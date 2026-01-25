¡Super Bowl LX confirmado! Los Seahawks de Seattle enfrentarán a los Patriots de Nueva Inglaterra

El Super Bowl LX ya conoce a sus protagonistas. En el último turno de este domingo, los Seahawks de Seattle…

El Super Bowl LX ya conoce a sus protagonistas. En el último turno de este domingo, los Seahawks de Seattle vencieron nuevamente a los Rams de Los Ángeles por 31 a 27 y se coronaron campeones de la Conferencia Nacional, confirmando que fueron el mejor equipo de la temporada en esta parte del mundo. La siguiente parada será ni menos que el Super Bowl, donde se verán las caras con los Patriots de Nueva Inglaterra, que más temprano vencieron en un duelo extremadamente defensivo a los Broncos de Denver a domicilio.

Los Seahawks batallaron durante cuatro cuartos contra el mejor ataque de toda la NFL y salieron airosos, porque también supieron lastimar cuando pudieron.

Seattle hizo la diferencia en el marcador durante el primer cuarto, cuando su defensa limitó a los Rams a solo 54 yardas y tres puntos. En cambio, el ataque liderado por el quarterback Sam Darnold puso 10 puntos, producto de un touchdown por carrera de Walker y un gol de campo de Myers.

El segundo cuarto tuvo la reacción del equipo angelino, que con un touchdown de Williams, tras pase de Stafford, y otro gol de campo de Mevis se puso arriba por 13 a 10. Los Seahawks parecían dormidos, pero justo en el cierre llegó una gran secuencia de pases de Darnold que terminó con siete puntos más para el equipo local. Esa diferencia de cuatro puntos resultó clave, porque se mantuvo durante toda la segunda mitad.

En Seattle acabaron brillando todos, porque los equipos especiales se lucieron con una recuperación tras despeje que acabó en otro touchdown, y la defensa se hizo presente en el capítulo final, forzando un intercambio de balón cuando parecía que los Rams daban vuelta el marcador.

Los Seahawks vuelven así a un Super Bowl después de más de una década. La última vez que lo jugaron fue en 2015, cuando eran los campeones defensores y se quedaron a una yarda de ganar el bicampeonato, precisamente, contra los Patriots de Nueva Inglaterra, sus rivales en la final de este año.

Aquella noche de Arizona regaló uno de los finales más memorables en la historia de este deporte, cuando Seattle, que tenía a un gran corredor, eligió una jugada de pase a una yarda del touchdown con pocos segundos de juego, pero la defensa de los Patriots consiguió una intercepción milagrosa que le dio el título por 28-24. Ahora, será hora del partido revancha.

El Super Bowl LX se disputará el domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en el área de la bahía de San Francisco, en California. El evento contará con una apertura musical a cargo de la banda californiana Green Day, y tendrá un show de medio tiempo a cargo del puertorriqueño Bad Bunny.

