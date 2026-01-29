Saks cerrará la mayoría de sus tiendas de descuento Off 5th y Last Call

La empresa matriz de Saks Off 5th y Last Call cerrará la mayoría de sus sucursales para enfocarse en sus…

La empresa matriz de Saks Off 5th y Last Call cerrará la mayoría de sus sucursales para enfocarse en sus tiendas de lujo, tras haberse declarado en bancarrota este mes.

Saks Global anunció este jueves que cerrará casi 60 tiendas Off 5th y cinco de Last Call. Una docena de tiendas Off 5th permanecerán abiertas, según el comunicado de la empresa.

Al cerrar las tiendas de descuento, Saks Global centra su atención en sus marcas de lujo: Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. Es un cambio importante para la compañía, que quedó bajo una pesada carga de deuda tras la compra de su rival Neiman Marcus en 2024. Sin embargo, incluso antes de la adquisición, la empresa ya enfrentaba una situación financiera precaria.

En un comunicado, Saks Global indicó que las tiendas Off 5th que permanezcan abiertas “servirán principalmente como canal de venta para el inventario remanente de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman”.

“Por lo tanto, Saks Global dejará de comprar mercancía directamente para Saks Off 5th”, añadió la compañía.

Los compradores se han vuelto escépticos frente al consumo de lujo y a adquirir esos productos directamente de las marcas. Mientras tanto, los consumidores de lujo que permanecen están comprando cada vez más a las propias marcas, eliminando a intermediarios como las tiendas departamentales. Esta tendencia ha agravado la presión sobre Saks Global y su enorme carga de deuda.

La empresa informó que las ventas de liquidación comenzarán el 31 de enero en tiendas seleccionadas de Off 5th y en todas las sucursales de Last Call. El sitio web de Saks Off 5th iniciará su venta de cierre el 30 de enero.

Las tarjetas de regalo existentes solo se aceptarán hasta el sábado 14 de febrero en tiendas físicas y hasta el viernes 13 de febrero en línea, de acuerdo con el sitio web de Saks Global.

