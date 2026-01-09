Trump afirma que canceló una segunda ola de ataques contra Venezuela por su cooperación

El presidente Donald Trump anunció en una publicación en redes sociales que había cancelado una segunda oleada de ataques contra…

El presidente Donald Trump anunció en una publicación en redes sociales que había cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela “previamente esperados” debido a la cooperación del país con Estados Unidos.

El anuncio fue realizado en una publicación en Truth Social a primera hora del viernes.

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de ‘búsqueda de la paz’”, escribió Trump. “Este es un gesto muy importante e inteligente”.

Trump continuó diciendo que las dos naciones están “trabajando bien juntas, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, de una forma mucho más grande, mejor y moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

“Debido a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques que se esperaba, la cual parece que no será necesaria; sin embargo, todos los barcos permanecerán en su posición por motivos de seguridad”, añadió.

Los comentarios llegan poco antes de una reunión prevista en la Casa Blanca con ejecutivos de importantes compañías petroleras para persuadirlos de que aumenten la producción de petróleo de Venezuela y realicen nuevas inversiones en el país.

Trump afirmó que “al menos US$ 100.000 millones serán invertidos por las grandes petroleras”, pero la industria petrolera ha expresado un gran escepticismo sobre la posibilidad de invertir decenas de miles de millones de dólares durante una década para restaurar la infraestructura petrolera de Venezuela.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.