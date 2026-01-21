Trump acaba de dar marcha atrás en el uso de la fuerza militar para tomar Groenlandia. ¿Qué significa esto?

El presidente de EE.UU. Donald Trump dio un giro significativo en su búsqueda de control sobre Groenlandia el miércoles, cuando…

El presidente de EE.UU. Donald Trump dio un giro significativo en su búsqueda de control sobre Groenlandia el miércoles, cuando descartó el uso de la fuerza militar, una opción que él y su equipo habían reservado previamente.

Hablando en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, Trump reiteró sus polémicos planes de tomar el control de la gran isla, que es un territorio semiautónomo de Dinamarca. Trump ha dicho que debe estar bajo control de EE.UU. por la seguridad tanto de Estados Unidos como del mundo.

Pero afirmó que cumplir esas ambiciones no implicaría el uso de la fuerza.

“Probablemente no obtendremos nada a menos que decida usar fuerza y poder excesivos, donde seríamos, francamente, imparables”, dijo Trump, antes de agregar: “Pero no lo haré”.

Poco después sugirió que hablaba en serio, calificándolo como “probablemente la declaración más importante que he hecho, porque la gente pensaba que iba a usar la fuerza”.

“No tengo que usar la fuerza. No quiero usar la fuerza. No usaré la fuerza”, dijo Trump.

Trump reiteró pronto su promesa, diciendo a los periodistas durante una reunión bilateral: “Las Fuerzas Armadas no están sobre la mesa. No creo que sea necesario”, agregando que cree que “la gente va a usar mejor juicio”.

¿Entonces, dónde nos deja esto?

Trump comentó mientras hacía esta promesa que todos los presentes decían: “Oh, bien”.

Y seguramente hay algo de verdad en eso.

La negativa previa del Gobierno a descartar esa opción había inquietado no solo a Groenlandia y Dinamarca, sino a toda la alianza occidental.

Su promesa, si la cumple, hace mucho menos probable la antes impensable perspectiva de que Estados Unidos invada efectivamente a un aliado de la OTAN.

En otras palabras, sus comentarios marcaron un cambio estratégico y un retroceso para la Casa Blanca.

A principios de este mes, cuando el subsecretario general de la Casa Blanca Stephen Miller fue consultado por Jake Tapper de CNN sobre tomar Groenlandia por la fuerza, respondió ominosamente que “nadie va a pelear contra Estados Unidos por el futuro de Groenlandia”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, siguió diciendo que “utilizar a las Fuerzas Armadas de EE.UU. siempre es una opción disponible para el comandante en jefe”.

Cuando se le preguntó la semana pasada si descartaría el uso de las Fuerzas Armadas, Trump dijo: “No hablo de eso”.

Y en una carta reciente al primer ministro de Noruega, Trump incluso sugirió que el desaire al Premio Nobel de la Paz lo hacía menos propenso a “pensar puramente en la Paz”, lo que muchos interpretaron como una amenaza.

El retroceso de Trump llega notablemente después de que viéramos algo bastante inusual el martes: líderes extranjeros enfrentándose a él y hablando de unirse para resistir a Estados Unidos.

El primer ministro de Canadá Mark Carney advirtió que las acciones de Trump estaban destruyendo el orden internacional basado en reglas, y agregó: “Las potencias intermedias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

El presidente de Francia Emmanuel Macron denunció que Trump usara aranceles como “palanca contra la soberanía territorial” y dijo: “Preferimos el respeto a los bullies”.

El primer ministro de Polonia Donald Tusk publicó en X: “Europa no puede permitirse ser débil, ni ante sus enemigos ni ante sus aliados. La complacencia no da resultados, solo humillación”.

Los comentarios de Trump también llegaron después de que varios republicanos la semana pasada se manifestaran en contra de la posibilidad de una acción militar. Uno incluso planteó la posibilidad de un juicio político si Trump invadía Groenlandia.

También pudo haber influido en el anuncio de Trump el desplome de los mercados financieros el martes ante la perspectiva de una gran fisura en la alianza occidental por Groenlandia y las amenazas arancelarias de Trump. Los mercados se recuperaron después del discurso de Trump el miércoles.

El enfrentamiento está lejos de terminar. Trump insultó o amenazó a muchos de esos líderes mundiales el miércoles, y sus aranceles y otras formas de presión siguen siendo una amenaza

Pero la fuerza militar es la máxima herramienta de presión. Y Trump, al menos por ahora, se ha echado atrás en eso.

Esa frase “al menos por ahora” es especialmente significativa.

Después de todo, Trump tiene una tendencia a cambiar de opinión y parece prosperar en su imprevisibilidad en el escenario mundial, un enfoque que a menudo se etiqueta como la estrategia del “loco”.

En el mismo discurso, Trump pareció, de manera repetida y sugestiva, hacer hincapié en el poderío militar de EE.UU. y advirtió sobre lo que ocurriría si EE.UU. no toma el control de Groenlandia.

Citó cómo el ejército estadounidense sería “imparable” en tal circunstancia, y mencionó repetidamente la exitosa misión militar de EE.UU. en Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro.

“Somos una gran potencia, mucho mayor de lo que la gente incluso entiende”, dijo Trump.

“Creo que lo descubrieron hace dos semanas en Venezuela”.

Agregó sobre Venezuela: “El ataque terminó y dijeron: Hagamos un trato. Más personas deberían hacer eso”.

Y hacia el final de sus comentarios sobre Groenlandia, Trump emitió una amenaza velada.

“Así que tienen una elección”, dijo Trump sobre Dinamarca. “Pueden decir que sí y estaremos muy agradecidos, o pueden decir que no y lo recordaremos”.

Probablemente no deberíamos descartar la posibilidad de que Trump utilice esta opción nuevamente. Y, como mínimo, todavía parece querer que las potencias extranjeras tengan la posibilidad de una invasión estadounidense en el fondo de sus mentes.

Aun así, descartar el uso de la fuerza es una pérdida significativa de influencia para Trump —en la medida en que se mantenga— y prácticamente se podía percibir lo poco que le agradaba hacer esa promesa.

“Probablemente no obtendremos nada” sin una fuerza “excesiva”, dijo Trump en su discurso. (Lo mismo podría decirse de la amenaza de tal fuerza, que es el tipo de cosa que aparentemente podría obligar a otros a hacer concesiones).

La saga seguramente no ha terminado. Trump aún puede presionar y coaccionar a Groenlandia, Dinamarca y Europa de otras maneras.

Quizás la herramienta más destacada, que amenazó este fin de semana, son los aranceles.

Pero también es posible que la Corte Suprema de EE.UU. restrinja su capacidad para usarlos en una decisión muy esperada en los próximos días o semanas.

Trump también puede hacer valer su peso de otras formas, incluso haciendo amenazas relacionadas con la participación de EE.UU. en la OTAN, una situación que nuevamente el miércoles describió como un mal negocio para Estados Unidos.

También podría retirar el apoyo a Ucrania. En el mismo discurso en Davos, dijo sobre la situación allí: “No tenemos nada que ver con eso”.

Pero tomar Groenlandia siempre ha parecido un objetivo fantasioso. Y, por primera vez en mucho tiempo, quienes se oponen a ello tienen razones para creer que se está recuperando la cordura y que Occidente se ha alejado del precipicio.

