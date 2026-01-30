Tras casi cinco horas y media, Carlos Alcaraz se impone en una épica semifinal del Abierto de Australia

Carlos Alcaraz ya ha participado en varios partidos memorables a lo largo de su carrera, pero pocos han sido tan…

Carlos Alcaraz ya ha participado en varios partidos memorables a lo largo de su carrera, pero pocos han sido tan dramáticos como la semifinal del Abierto de Australia de este viernes contra Alexander Zverev.

Alcaraz finalmente ganó el partido en cinco sets —6-4, 7-6 (7-5), 6-7 (3-7), 6-7 (4-7), 7-5— después de cinco horas y 27 minutos en la cancha, pero incluso ese largo marcador no refleja el dramatismo de una semifinal que exigió tanto a ambos jugadores.

El encuentro fue una impresionante demostración de resistencia, condición física y habilidad por parte de ambos, en el que Alcaraz luchó contra aparentes calambres para demostrar una vez más por qué es el actual número 1 del mundo.

Según el Abierto de Australia, fue el tercer partido más largo en la historia del torneo y la semifinal más larga jamás disputada en Melbourne Park.

“Siempre digo que hay que creer en uno mismo pase lo que pase”, dijo Alcaraz después.

“Ya he estado en este tipo de partidos antes, así que sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ponerle corazón al partido. Creo que lo hice. Luché hasta la última bola.

“Sabía que iba a tener mis oportunidades. Estaba emocionado, ya sabes, en el quinto set, pero estoy extremadamente orgulloso de mí mismo, de cómo me sentí y de cómo remonté”.

Alcaraz era el favorito para la semifinal, y el partido comenzó según lo previsto, con el español tomando una ventaja de dos sets.

Pero Alcaraz comenzó a tener problemas físicos a medida que avanzaba el partido, y el intenso sol australiano parecía estar agotando su energía. En el tercer set, Alcaraz se detuvo repentinamente con lo que parecía ser un problema en el muslo derecho. Posteriormente, solicitó una pausa médica, ya que parecía sufrir calambres, un momento que enfureció a Zverev, ya que los calambres no se consideran una razón válida para una pausa según las reglas del torneo.

“No quiero hablar de esto ahora mismo”, dijo Zverev a los periodistas después del partido, deseando no detenerse en el tema. “Creo que esta fue una de las mejores batallas que se han visto en Australia. No merece ser el tema de conversación ahora”.

Con la tensión en su punto álgido y Alcaraz con dificultades, el alemán número 3 del mundo aprovechó la oportunidad para igualar el partido tras ganar los desempates del tercer y cuarto set.

Todo parecía indicar que la victoria sería para Zverev, que aún busca su primer título de Grand Slam, tras romper el servicio de Alcaraz al comienzo del set decisivo. Sin embargo, sorprendentemente, el joven de 22 años aún tenía fuerzas para seguir luchando.

Sacando fuerzas de flaqueza y alimentándose de la energía del público, Alcaraz subió de nivel cuando su oponente servía para el partido. Posteriormente, ganó tres juegos consecutivos para asegurar su lugar en la final del Abierto de Australia, cayendo al suelo exhausto tras ganar el punto final.

“Tuve problemas a mitad del tercer set. Físicamente, fue uno de los partidos más exigentes que he jugado en mi corta carrera”, añadió.

Alcaraz se enfrentará a Novak Djokovic en la final del Abierto de Australia el domingo.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.