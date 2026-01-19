Tras un año del inicio del segundo mandato de Trump, los votantes de Iowa dan indicios sobre las elecciones intermedias

Shanen Ebersole sonríe, vigilando a sus vacas mientras pastan. La temporada de partos se acerca, así que la temporada de…

“Las llevaremos caminando los dos kilómetros y medio a casa en (el lapso de) un mes más o menos”, le dijo Ebersole a un visitante. “Luego parirán en un potrero como este. Así que estas son todas nuestras vacas madres”.

Mientras caminamos, las vacas nos miran de vez en cuando, pero la mayor parte del tiempo siguen con sus cosas, con calma y con ocasionales golpes de alegría.

“Ojalá Washington se las arreglara como las vacas”, dijo Ebersole. “Tienen que encontrar la manera de que nos vaya bien, porque para eso les pagamos los contribuyentes”.

Ebersole apoyaba a Nikki Haley cuando nos conocimos a principios del ciclo electoral de 2024. Al final, votó por Donald Trump, creyendo que sus políticas eran mejores para la granja de su familia. Ahora, sin embargo, hay indicios de agotamiento respecto a Trump de cara a las contiendas de 2026.

“Tenemos opciones”, dijo Ebersole. “Podemos pedir que se tranquilice. Podemos pedir que hable con amabilidad”.

Trump lleva un año de regreso en la Casa Blanca, y será su prestigio, más que cualquier otra cosa, lo que definirá el ánimo y el rumbo de la campaña de mitad de mandato. Ebersole calificó su desempeño con un 3 sobre 5. La economía le parece un poco mejor y los cruces fronterizos ilegales han disminuido.

Pero ella se opuso al plan de Trump de aumentar las importaciones de carne de res argentina con aranceles bajos, ya que lo considera poco alineado con el lema “Estados Unidos primero”. Ahora, el tema de tomar de alguna manera el control de Groenlandia parece otra desviación de su agenda de campaña.

“No estoy de acuerdo con eso en ningún sentido”, dijo Ebersole. “Tenemos que cuidar los 50 estados que tenemos”.

La granja ganadera Ebersole se encuentra en Kellerton, un pueblo rural de Iowa cerca de la frontera con Missouri. El condado de Ringgold luce radiante tras los resultados electorales de las últimas décadas; es un lugar con el que cuentan los republicanos, especialmente en años importantes como este. Iowa elegirá un nuevo gobernador en 2026, además de un nuevo senador estadounidense.

Y Kellerton se encuentra en el tercer distrito del Congreso de Iowa, un objetivo demócrata mientras el partido intenta capturar la mayoría de la Cámara en las elecciones de mitad de término de este año.

Ebersole tiene una visión negativa de Washington. Está a favor de los límites de mandato y afirma que, en su opinión, los miembros del Congreso están obsesionados con la recaudación de fondos y el poder, y se olvidan de los agricultores familiares como ella; se olvidan de intentar llegar a acuerdos en temas como la atención médica.

Ella incluye a su propio representante, el representante republicano en dos mandatos Zach Nunn, en esa crítica.

“Queremos un cambio”, dijo. “Necesitamos más frescura”.

Ebersole, por supuesto, es solo una votante. Pero su opinión es potencialmente ilustrativa. Los demócratas tendrían que ganar solo unos pocos escaños para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, pero necesitarían avances en estados republicanos como Iowa para construir una pequeña ventaja. Para lograrlo, probablemente requerirían convencer a un buen número de votantes reticentes a Trump en 2024, quienes ven un Gobierno dividido como una forma de contrarrestar las características de Trump que no les gustan.

“Creo que hay que votar por la persona que mejor se adapte a tus objetivos”, dijo Ebersole. “Cada vez que nos encontramos con un nuevo ciclo electoral, mantengo la mente abierta”.

La historia reciente aquí favorece al Partido Republicano.

Trump ganó Iowa en sus tres campañas para la Casa Blanca, con un margen cada vez mayor. El último gobernador demócrata terminó su mandato en enero de 2011. El último senador demócrata estadounidense dejó el cargo en enero de 2015. Los cuatro escaños de la Cámara de Representantes están ahora en manos republicanas, pero al menos dos son potencialmente competitivos.

El margen del Partido Republicano en 2024 en el 3er Distrito Congresional fue de apenas menos de 16.000 votos; en el 1.er Distrito Congresional, el republicano en ejercicio ganó por apenas 799 votos.

Betsy Sarcone vive a 112 kilómetros al norte de la granja Ebersole, en los suburbios de rápido crecimiento de Des Moines. Esta es nuestra sexta visita, desde agosto de 2023, cuando iniciamos nuestro proyecto ”All over the Map” para seguir las campañas y los grandes debates políticos desde la perspectiva y la experiencia de los votantes comunes.

“Estoy feliz”, dijo Sarcone sobre el primer año de Trump en el poder. “Recibí lo que voté. Y creo que Trump ha demostrado su valor. Hay un dicho: ‘Trump siempre tiene razón. Trump tenía razón en todo’. Así es como me siento ahora mismo”.

Éste es un cambio dramático.

Sarcone fue una de las primeras en apoyar a Ron DeSantis en 2024, y luego se pasó a Haley. En aquel entonces, dijo que votaría por Joe Biden si Trump ganaba la nominación republicana.

“Simplemente no puedo dar mi aprobación a que Trump tenga más influencia en este país”, nos dijo Sarcone en agosto de 2023. “Considero que Trump no tiene ninguna responsabilidad personal”.

¿Qué cambió?

“Creo que Biden probablemente me cambió más que Trump”, dijo Sarcone. “Ver que no se hace nada, durante cuatro años, sobre la apertura de fronteras”.

Ahora, le dio a Trump una calificación de sobresaliente por su primer año. Dijo que la economía está empezando a recuperarse y que puede ignorar algunos de los problemas de tono y carácter que planteó sobre Trump cuando nos conocimos.

“Hemos llegado al punto en que creo que a 77 millones de nosotros ya no nos importa la retórica”, dijo Sarcone. “Nos centramos en ver resultados”.

Una revuelta suburbana contra Trump fue un factor clave en los logros demócratas en las elecciones intermedias de 2018. Los suburbios de Des Moines constituyen una parte importante del 3er Distrito Congresional, y los demócratas esperan que se repita la revuelta este noviembre.

Pero los republicanos no tienen que preocuparse por Sarcone. Ella se reunió con el representante Nunn, a quien le dio excelentes calificaciones, y está agradecida con los republicanos del estado de Iowa por aprobar un programa de libre elección de escuela que le ayuda a enviar a su hijo y a sus dos hijas a escuelas privadas.

Otro gran cambio: cuando nos conocimos, Sarcone se rió de las afirmaciones de Trump de que le habían robado las elecciones de 2020.

Pero durante nuestra última visita, dijo: “Estoy empezando a cuestionar las elecciones de 2020”.

Yo intervine: “Perdió las elecciones en 2020”.

Sarcone: “No lo sé”.

Waterloo está a 225 kilómetros de Des Moines: primero al norte y luego al este. Chris Mudd es el CEO de Midwest Solar y un partidario de Trump desde el principio.

De camino a mostrarnos una nueva gran instalación solar, Mudd también mencionó el año 2020 y le dio un giro inesperado. Sarcone es nueva en la cámara de resonancia de Trump en las elecciones de 2020; Mudd ha estado ahí desde el principio.

“(Sobre) Este fraude electoral, creo que va a salir a la luz información al respecto”, dijo Mudd mientras manejaba desde la oficina de Midwest Solar en Waterloo hasta un concesionario Ford en Shell Rock al que está agregando paneles solares a su extenso techo.

“Quizás Maduro pueda ofrecer información sobre lo sucedido en 2020. Como les dije hace tiempo, creo que le robaron las elecciones”, agregó.

Escuchar la conspiración de 2020 planteada por dos votantes de Trump muy diferentes fue un recordatorio de que pasan su tiempo libre en la cámara de resonancia de los medios MAGA, donde la idea de que Venezuela estuvo involucrada de alguna manera en la “manipulación” de las elecciones de 2020 ha ganado algo de fuerza.

Últimamente, Trump ha estado hablando más sobre el 2020, y los miembros del movimiento de conspiración QAnon agregaron a Nicolás Maduro a la mezcla después de que el líder venezolano fuera detenido durante una operación militar estadounidense.

El apoyo de Mudd a Trump es inquebrantable, a pesar de que siempre objeta ciertas decisiones o retórica. Ver las tácticas agresivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante las redadas de deportación, por ejemplo, le da escalofríos. Pero culpa a los años de gobierno en los que, según él, se hizo la vista gorda ante los abusos migratorios, no se lo atribuye ni a Trump ni a ICE.

“Cuando se asa la salchicha, a veces la cosa se pone fea”, dijo Mudd. “Tenemos que asegurar las fronteras, y ya están seguras”.

El negocio de Mudd se vio afectado cuando Trump canceló las iniciativas de energía verde del Gobierno de Biden. Pero los altos precios de la electricidad están impulsando ahora la venta de energía solar.

“Mi vida es parecida”, opinó al cumplirse un año desde el inicio del segundo mandato de Trump. “Pero mi optimismo es mayor porque creo que las cosas que Trump está haciendo son buenas para el país”.

En general, su instinto y su experiencia trabajando en todo el estado le dicen que “el apoyo a Trump tal vez ha disminuido un poco” en Iowa.

“Hay quienes leen los titulares y les cuesta defenderlos”, dijo Mudd. “Yo no. Creo que ocurren cosas negativas independientemente de quién esté en el poder”.

Le preocupa que incluso su distrito congresional, el segundo, pueda ser competitivo porque el popular republicano en el cargo se postula al Senado. Mudd conoce a votantes de Trump a quienes no les importa tanto votar cuando Trump no está en la boleta. Él no es uno de ellos.

“Necesitamos ganar en noviembre”, dijo. “Porque creo que intentarán destituirlo. Va a causar estragos en el país”.

Cuando se le preguntó si consideraría apoyar a un demócrata para gobernador o para algún otro cargo estatal, Mudd inicialmente se mostró abierto a ello.

“Soy republicano, pero no totalmente republicano”, dijo. Pero sus propias palabras lo hacen reflexionar. “De hecho, soy totalmente republicano. Probablemente votaré por una candidatura completamente roja”.

Los nombres suelen decir mucho sobre un pueblo, y Columbus Junction cumple con ese requisito. Se encuentra en el condado rural de Louisa, al sureste de Iowa. El pueblo surgió donde una vía férrea que iba de norte a sur se cruzaba con una vía férrea que iba de este a oeste.

Trump ganó en el condado de Louisa con el 70 % de los votos en 2024, una cifra que no pasó desapercibida para los demócratas locales. Sin embargo, el ambiente estaba muy animado en una reciente cena compartida organizada por los demócratas del condado para comenzar su planificación de mitad de mandato.

El condado es el primer distrito del Congreso, el más competitivo de los cuatro de Iowa.

Por ahora, la prioridad es asegurar que los candidatos demócratas tengan suficientes firmas para aparecer en la boleta. Pero la nueva presidenta demócrata del condado, Michele Pegg, afirmó que las campañas de registro de votantes y las visitas puerta a puerta no tardarán en llegar.

Allí, eso a menudo significa tocar una puerta con una bandera o pegatina de Trump. Pegg dijo que lo espera con ansias.

“Nadie es malo”, dijo Pegg. “El problema es que nos han convencido de que el otro bando sí lo es… Estos son pueblos pequeños. Cuando hablamos de poblaciones de menos de 400 habitantes, estos son tus vecinos, estos son mis vecinos. Son gente que pasa por buenos y malos momentos, y todos estamos en esto juntos”.

Pegg prometió hacer su parte organizando el evento y cree que hay oportunidades debido a cierta decepción con Trump.

“Realmente creo que está un poco decaído”, dijo Pegg. “Creo que la gente está frustrada porque en su campaña se basó en el lema ‘Estados Unidos primero’. ‘Oye, vamos a cuidar de nuestra gente primero’, pero aún tenemos problemas con el agua. Aún tenemos problemas con el suelo, aún tenemos problemas con las escuelas, aún tenemos problemas con la financiación de las escuelas y la educación”.

Pero Pegg no se anduvo con rodeos. Dijo que la imagen demócrata está dañada en las zonas rurales y que los candidatos del partido deberían esforzarse por repararla.

“Creo que, lamentablemente, los demócratas se han centrado históricamente en lugares con poder como Des Moines, el condado de Johnson o algunas zonas universitarias o no rurales”, dijo Pegg. “La gente ni siquiera sabe dónde estamos”.

Pegg conoce los caminos secundarios de aquí. No puede cerrar la venta sola. Pero está encantada de ofrecer orientación y consejos a los candidatos demócratas.

“¿Quieres el cargo? Necesitas convencer a los votantes”, dijo. “Ve a un condado rural. Toma una carretera. Toma un camino de grava. Toma una carretera de clase B. Toca una puerta”.

