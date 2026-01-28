“Respondemos con diálogo y firmeza”: Lula critica los aranceles de EE.UU. frente a varios presidentes en una cumbre en Panamá

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe comenzó este miércoles con la presencia de siete jefes de Estado…

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe comenzó este miércoles con la presencia de siete jefes de Estado de diversa orientación política de América Latina y el Caribe, en un momento de tensiones regionales marcadas tras la captura del derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La segunda edición del evento, conocido como el Davos latinoamericano, plantea el objetivo de buscar caminos para la inserción de la región en el escenario global y es organizado por el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe CAF.

Participan los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino; de Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva; Bolivia, Rodrigo Paz; Colombia, Gustavo Petro; Ecuador, Daniel Noboa; Guatemala, Bernardo Arévalo; el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, y el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

En la foto inaugural aparecen todos los líderes invitados con la excepción de Petro, uno de los últimos mandatarios en arribar a Panamá.

“No se trata de una Cumbre Oficial, sino es una reunión de quienes estamos interesados por el desarrollo de nuestras naciones”, dijo Mulino, presidente anfitrión, quien se definió como un defensor de la libre economía, pero resaltó la necesidad de achicar las brechas para generar igualdad de oportunidades. “Nuestros pueblos nos exigen que trabajemos más en las coincidencias que en las diferencias; que estemos más unidos para el beneficio de nuestras naciones. Que las buenas y pasionales discusiones latinas sirvan al final para fundirnos en un destino de grandeza”, agregó en su discurso.

El presidente Lula afirmó a su vez que “en un mundo envuelto en turbulencias, Brasil eligió el camino de la paz, del multilateralismo, de la integración regional”. Sobre los aranceles, expresó: “Respondemos a prácticas proteccionistas con diálogo, firmeza y apoyo a nuestras empresas”.

El mandatario también condenó una división del mundo en “zonas de influencia”, lo que consideró un “retroceso histórico” revestido de “neocolonialismo”. “El uso de la fuerza jamás pavimentará el camino para superar los flagelos que afectan a nuestra región”, afirmó.

En tanto, el presidente de Bolivia ofreció a Chile ser un puente para conectar con Brasil. “A través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay y Paraguay y Argentina”, agregó Paz.

El presidente de Colombia se refirió a su próxima reunión con el mandatario estadounidense. “Vamos a hablar con (Donald) Trump sobre libertad, a ver si el mensaje de Washington y de Bolívar se restablece y es la base de un pacto de las Américas por la vida y la libertad”, expresó Petro.

“América Latina no está condenada al fracaso, a la pobreza, a la división eterna. Está estancada, algunos países estamos estancados porque se ha tolerado por demasiado tiempo la mediocridad, la improvisación y la excusa permanente”, dijo Kast, que asegumirá la presidencia de Chile en marzo.

“Mientras ideologizamos la economía, el empleo desaparece. Aquí no hay una conspiración externa que explique esto, algunos hemos fallado y es la hora de decirlo sin rodeos. Cuando más de 7 millones de venezolanos han tenido que huir de su país, hemos fallado como región”, agregó el líder ultraderechista, quien se encuentra por primera vez con varios mandatarios de la región.

El foro reúne a más de 2.500 líderes políticos, económicos y académicos globales, entre ellos expresidentes como los colombianos Iván Duque y Juan Manuel Santos; la costarricense Laura Chinchilla; y el chileno Eduardo Frei.

También está en agenda una intervención del director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi.

La organización indica que el evento es un espacio para “reflexionar sobre los desafíos más urgentes de la región y construir, desde el diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento, la inclusión y la competitividad” y asegura que es “una oportunidad única de mostrarle al mundo una América Latina y el Caribe dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como una región solución ante los grandes retos globales”.

