Seis niños de una familia de Minneapolis fueron alcanzados por gas lacrimógeno tras quedar atrapados en protesta contra ICE

Una familia que intentaba regresar a casa después del partido de baloncesto de su hijo en Minneapolis el miércoles se encontró entre manifestantes y agentes federales, antes de ser alcanzados por gas lacrimógeno en su automóvil y que la madre tuviera que realizar RCP a su bebé.

Destiny Jackson, de 26 años, contó a CNN que su familia de ocho personas se detuvo porque los manifestantes y los autos estacionados dificultaban el paso. La familia dijo que no sabía nada de la protesta, que estalló la misma noche en que un agente de inmigración disparó a un hombre en la pierna.

Pero Jackson y su familia se encontraron de repente cara a cara con el tenso clima político en Minneapolis, donde las tensiones han seguido aumentando después de que un agente de ICE matara a tiros a una madre de tres hijos a principios de este mes.

Desde entonces, miles de agentes de inmigración han sido enviados a las Ciudades Gemelas, donde se han encontrado con manifestantes, la mayoría protestando pacíficamente, en las calles. Aun así, las autoridades estatales y locales en St. Paul y Minneapolis se han estado preparando para más protestas.

El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, dijo después a CNN que la familia quedó “atrapada en medio” de la situación.

La vicesecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes que respondieron a las protestas “siguieron su entrenamiento y emplearon razonablemente medidas de control de multitudes”.

No estaban, dijo en un comunicado a CNN, apuntando a la familia.

Un juez federal impuso nuevas restricciones a los agentes de inmigración, dictaminando que los agentes que llevan a cabo una amplia operación en Minnesota no pueden emplear ciertas medidas de control de multitudes contra manifestantes pacíficos ni arrestarlos.

Pero en el auto, Jackson dijo que escuchó a alguien decir: “Esto está a punto de ponerse feo”.

“¿Oh, qué está a punto de pasar?”, dijo ella.

Ella empezó a ver a los agentes federales y supo que ya no era seguro para la familia, que incluía a su esposo y seis hijos de entre 6 meses y 11 años, permanecer allí.

Su esposo intentó retroceder el auto, pero se dio cuenta de que había agentes federales a ambos lados del vehículo. Estaban atrapados.

“Un agente de ICE, uno de ellos gritó por mi ventana algo como ‘¡lárguense de aquí!’ Y mi esposo le respondió: ‘Lo estamos intentando’”, dijo Jackson.

Ella le dijo a su esposo que no moviera el vehículo hasta que los agentes federales se hubieran ido, para no atropellar accidentalmente a alguno de ellos.

“Hemos visto lo que le pasó a Renee (Good)”, dijo, refiriéndose a la mujer que fuemuerta cuando un agente de ICE disparó a su vehículo durante un incidente a principios de este mes.

Los siguientes momentos pasaron muy rápido, dijo Jackson. Empezó a ver granadas aturdidoras por la ventana y luego vio cómo una lata de gas lacrimógeno volaba, caía al suelo y rodaba debajo de su auto.

En tres segundos, sintió que su auto se levantaba y volvía a caer con fuerza. Todas las bolsas de aire se activaron y todo se volvió “borroso”. El gas lacrimógeno empezó a llenar rápidamente el auto mientras las puertas se trababan automáticamente, dejándolos atrapados adentro.

Jackson y su esposo intentaron romper las ventanas, pero no lograron moverlas. No podía ver nada a través del humo negro, así que se lanzó al asiento trasero para intentar abrir las puertas para sus hijos.

“Estaba tanteando, golpeando la ventana de mi hijo y llegué hasta el seguro, y luego pasé por encima de mis otros dos hijos pequeños y abrí ese seguro”, dijo.

La puerta del conductor, donde estaba su esposo, se abrió, así que él salió por ahí y Jackson lo siguió. Tomó a su hijo de dos años y se lo entregó a un transeúnte, mientras otros ayudaban a sacar a los demás niños del vehículo.

“No podía respirar. Y señalaba el auto diciendo: ‘Tengo más hijos, tengo más hijos’”, contó, mientras un transeúnte la llevaba a una casa cercana.

Un video dramático muestra el momento en que la familia evacuó su auto y corrió hacia una casa cercana.

El bebé fue el último en salir del auto, ya que los transeúntes tuvieron dificultades para sacar la silla de seguridad. Cuando alguien llevó el bebé a Jackson dentro de la casa, ella dijo que no respiraba y tenía los ojos cerrados.

Gritó pidiendo una toalla mojada y le dio respiración boca a boca al bebé mientras otras personas echaban leche en los ojos de sus otros hijos.

“En medio de la respiración boca a boca, me detuve, miré a mi bebé y le dije: ‘Despierta, tienes que hacerlo’”, contó. “Sentí que tenía que darte cada aliento que tengo.”

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo que “cientos de alborotadores y agitadores rodearon a las fuerzas del orden, comenzaron a agredirlos e incluso les lanzaron fuegos artificiales”.

Jackson fue al hospital con su bebé y dos de sus hijos que tienen asma severa. Todos siguen presentando síntomas similares a un resfriado, pero ella dijo que están manejando la situación y dándole tratamientos al bebé para despejar sus vías respiratorias.

La ciudad de Minneapolis dijo en un comunicado que el gas lacrimógeno provocó que “un bebé de 6 meses dentro del vehículo experimentara dificultades respiratorias”, según los primeros informes.

Cuando la Policía y el Departamento de Bomberos pudieron llegar a la familia, “el bebé estaba respirando y estable, pero en estado grave”, según el comunicado.

Jackson dijo que no ha podido dormir desde el miércoles, ya que el incidente ha desencadenado su trastorno de pánico preexistente. Su auto tampoco es utilizable, y comentó que sus dos hijos mayores siguen preguntando si su próximo auto puede ser un “vehículo blindado” por si esto vuelve a ocurrir.

Sin embargo, está muy agradecida con los transeúntes que la ayudaron y con la casa donde su familia se refugió.

Una pequeña coincidencia que Jackson notó después de que su bebé abrió los ojos: la casa era la misma que la familia casi compró hace dos años.

