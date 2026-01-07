¿Tiene la capacidad Venezuela de enviar de 30 a 50 millones de barriles de petróleo a EE.UU.?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Venezuela transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció que Venezuela transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, para venderlo a precio de mercado. “El petróleo será transportado en buques cisterna y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, dijo Trump en una publicación de redes sociales al anunciar la cifra. ¿Puede Venezuela suministrar esa cantidad con base en sus reservas o en su producción?

Analistas consultados por CNN indican que ese petróleo provendría tanto del almacenamiento de Venezuela en tierra como de algunos de los petroleros incautados que transportan crudo. Venezuela ha acumulado importantes reservas de crudo desde que Estados Unidos inició su embargo petrolero a finales del año pasado.

La capacidad de almacenamiento de Venezuela es de aproximadamente 48 millones de barriles, por lo que esta transferencia podría agotar sus reservas, según Phil Flynn, analista senior de mercado de Price Futures Group.

Pero un alto funcionario de la administración, que habló bajo condición de anonimato, declaró a CNN que el petróleo ya se ha producido y almacenado en barriles. La mayor parte se encuentra actualmente en barcos y ahora se dirigirá a instalaciones estadounidenses en el Golfo para su refinación.

El cronograma no está claro, pero las autoridades afirman que se realizará rápidamente debido a la naturaleza pesada del crudo venezolano.

Jaime Brito, analista del sector energético y director ejecutivo de OPIS by Dow Jones, explicó a CNN Español que la cifra dada por Trump significa que estarían enviando un equivalente a 30 y 50 días de producción venezolana: el país produce entre 900.000 y 1,1 millones de barriles por día, según cifras de PDVSA. El factor clave es que ese suministro de hasta 50 millones de barriles sería con crudo ya almacenado.

“Desde septiembre a octubre se habían estado reduciendo sensiblemente las exportaciones de petróleo venezolano en la llamada flota fantasma hacia China y por eso Venezuela había venido acumulando petróleo, y los últimos días hubo reportes de que ya no tenían donde almacenar crudo y que por lo tanto iban a tener que bajar su producción petrolera”, dijo Brito.

Así, el envío de 30-50 millones de barriles a EE.UU. llega “en el momento indicado”, dice Brito, “porque le da la oportunidad a Venezuela de mandar ese crudo”.

Esa operación tardaría un promedio entre 5 o 6 días de llegar de Venezuela a la costa del Golfo de México en Estados Unidos, asegura el director de OPIS, Oil Price Information Service.

“Hay barcos gigantescos que te pueden transportar hasta 2 millones de barriles de crudo más o menos. O sea, estamos hablando de entre 15 y 25 barcos que llegarían a los Estados Unidos. Habría que ver en qué periodo de tiempo, si en una semana o en un mes, pero los Estados Unidos tienen la capacidad de absorber todo ese volumen”, dijo.

Una acción que contribuiría a esta transferencia de barriles sería, entonces, la incautación de buques petroleros.

Por ejemplo, este miércoles, EE.UU. incautó el petrolero Sophia, vinculado a Venezuela, que transporta aproximadamente 2 millones de barriles de crudo, según Emmanuel Belostrino, gerente sénior de datos del mercado petrolero de la firma de análisis Kpler.

“El M Sophia transporta alrededor de 2 millones de barriles de crudo Merey, cargado desde la Terminal Petrolera José entre el 26 y el 29 de diciembre, según confirman las imágenes satelitales y los informes portuarios vistos por Kpler”, declaró Belostrino.

En diciembre, EE.UU. incautó el petrolero Centuries, que transportaba 2 millones de barriles de petróleo crudo, según dijo a CNN Matt Smith, analista jefe para Estados Unidos de la consultora energética Kpler.

Los petroleros previamente incautados transportaban entre 15 y 22 millones de barriles de petróleo, según estimaciones de la industria.

La cantidad de 30 a 50 millones es pequeña en comparación con el consumo diario de Estados Unidos (más de 20 millones de barriles cada día) y no afectaría significativamente los precios del combustible, según analistas consultados por CNN.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, unos 303.000 millones de barriles, pero tiene actualmente una muy baja producción, debido al deterioro de la infraestructura, las sanciones y la disponibilidad de buques tanque. Restaurar esa producción a los máximos históricos requeriría una inversión de US$ 58.000 millones en infraestructura. Incluso con la intervención estadounidense, Venezuela tardaría años en volver a ser un proveedor importante para EE.UU.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.