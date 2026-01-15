Sin citas médicas ni Google Maps: por qué el corte de servicio de Verizon fue un gran problema

Tess Coward, una profesional de relaciones públicas de 27 años que vive en la ciudad de Nueva York, se despertó…

Tess Coward, una profesional de relaciones públicas de 27 años que vive en la ciudad de Nueva York, se despertó sintiéndose mal el miércoles. Pero como no podía hacer llamadas telefónicas o recibir mensajes de texto, no pudo ponerse en contacto con su médico ni iniciar sesión en el portal de pacientes del proveedor.

Coward es una de las miles de personas que se quedaron sin servicio celular el miércoles, cuando un importante corte de servicio de Verizon impidió que los clientes enviaran mensajes de texto, accedieran a Internet o hicieran llamadas telefónicas en todo Estados Unidos. Las molestias fueron más allá de las llamadas y mensajes perdidos; algunos clientes de Verizon tuvieron problemas para encontrar direcciones y gestionar entregas sin servicio celular. El problema duró varias horas y se resolvió poco antes de las 10:30 p.m., hora de Miami, la noche del miércoles.

Verizon aún no ha revelado la causa del corte, pero dijo este jueves por la mañana que acreditará US$ 20 a los clientes.

La interrupción fue otra señal de lo vulnerable que es la sociedad estadounidense a las caídas de internet, después de que un gran problema con Amazon Web Services desconectara grandes partes de la web en octubre. En febrero de 2024, la red de AT&T estuvo caída casi un día completo.

Coward dijo que no pudo contactar a su médico hasta la mañana del jueves.

“Si hubiera necesitado algo en ese momento, no habría podido conseguirlo”, dijo a CNN en una entrevista. “Y sé que muchas personas se sintieron igual”.

Los sistemas de salud suelen enviar un mensaje de texto con un código a los pacientes para verificar su identidad al iniciar sesión. Pero Coward no pudo recibir esos mensajes porque no tenía Internet en el celular.

Coward afirmó que sus sentimientos pasaron del malestar físico a ansiedad.

“Me parece que la gente lo está sintiendo emocionalmente mucho más de lo que a Verizon le importaría notar”, dijo.

Su experiencia refleja otras compartidas en redes sociales, que se llenaron de historias de suscriptores frustrados que no podían orientarse sin Google Maps.

Eso casi le pasó a Omar Hassan. El diseñador de productos de 30 años, residente de Brooklyn, tenía planes de cenar con amigos, pero le preocupaba tener que encontrar el restaurante sin servicio celular. Así que descargó mapas usando el Wi-Fi de su casa antes de salir.

“No quería que Verizon fuera la razón por la que no llegara a reunirme con mis amigos”, dijo.

Las interrupciones de red pueden ser especialmente frustrantes para trabajadores de aplicaciones, como conductores de Uber y repartidores de DoorDash, que dependen de la señal celular para trabajar.

También puede ser un problema para quienes esperan entregas, especialmente si esperan un producto caro.

Matt Crowe, un ingeniero de software de 32 años en Hoboken, Nueva Jersey, trabajaba en casa y esperaba una televisión nueva cuando perdió el servicio de Internet en el celular. Esperaba una llamada telefónica cuando llegara la entrega, pero debido a la interrupción, nunca llegó.

Finalmente, llegó un mensaje de texto.

“Habían estado esperando afuera de mi edificio como 20 minutos o así, y no estaban muy contentos conmigo”, dijo.

La Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York dijo el miércoles que estaba monitoreando la situación y coordinando con proveedores de servicios públicos y otros socios para “evaluar cualquier posible efecto en las agencias de la ciudad y servicios esenciales”.

Verizon no ha revelado cuántos consumidores se vieron afectados. Pero Downdetector, un sitio web que recopila y analiza informes de usuarios sobre interrupciones en los principales servicios en línea, dijo que se presentaron más de 178.000 informes en un lapso de 15 minutos durante el pico del corte. También dijo que recibió un millón de informes de problemas en un periodo de 24 horas.

Verizon no ha dicho a qué se debió la interrupción del servicio. Sin embargo, los problemas de software a veces pueden causar apagones como estos, de acuerdo con Susan Welsh de Grimaldo, una analista de Gartner que cubre la industria de las comunicaciones. Las redes se han vuelto cada vez más dependientes del software, lo que, según ella, puede presentar algunos “puntos de debilidad y problemas”.

Si bien las actualizaciones pueden mejorar la red y la experiencia del consumidor, también significan “cambios de configuración más frecuentes” y actualizaciones, algunas de las cuales son automáticas, dijo.

Por ejemplo, un problema de software interrumpió temporalmente el servicio para los consumidores de AT&T en 2024. Y el corte de AWS en octubre se debió a un error que ocurrió cuando dos sistemas automatizados intentaron actualizar los mismos datos simultáneamente durante una actualización.

“Y así, si solo alguna pequeña cosa está mal, puede causar un problema, y puede desencadenarse a través del sistema en múltiples ubicaciones”, dijo, agregando que a menudo hay apagones que los consumidores no notan porque se resuelven rápido.

Para Coward, la interrupción del miércoles no es suficiente para motivarla a cambiar de proveedor. Pero otra podría serlo.

“En la actualidad, dependes tanto de tu teléfono que ni siquiera puedes darte cuenta”, dijo. “Es difícil pensar que eso podría no ser siempre una posibilidad”.

