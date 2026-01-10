Tras aplastar a Alabama y a Oregon, Indiana confirma que ya no es un equipo menor. Pero todavía no puede bajar la guardia

Estaban a pocos metros de distancia en el campo cubierto de papel picado. Uno, un lineman ofensivo de último año…

Estaban a pocos metros de distancia en el campo cubierto de papel picado. Uno, un lineman ofensivo de último año que es el pilar de su equipo; el otro, un lineman defensivo de segundo año que aún no ha sido titular.

Ambos hablaban del mismo tema: la máquina en la que se han convertido los Indiana Hoosiers, pero desde perspectivas completamente diferentes. Sin embargo, ambos repetían la misma palabra una y otra vez.

“Tenemos un miedo terrible al conformismo”, dijo Pat Coogan, el lineman ofensivo.

“Nunca nos conformaremos”, dijo Daniel Ndukwe, el lineman defensivo.

Suena simple. No lo es, por supuesto. Nadie quiere conformarse con menos, pero la naturaleza humana es así e inevitablemente sucede. Un ligero descenso del ritmo, un milisegundo de distracción, la necesidad de tomar un respiro.

Excepto, aparentemente, entre los Hoosiers que juegan al fútbol americano como si no jugar con intensidad fuera un pecado imperdonable. Es la única forma de explicar lo que está haciendo Indiana en este momento, porque de lo contrario sería demasiado absurdo.

El cambio en el fútbol americano universitario no está llegando a través de ganancias financieras inesperadas, como todos pensaban que podría suceder en la era del NIL. Está llegando a través de valores tradicionales que suelen arraigarse en el Medio Oeste. Trabajar duro. No dar nada por sentado. No conformarse. Nunca ser complaciente.

Indiana no son los “Hoosiers” de la famosa película. De hecho, no son los valientes novatos que se enfrentan a los malos de la gran ciudad. No se dejen engañar por la seriedad de Fernando Mendoza. Los Hoosiers son los malos, los matones que vienen a quitarte el orgullo y el dinero del almuerzo, aunque con educación. Mientras Carter Smith se dirigía al escenario de la celebración posterior al Peach Bowl, gritaba “Disculpen” una y otra vez mientras se abría paso entre los medios de comunicación.

Con una victoria aplastante de 56-22 sobre Oregon, Indiana ha arrasado en los Playoffs de Fútbol Americano Universitario como nunca antes se había visto en años, si es que alguna vez se ha visto algo parecido. En los últimos tres partidos, los Hoosiers han limitado a Ohio State a 10 puntos, a Alabama a tres y a Oregon a 21, aunque esto último tiene un matiz importante. Los Ducks anotaron su último touchdown a 34 segundos del final del partido.

Es decir, para recalcar, Ohio State, Alabama y Oregon. Los dos primeros han ganado juntos unos 25 títulos nacionales. Indiana ha perdido más de 700 partidos en su historia y ahora está a un solo partido de un título nacional.

El siguiente rival es nada menos que The U, otro miembro de la élite del fútbol americano universitario, en un partido por el campeonato para el que conseguir una entrada será casi imposible. Los Miami Hurricanes juegan en casa, mientras que todo el estado de Indiana, salvo algunos en West Lafayette, está dispuesto a abandonar sus hogares para disfrutar de esta inesperada y asombrosa racha en los Playoffs.

Para que nadie intente presentar esto como una especie de lección moral, los chicos buenos de Indiana contra los malos de Miami, conviene recordar que Indiana es cabeza de serie; fue Miami quien tuvo que luchar para llegar a esta instancia.

“Son un equipo completo”, dijo el entrenador de Oregon, Dan Lanning. “No tienen ninguna debilidad. Corren bien con el balón. Defienden bien la carrera. Lanzan bien el balón. Defienden bien el pase. Son excelentes. Se ve un equipo realmente completo y bien entrenado. Obviamente tienen mucha confianza, y con razón”.

Esa es la clave: Indiana es bueno en todo. Es casi como una trampa. Si te preocupas por la ofensiva, la defensa te sorprende. Si te concentras en encontrar maneras de anotar, la ofensiva te castiga. Y luego los equipos especiales rematan la faena.

Si la línea ofensiva mereció el trofeo de MVP en el Rose Bowl, los honores deberían haber sido para la defensa en este partido. En la primera jugada del partido, D’Angelo Ponds anticipó una jugada de RPO del quarterback de Oregon, Dante Moore. Ponds siguió la mirada de Moore en todo momento y, cuando Moore lanzó el balón hacia la izquierda, Ponds interceptó el pase y recorrió 25 yardas hasta la zona de anotación.

Si quieren saber cómo suena cuando un estado entero estalla de alegría, escuchen la repetición. Todo Indiana vitoreó.

La defensa luego procedió a regalarle 14 puntos más a la ofensiva. Consiguió una primera oportunidad y gol desde la yarda tres después de que Mario Landino recuperara un balón suelto de Dante Moore en el segundo cuarto, y le dio el balón a los Hoosiers en la yarda 21 cuando Ndukwe derribó a Moore para forzar otro balón suelto. En el cuarto cuarto, con el partido prácticamente ganado, Ndukwe bloqueó el despeje de James Ferguson-Reynolds, entregándole el balón a IU en la yarda siete.

La solidez defensiva de los Hoosiers no ha pasado desapercibida; están clasificados como el número 2 del país, pero la precisión quirúrgica y el encanto cautivador que Mendoza aporta a la ofensiva tienden a acaparar gran parte de la atención.

No debería ser así. La defensa de Indiana es magistral, un equipo que funciona a la perfección y que está aniquilando a sus oponentes sin su principal tacleador. Stephen Daley sufrió una extraña lesión celebrando el campeonato de la Big Ten y no ha jugado en los Playoffs.

No importa. Los Hoosiers simplemente encuentran a otros jugadores. Ndukwe solo tenía ocho tacleadas en sus primeros 14 partidos; tuvo tres contra Oregon, incluyendo dos capturas, el balón suelto forzado y, como guinda del pastel, el despeje bloqueado.

“Cuando tienes buena gente que se compromete y se prepara de la manera correcta…, tenemos muchos de esos chicos”, dijo el entrenador en jefe Curt Cignetti. “Son chicos con gran carácter e inteligentes”.

Al igual que Cignetti, el coordinador defensivo Bryant Haines se forjó a la antigua usanza, comenzando en universidades que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen: Manchester, una universidad de la División 3 en Fort Wayne; Adrian, otro equipo de la División 3 en Michigan. Ahora es uno de los coordinadores mejor pagos del fútbol americano universitario, gracias a un enfoque de científico loco en la defensa.

Este hombre de 40 años idea maneras de hacer que los mariscales de campo sufran incluso en sueños, diseñando esquemas que buscan tanto engañar como confundir. Dice que ha moderado su estilo con la edad, aprendiendo cuándo arriesgarse y cómo combinar mejor sus coberturas. “Así lo llamo yo, un científico loco”, dijo Ndukwe, quien creció en Lithonia, Georgia, y disfrutó del partido en casa. “Estoy haciendo cosas que nunca antes había hecho y se nota que los otros equipos se confunden. Se puede sentir cómo les afecta”.

Moore se veía a veces abrumado, ya sea bailando en la zona de protección intentando encontrar un receptor libre o rodeado por la defensa cuando la protección se desmoronaba. No es el único. Justin Sayin de Ohio State lanzó una intercepción y fue derribado cinco veces, y Ty Simpson de Alabama lanzó para solo 67 yardas antes de retirarse con una costilla fracturada.

“Te muestran una cosa”, dijo Lanning a principios de esta semana, “y te quitan otra. Son muy buenos en los movimientos después del snap, lo que dificulta las cosas para el mariscal de campo. Su línea defensiva juega con una intensidad implacable. Son difíciles de bloquear en la línea de golpeo. Y su técnica sigue destacando”.

Todo en Indiana se repite una y otra vez con una consistencia metronómica; su filosofía está tan arraigada que incluso la presidenta de la universidad canta la misma canción.

Mientras el patrocinador Mark Cuban gritaba “¡Hoo hoo Hoosiers!” fuera del vestuario con los aficionados, Pamela Whitten pasó discretamente junto al vestuario antes de detenerse a charlar con un par de reporteros.

“Esto es genial, ¿verdad?”, dijo. “Pero todavía nos queda un partido”.

No hay tiempo para la complacencia.

