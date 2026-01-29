Serie del Caribe 2026: equipos, formato y cómo verla por TV e internet en todo el mundo

La edición número 68 de la Serie del Caribe comenzará este domingo 1 de febrero en el Estadio Panamericano de…

La edición número 68 de la Serie del Caribe comenzará este domingo 1 de febrero en el Estadio Panamericano de Guadalajara, con los representativos campeones de Puerto Rico, República Dominicana y México, así como el subcampeón mexicano y el ganador de la liga de Panamá, compitiendo por ser el mejor equipo de pelota de la cuenca del Caribe.

La Confederación de Béisbol del Caribe tuvo que cambiar la sede del torneo, que estaba pautado para realizarse en Caracas y Macuto, en Venezuela, tras la negativa de las ligas de Puerto Rico, México y Dominicana de viajar a ese país, argumentando problemas de seguridad, en medio de las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y el Gobierno venezolano.

México asumió la organización del evento, al que no asistirá el representante venezolano como medida de protesta por la decisión del ente de retirarle la sede al país sudamericano.

Para cubrir la ausencia, México llevará dos equipos, campeón y subcampeón, al tiempo que Puerto Rico, República Dominicana y Panamá tendrán a los clubes ganadores de sus respectivas ligas.

Los representantes de la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico serán los actuales bicampeones del torneo, los Charros de Jalisco, que, además, jugarán el torneo en su estadio bajo el nombre “México Rojo”, mientras que los Tomateros de Culiacán, subcampeones del torneo, serán “México Verde”.

Por Puerto Rico irán los Cangrejeros de Santurce y en representación de República Dominicana estarán los Leones del Escogido, que buscarán repetir la corona lograda en 2025. Por Panamá irán los Federales de Chiriquí.

Con cinco equipos en contienda, el formato cambiará.

Se disputará una primera ronda de “todos contra todos”, que consistirá en 10 partidos, a razón de dos partidos por jornada en la fase inicial de cinco días, entre el 1 y el 5 de febrero.

Los cuatro mejores conjuntos de esa tabla general avanzarán a semifinales, a jugarse el 6 de febrero, donde el primero de la tabla jugará contra el cuarto y el segundo contra el tercero.

La final, a disputarse el 7 de febrero, se jugará con los dos ganadores de las semifinales.

MLB Network anunció este miércoles que llegó a un acuerdo para transmitir la Serie del Caribe completa a nivel internacional. En Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN y de ESPN Deportes, al tiempo que en el resto de Latinoamérica se verá en ESPN Deportes y la plataforma Disney+.

