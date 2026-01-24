Rusia lanza su mayor ataque del año en Ucrania, horas después de la primera reunión trilateral con EE.UU. en Abu Dhabi

Rusia lanzó durante la madrugada del sábado su mayor ataque aéreo contra Ucrania en lo que va del año, informaron…

Rusia lanzó durante la madrugada del sábado su mayor ataque aéreo contra Ucrania en lo que va del año, informaron autoridades locales, horas después de que los negociadores de Kyiv, Moscú y Washington concluyeran su primera reunión trilateral conocida desde que comenzó la guerra, y acordaran continuar las conversaciones.

Este sábado se celebró una segunda ronda de negociaciones, según informó la agencia estatal rusa de noticias TASS, citando a una fuente. Al igual que el viernes, estas reuniones se celebrarán a puerta cerrada en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, indicó TASS.

Entre las dos rondas de negociaciones, se produjeron ataques con misiles y drones contra la capital ucraniana, según la fuerza aérea ucraniana, que activó las defensas aéreas. Periodistas de CNN en Kiev informaron haber escuchado explosiones.

Al menos una persona murió y cuatro resultaron heridas a causa de los bombardeos, según el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko.

El funcionario añadió que la caída de escombros provocó incendios y daños en edificios, dejando a casi 6.000 bloques de apartamentos sin calefacción y otras zonas de la ciudad sin suministro de agua.

El sábado por la mañana, hora local, la temperatura en Kyiv era de -12 grados Celsius.

La segunda ciudad más grande de Ucrania, Járkiv, en el noreste, también fue atacada. Los proyectiles dañaron una maternidad y un dormitorio para personas desplazadas, según el alcalde de la ciudad, Ihor Terekhov. Al menos 19 personas resultaron heridas.

En total, Rusia lanzó más de 370 drones y 21 misiles durante la noche, con otros objetivos como Sumy y Chernihiv, según declaró el sábado el presidente Volodymyr Zelensky.

Añadió que los ataques se centraron en el sector energético de Ucrania, crucial durante el frío invierno.

Los ataques se produjeron poco después de que las delegaciones de ambos países terminaran su primer día de conversaciones con representantes estadounidenses.

Según TASS, el territorio sigue siendo el principal punto de fricción en las negociaciones.

Al inicio de las conversaciones, se entendía ampliamente que el territorio era el único asunto clave pendiente de resolver.

El Kremlin ha reiterado la postura rusa de que Ucrania debe retirarse de la región del Donbás, en el este del país, lo cual Ucrania ha rechazado reiteradamente.

La zona del Donbás está formada por las regiones de Donetsk y Luhansk, ricas en carbón, que antaño constituían el corazón industrial de Ucrania.

La región cuenta con una importante población rusoparlante. Y fue en el Donbás donde Putin inició su misión de desestabilizar y conquistar Ucrania en 2014.

La zona también alberga el “cinturón fortaleza” de ciudades industriales, ferrocarriles y carreteras que constituyen la columna vertebral de la defensa de Ucrania y abastecen la línea del frente.

Kyiv ha dedicado años a fortificar esta zona, y perderla dejaría al resto del este de Ucrania completamente expuesto.

Rusia envió un equipo militar para asistir, incluido un alto espía y jefe de inteligencia militar.

Ucrania asistió con negociadores de alto nivel, incluidos diplomáticos y funcionarios de seguridad. Y Estados Unidos estuvo representado por el enviado del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el asesor de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

La administración Trump ha presionado a Ucrania para que acepte un acuerdo de paz, a pesar de las preocupaciones generalizadas de que tal acuerdo podría favorecer a Moscú.

Casi cuatro años después de lanzar una invasión a gran escala de su vecino, Rusia ocupa alrededor del 20 % del territorio reconocido por el derecho internacional como parte de la Ucrania soberana. Esto incluye casi toda la región de Luhansk y partes de las regiones de Donetsk, Jersón y Zaporiyia.

Tras finalizar las conversaciones del día, el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov, escribió en X que la cita se había centrado en alcanzar una “paz digna y duradera” y agradeció a Estados Unidos por mediar.

“Están previstas reuniones adicionales para mañana”, indicó.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró cauteloso al afirmar que era “demasiado pronto” para sacar conclusiones de las negociaciones del viernes. “Veremos cómo se desarrollan las conversaciones mañana y cuáles serán los resultados”, declaró posteriormente en un discurso diario.

Zelensky manifestó que lo principal en las conversaciones es que Rusia finalmente esté lista para poner fin a la guerra, y añadió: “La postura de Ucrania es clara. He definido el marco de diálogo para nuestra delegación”.

Nick Paton Walsh, Nina Subkhanberdina, Victoria Butenko, Darya Tarasova, Helen Regan e Ivana Kottasová de CNN contribuyeron a este informe.

