Se espera que EE.UU. deporte a decenas de iraníes tras las amenazas de Trump al régimen por la represión

Se espera que el Gobierno de Trump deporte a decenas de iraníes a su país de origen este domingo, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con el asunto.

Sería el primer vuelo de deportación conocido a Irán desde Estados Unidos desde que estallaron protestas antigubernamentales masivas en el país en las últimas semanas y el presidente Donald Trump amenazó al régimen si continuaba con su brutal represión a los levantamientos. También sería el tercer vuelo de deportación a Irán bajo el mandato Trump.

Existen grandes preocupaciones sobre el destino de los iraníes a bordo del posible vuelo de deportación, que fue reportado por primera vez por MS NOW.

Dos de los iraníes que han sido informados de que viajarán en el próximo vuelo son homosexuales. Enfrentan “una probabilidad extremadamente alta” de ser ejecutados si se ven obligados a regresar, dijo su abogada, Bekah Wolf, a CNN.

“Si los devolvieran ahora mismo, enfrentan sentencias de muerte por ahorcamiento”, dijo Wolf, abogada del American Immigration Council. Ser homosexual es un delito que se castiga con la muerte en Irán.

Uno de los hombres habló con CNN desde el centro de detención el viernes. Dijo que él y su pareja serán ejecutados si los obligan a regresar.

Si Trump se preocupa por el pueblo de Irán, dijo el hombre, no debería deportarlos.

Trump ha amenazado con represalias contra el régimen iraní si ejecuta a manifestantes.

“Si te preocupan las personas, por favor déjanos quedarnos”, dijo a CNN. “No somos malas personas. Amamos este país. Si pudiéramos vivir en este país, lo amaríamos más que a nuestra patria porque nuestra patria está capturada. Está arruinada. Está destruida por el gobierno de Irán”.

“Vinimos a este país en busca de seguridad”, dijo. Pidió no ser identificado por temor a represalias.

Más tarde el viernes, un alto funcionario del Gobierno declaró que “si bien la administración no suele hacer comentarios sobre vuelos específicos para proteger la seguridad operativa, cualquier persona deportada tendría órdenes finales ejecutables, lo que significa que un juez federal ha ordenado su expulsión de Estados Unidos”.

CNN se ha puesto en contacto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para obtener comentarios.

“He sufrido mucho en mi país por lo que soy”, contó a CNN en diciembre y afirmó que fue torturado y violado en Irán. Este viernes, dijo que él y su pareja habían vivido con miedo no solo del gobierno iraní, sino también de otros ciudadanos iraníes.

Llegó a Estados Unidos “solo para tener una vida normal como todos los demás”, dijo a CNN en ese momento.

“Definitivamente, mi vida corre peligro si regreso a mi país”, afirmó.

Wolf, su abogada, dijo a CNN este viernes que cuando los dos “huyeron en 2021, fueron arrestados por la ‘policía de la moral’ por ser homosexuales y estaban siendo procesados por ello y por conductas que se castigan con la muerte”.

El hombre dijo que fue detenido después de cruzar la frontera en los últimos días del Gobierno de Biden, tras viajar durante meses y ser asaltado y golpeado en su camino a Estados Unidos para solicitar asilo. Dijo haber sufrido abuso y discriminación durante su detención por parte de ICE.

Inicialmente, el hombre iba a estar en el segundo vuelo de deportación a Irán en diciembre. Finalmente fue retirado del vuelo debido a una apelación pendiente de su caso de asilo, que fue denegado por el Gobierno de Trump. Su caso sigue pendiente.

Según Wolf, la pareja del hombre está “en condición médica terrible” y ha sufrido “un abandono médico muy intenso” en la instalación del ICE donde ha estado detenido. El hombre dijo a CNN este viernes que su pareja estaba en silla de ruedas y había perdido 18 kilos.

Se espera que el vuelo ocurra mientras Trump ha dicho que su Gobierno hablará con Irán. Aun así, el presidente de Estados Unidos no ha descartado la posibilidad de una acción militar contra Irán. “Tenemos muchos barcos yendo en esa dirección, por si acaso. Tenemos una gran flotilla yendo en esa dirección, y veremos qué pasa. Tenemos una gran fuerza yendo hacia Irán”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One el jueves.

“Preferiría que no pasara nada, pero los estamos vigilando muy de cerca”, añadió.

Wolf señaló que “esforzarse por negociar con Irán para que acepte otro vuelo de deportación, que es lo que debe ocurrir para que este vuelo se realice, realmente demuestra la hipocresía de nuestra política migratoria”.

“Por un lado, decimos que apoyaremos a los manifestantes contra este horrible régimen, y al mismo tiempo, estamos llegando a un acuerdo con ese mismo régimen para deportar a las personas que han huido en busca de asilo”, declaró.

Mientras tanto, un médico en Irán que trató a manifestantes heridos durante las manifestaciones antigubernamentales generalizadas dijo a CNN que cree que Trump está cometiendo un “gran error” al deportar iraníes.

“Ese es uno de los mayores errores del Gobierno de Donald Trump”, dijo. Es médico de planta en un gran hospital en Teherán, quien pidió permanecer en el anonimato por temor a represalias del gobierno.

Tengo muchos amigos que estudian en Estados Unidos —continuó el médico—. Tienen residencia permanente y están preocupados por su futuro. Creo que la lucha en Estados Unidos debería ser contra nuestro gobierno, no contra nuestra gente.

“Aquellos que buscaron refugio en Estados Unidos y cruzaron el mundo para llegar a ese país, para tener una vida normal, no son iguales a los comandantes y asesinos de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán”.

