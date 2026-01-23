¿Todavía no tienes REAL ID? Prepárate para pagar una tarifa de US$ 45

A partir del 1 de febrero, los viajeros necesitarán REAL ID para abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos o…

A partir del 1 de febrero, los viajeros necesitarán REAL ID para abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos o se enfrentarán a una tarifa de US$ 45 impuesta por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA).

El año pasado, la TSA comenzó a implementar el requisito de REAL ID. Varios meses después, propuso cobrar una tarifa a los viajeros que no la tramiten.

Ahora, la TSA está implementando ConfirmID, un proceso para agilizar la verificación de identidad y el pago de la tarifa para quienes no tienen REAL ID. Los viajeros sin REAL ID pueden ingresar su información en línea y pagar la tarifa de US$ 45 antes de dirigirse al aeropuerto para simplificar un proceso de cumplimiento que podría ser largo.

La Ley REAL ID, aprobada por el Congreso en 2005, implementó la recomendación de la Comisión del 11-S de que el Gobierno federal mejorara los estándares de seguridad para la identificación.

CNN conversó con Steve Lorincz, subdirector ejecutivo adjunto de la TSA, para hablar sobre los cambios que los viajeros podrían ver a partir de febrero.

Aquí te presentamos parte de lo que dijo, junto con algunos detalles adicionales sobre la nueva normativa.

“El 1 de febrero es la siguiente fase de la implementación del cumplimiento de REAL ID. Implementamos REAL ID en mayo de 2025. Aproximadamente el 94 % de la población, o de los pasajeros que transitan por un punto de control de la TSA hoy en día, tienen una licencia de conducir compatible con la REAL ID o una forma de identificación aceptable, como un pasaporte. Eso nos deja con aproximadamente un 6 %”, dijo Lorincz.

Ese 6 % tiene ahora un par de opciones. Por supuesto, esos viajeros pueden ir al Departamento de Vehículos Motorizados o a la oficina donde su estado emite las identificaciones y obtener REAL ID. Pero para aquellos viajeros que no lo hayan hecho antes del 1 de febrero, TSA ConfirmID es un sistema en línea donde pueden ingresar su nombre y fecha de inicio del viaje y pagar una tarifa de US$ 45.

“Una vez que paguen la tarifa de US$ 45, recibirán un recibo. Deberán llevar ese recibo a un punto de control de la TSA”, dijo Lorincz, donde un agente de la TSA usará ese recibo, junto con una identificación gubernamental, para procesar al viajero a través del punto de control de seguridad.

En el punto de control, los viajeros deben estar preparados para proporcionar su nombre legal, dirección y fecha de nacimiento para completar el proceso de verificación de ConfirmID. Según el sitio web de la TSA, TSA ConfirmID está diseñado para agilizar la verificación de identidad de los pasajeros aéreos que no cuentan con una forma de identificación aceptable. El proceso de identificación tarda un promedio de 10 a 15 minutos, según la TSA. Sin embargo, podría tardar 30 minutos o más.

“Al mirar su licencia de conducir, generalmente hay un indicador en la parte superior, que es una estrella”, dijo Lorincz. “Algunos estados, como California, tienen el Pase del Oso Dorado. Así que fíjense en eso y asegúrense de tener una licencia de conducir compatible con REAL ID. Si no están seguros, también hay mucha información al respecto en los sitios web de los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV) y las oficinas de la Secretaría de Estado”.

“La tarifa de US$ 45 es válida por 10 días a partir de la fecha del viaje”, dijo Lorincz. “Pero si tienen viajes programados para fechas posteriores, les recomiendo que dediquen tiempo a visitar los DMV y las oficinas de la Secretaría de Estado para obtener su licencia de conducir compatible con REAL ID”.

En otras palabras, los viajeros tienen 10 días a partir de la fecha de inicio de su viaje, que se ingresa en el sistema ConfirmID. Por lo tanto, podrían viajar de ida y vuelta dentro de esos 10 días, pero se requeriría otra tarifa después de ese período.

“Sí”, dijo Lorincz, los US$ 45 no son reembolsables.

“Una identificación móvil, pasaportes, identificaciones militares, pero hay una lista muy detallada en TSA.gov que proporciona todas las formas de identificación aceptables”, dijo Lorincz.

Otras alternativas que se enumeran en el sitio web de la TSA incluyen tarjetas de viajero confiable del DHS, tarjeta de residente permanente, tarjeta de cruce fronterizo, pasaporte emitido por un gobierno extranjero y otras.

“No cambia. Se requiere tener 18 años o más para poder utilizar este servicio”, dijo Lorincz.

No se requiere identificación para niños menores de 18 años en vuelos nacionales.

“Existe la opción de pagar en el punto de control, pero queremos asegurarnos de que estén preparados para su vuelo, así que si pueden hacerlo con anticipación, creo que les resultará más conveniente”, dijo Lorincz.

Según la lista de preguntas frecuentes de la TSA sobre ConfirmID, los viajeros que opten por pagar en el aeropuerto perderán su lugar en la fila mientras completan el proceso.

En el punto de control, para fines de verificación, los viajeros deberán estar listos para proporcionar su nombre completo, dirección y fecha de nacimiento.

