectivamente todas las exportaciones de crudo de PDVSA a Estados Unidos. En 2022, el entonces presidente Joe Biden otorgó a Chevron un permiso para operar en Venezuela como parte de un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina; una licencia que Trump revocó en marzo, pero que posteriormente volvió a emitir con la condición de que ninguna ganancia se destinara al Gobierno de Maduro.

El deterioro de la infraestructura venezolana y la falta de recursos para PDVSA impidieron que las compañías petroleras del país produjeran la mayor cantidad de crudo posible.

Hoy en día, Venezuela produce poco más de un millón de barriles de petróleo al día, lo que representa apenas el 0,8 % de la producción mundial de crudo. Esto representa menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro tomara el control del país en 2013 y menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles que producía antes de que Chávez asumiera el poder.

