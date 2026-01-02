Sismo de magnitud 6,5 sacude el estado de Guerrero, México

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el estado de Guerrero, en el sur de México, estremeció este viernes…

Un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el estado de Guerrero, en el sur de México, estremeció este viernes la capital mexicana y zonas aledañas, informó el Servicio Sismológico Nacional.

El epicentro se registró a 15 km al suroeste de San Marcos.

El evento hizo sonar la alerta sísmica en la capital y el Estado de México, y cientos de personas debieron evacuar los edificios.

La propia presidenta, Claudia Sheinbaum, debió ser evacuada en medio de su primera conferencia matutina del año.

Minutos después, Sheinbaum aseguró que no hay daños graves reportados en Guerrero ni en la ciudad de México por el momento.

Noticia en desarrollo.

