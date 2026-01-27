Teherán teme las bombas de EE.UU. mientras el recuerdo de la sangrienta represión sigue fresco

Solo unas semanas después de que miles de iraníes murieran en una brutal represión contra la disidencia, la vida en…

Solo unas semanas después de que miles de iraníes murieran en una brutal represión contra la disidencia, la vida en la capital parecía haber vuelto a la normalidad total aquí el martes. Pero el aire de normalidad enmascara una verdad incómoda: que muchos aquí se sienten atrapados entre la retórica del Gobierno iraní y las amenazas de acción militar del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump ha advertido que una “armada” se dirige hacia Irán. “Tenemos muchos barcos que van en esa dirección, por si acaso. Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”.

El primero de esos barcos – el portaaviones USS Abraham Lincoln y un grupo de destructores lanzamisiles guiados – han llegado a distancia de ataque.

Teherán ha respondido desplegando un cartel de cuatro pisos en la Plaza Enghelab – o de la Revolución – en la capital, amenazando con la destrucción de un portaaviones estadounidense.

“Si siembras vientos, cosecharás tempestades”, advierte en inglés y persa sobre una imagen de la cubierta del portaaviones sembrada de cuerpos y salpicada de sangre que se desliza hacia el agua detrás en una forma similar a las franjas de la bandera estadounidense.

A unas cuadras, otro cartel gubernamental muestra la captura en 2016 de un bote de la Marina de EE.UU., su tripulación de marines estadounidenses arrodillados en señal de rendición, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza.

CNN vio ambos carteles esta semana, en una visita a Teherán permitida por el Gobierno que ofreció una ventana limitada a la vida en la ciudad, que apenas unos días antes estaba sacudida por una sangrienta confrontación.

En las calles, los iraníes no están seguros de qué lado supone una amenaza mayor. “No estoy seguro de qué decir. Creo que todos están colaborando unos con otros contra los intereses del pueblo iraní. Nada bueno sucederá para nosotros”, dijo a CNN Mahsan, un joven de Teherán.

Otro residente de Teherán, Mehdi Akbari, dijo: “No creo que Trump se atreva a (atacar). Él es más de fanfarronear”.

Trump ha repetido que está considerando varias opciones, incluyendo atacar a Irán, pero también que Teherán “quiere hablar”, sugiriendo que EE.UU. podría entablar conversaciones con el Gobierno iraní.

“Estamos abiertos para hacer negocios… como dicen, así que si quieren contactarnos y saben cuáles son las condiciones, entonces vamos a tener la conversación”, dijo el lunes un funcionario de la Casa Blanca.

El comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán ha advertido que su fuerza está “más lista que nunca, dedo en el gatillo” para responder.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, dijo a periodistas el lunes que Teherán es “más que capaz” de responder a cualquier agresión de Estados Unidos con una respuesta “lamentable”.

“La llegada de uno o varios buques de guerra no impacta en la determinación defensiva de Irán”, dijo. “Nuestras fuerzas armadas vigilan cada desarrollo y no pierden ni un solo segundo para mejorar sus capacidades”.

Irán ha advertido que un ataque estadounidense conduciría a ataques contra los aliados de Washington en la región. Naciones árabes aliadas de EE.UU. en el golfo Pérsico han presionado a Trump en contra de un ataque, según funcionarios regionales que hablaron con CNN este mes.

El ejército iraní dijo que sus capacidades y eficiencia con misiles han aumentado significativamente desde la guerra de 12 días con Israel en junio. Irán respondió a Israel con oleadas de ataques con misiles y drones contra objetivos tras los bombardeos de Israel.

Para los iraníes en el terreno, el ir y venir entre Trump y Teherán está alargando un período “difícil” y “miserable” en el que muchos están de luto por los miles de muertos en la brutal represión de los manifestantes que comenzó por dificultades económicas a finales del año pasado.

Las condiciones económicas solo han empeorado desde entonces, con su moneda —el rial— cayendo a un mínimo histórico. Cayó a 1.500.000 riales por dólar estadounidense el martes, según varios sitios web iraníes de seguimiento de moneda.

La verdadera magnitud de los desafíos que enfrentan los iraníes solo ahora está empezando a quedar clara a medida que el apagón de internet comienza a terminar.

“No podías evitar salir de casa para hacer las compras y las cosas diarias, pero la situación era realmente mala”, dijo a CNN un joven, Arsham, sobre la vida durante las protestas. “Ahora que la conexión a internet se ha restablecido, recién ahora sabemos que mataron a tantos”.

