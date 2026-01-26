Tormenta invernal y frío brutal en EE.UU. dejan al menos 20 muertos y cortes prolongados de energía

Chris Dobry salió de su casa el domingo y se encontró cara a cara con árboles caídos y gruesas capas…

Chris Dobry salió de su casa el domingo y se encontró cara a cara con árboles caídos y gruesas capas de hielo cubriendo las líneas eléctricas en su vecindario de Greenwood, Mississippi.

“La tormenta de hielo en Mississippi está causando estragos”, escribió Dobry en una publicación de Facebook. “Sin electricidad, líneas caídas y los árboles literalmente se están partiendo”.

Le dijo a CNN que “puede tomar días” recuperar la electricidad. Mientras tanto, ha estado usando su chimenea de gas para calentarse.

La experiencia de Dobry ofrece una muestra de las secuelas paralizantes de la enorme tormenta invernal que dejó nieve y hielo en todo Estados Unidos, causando más de una decena de muertos y, en su punto máximo, cortando la electricidad a más de un millón de clientes en medio de un frío estremecedor.

Se reportaron al menos 20 muertes relacionadas con la tormenta y el frío en varios estados, incluidos Texas, Louisiana, Tennessee, Pensilvania y Carolina del Sur. Algunas han sido atribuidas a hipotermia, mientras que otras se relacionan con el acto de palear nieve, según funcionarios. Otras muertes también están bajo investigación.

Entre las víctimas mortales se encuentran tres niños de primaria que se ahogaron en un estanque helado en Bonham, Texas, cerca de la frontera con Oklahoma, según WOAI, afiliada de CNN . Se desconoce cómo cayeron los niños al estanque ni cuándo murieron. CNN se ha puesto en contacto con las autoridades locales para obtener más detalles.

También en Texas, dos chicas de 16 años que viajaban en un trineo tirado por un Jeep chocaron contra un árbol, lo que provocó la muerte de una de ellas y dejó a la otra en estado crítico, según las autoridades. Y en Arkansas, un joven de 17 años también murió tras chocar contra un árbol mientras viajaba en un trineo tirado por un vehículo todoterreno, según informó el sheriff local a la cadena afiliada de CNN, KATV.

El hielo de la tormenta ha causado importantes cortes de energía en el sur de Estados Unidos, particularmente en Texas, Louisiana, Mississippi y Tennessee.

Mientras tanto, alrededor de 175 millones de personas están bajo alerta por bajas temperaturas que persistirán durante días. El frío extremo está batiendo nuevos récords de temperaturas mínimas diarias en las Grandes Llanuras. Se espera que se batan más récords en el sur y el este a medida que el frío continúe al menos durante esta semana.

El daño más significativo a la infraestructura se produjo en una franja del Sur, donde el hielo volvió resbaladizas las carreteras, rompió ramas de árboles y cargó las líneas eléctricas. El norte de Mississippi y Nashville, Tennessee, en particular, enfrentan períodos prolongados de recuperación debido a la cantidad de árboles y líneas eléctricas caídas.

Hasta el martes por la mañana, cientos de miles de clientes de electricidad habían recuperado el suministro eléctrico, según el sitio web de seguimiento poweroutage.us, una mejora drástica respecto al millón de clientes que sufrieron cortes en algún momento. Sin embargo, más de medio millón de clientes permanecieron sin servicio, incluyendo alrededor de 175.000 en Tennessee, alrededor de 140.000 en Mississippi y poco menos de 100.000 en Louisiana.

Los árboles y las líneas eléctricas que aún siguen en pie podrían romperse en los próximos días bajo la continua presión del propio hielo. 1,27 cm de hielo —que se registró en 12 estados durante esta tormenta— puede añadir hasta 220 kilogramos de peso a las líneas eléctricas.

Los fuertes vientos también pueden llevar árboles y líneas eléctricas a su punto de ruptura.

La magnitud de la tormenta significa que gran parte del país está lidiando de alguna manera con sus secuelas. El lunes, la nieve cubría poco más del 56 % de los 48 estados continentales, y al menos 30 centímetros de nueve cayeron en 18 estados, desde Nuevo México hasta Maine.

Viajar por carretera fue peligroso, mientras que el tráfico aéreo casi se detuvo el domingo. Las aerolíneas cancelaron más de 11.600 vuelos ese día, según FlightAware, lo que representa el mayor número de cancelaciones desde que el covid-19 detuvo los viajes en marzo de 2020. Más de 6.000 vuelos en EE.UU. también fueron cancelados el lunes, afectando a los principales aeropuertos desde Dallas hasta Boston.

Se esperaba que las cancelaciones de vuelos vuelvan a niveles casi normales este martes, aunque la recuperación total tomará varios días mientras las aerolíneas reubican aviones y tripulaciones.

Hasta este martes por la mañana, FlightAware informó de 1.317 cancelaciones en todo el país.

American Airlines sigue siendo responsable de la mayoría de las cancelaciones, siendo la aerolínea con más vuelos cancelados por cuarto día consecutivo. La aerolínea comenzó este martes con aproximadamente una cuarta parte de sus vuelos ya cancelados.

Los ejecutivos de American Airlines se disculparon con los clientes en un correo electrónico el lunes, mientras la compañía luchaba por recuperarse de la interrupción de sus operaciones, con afectaciones especialmente graves en su centro de operaciones de Dallas-Fort Worth.

Varios de los principales distritos escolares cerraron o recurrieron al aprendizaje virtual el lunes debido a la tormenta, y algunos permanecen cerrados este martes debido al clima inclemente o las condiciones de las carreteras. Los estudiantes en Dallas, Memphis y Nashville no tienen clases este día. En Maryland, las escuelas del condado de Montgomery permanecerán cerradas hoy, mientras que las escuelas del condado de Prince George están programadas para permanecer cerradas hasta el jueves.

Otros distritos, como las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore y las Escuelas Charlotte-Mecklenburg, también tienen un día de aprendizaje remoto este martes.

El Centro de Predicción del Tiempo había advertido antes de la tormenta sobre una “acumulación catastrófica de hielo”, y esa previsión se cumplió en partes del sur.

Las reparaciones y la restauración de la infraestructura eléctrica en el norte de Mississippi serán “prolongadas” debido a los daños generalizados y las condiciones inseguras, dijo el director general de la Northeast Mississippi Electric Power Association (NEMEPA), Keith Hayward, en una publicación en redes sociales.

“El daño a los árboles y la vegetación es devastador”, dijo Hayward.

Hayward dijo que esta tormenta fue peor que la histórica tormenta de hielo de 1994 en Mississippi, cuando los cortes de energía tardaron 23 días en restablecerse. Aunque las mejoras modernas pueden acelerar las reparaciones en comparación con 1994, Hayward advirtió que la restauración no será rápida. Las cuadrillas detuvieron temporalmente el trabajo durante la noche por seguridad.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, anunció el lunes que desplegaría a unos 500 miembros de la Guardia Nacional del estado tras la tormenta.

“Nos vamos a enfocar principalmente en la logística: llevar agua, comida a los puntos de distribución, ya sea en vehículos con ruedas o por aire, si es necesario”, dijo el general de división Bobby Ginn, jefe adjunto de la Guardia Nacional de Mississippi.

En Tennessee, esta tormenta marcó el mayor número de cortes de energía al mismo tiempo en la historia del Nashville Electric Service, con un pico de 230.000, dijo la empresa de servicios públicos en una actualización el lunes por la mañana en X.

Esta cifra supera los 200.000 cortes alcanzados durante el dañino derecho de mayo de 2020, que fue uno de los mayores cortes de energía registrados por la empresa en la ciudad.

La compañía dijo que había restablecido la energía a 60.000 clientes en el área metropolitana de Nashville el lunes por la mañana, pero otros 175.000 clientes seguían sin electricidad.

Los residentes de Nashville deben estar preparados para posiblemente estar sin electricidad hasta una semana, dijo Brent Baker, vicepresidente ejecutivo y director de operaciones e innovación de Nashville Electric Service.

“Esto va a ser un evento histórico”, dijo Baker a Isabel Rosales de CNN el lunes. “Quizá será un recuerdo de 20 o 30 años para la mayoría de nosotros cuando miremos hacia atrás. Esto será algo que quedará escrito en la historia y será significativo para nuestros clientes”.

El servicio eléctrico había desplegado a unos 400 trabajadores de línea para responder a 153 postes rotos hasta la tarde del lunes.

“Esto será un evento de al menos una semana en el que estaremos trabajando, pero creemos que si superamos el frío de hoy y los árboles siguen cayendo… empezaremos a hacer más progresos a medida que pasen los días”, dijo Baker.

