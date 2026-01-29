Rusia está usando Starlink para que sus drones letales vuelen más lejos

Rusia ha instalado los sistemas satelitales Starlink de Elon Musk en sus drones de ataque para golpear más profundamente en…

Rusia ha instalado los sistemas satelitales Starlink de Elon Musk en sus drones de ataque para golpear más profundamente en Ucrania, extendiendo su alcance potencial hasta bien dentro del territorio de la OTAN, según han dicho analistas y funcionarios ucranianos.

Ucrania ha recopilado pruebas de “cientos” de ataques con drones rusos equipados con terminales Starlink, dijo el jueves Serhii Beskrestnov, experto en tecnología militar y asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania.

“(Ataques) no contra objetivos militares, sino contra ciudades pacíficas en la retaguardia y en el frente, incluidos (a) edificios residenciales. En esencia, se trata de terrorismo que utiliza tecnologías modernas de comunicación pacífica”, dijo.

La incorporación de Starlink permite a Moscú eludir las defensas electrónicas de Ucrania, que desactivan los drones bloqueando las señales de GPS y radio.

Rusia ya había sorteado estos bloqueos utilizando drones controlados por cables de fibra óptica. Pero, aunque estos no pueden ser desactivados electrónicamente, su alcance está limitado por la longitud del cable.

Los drones equipados con Starlink tienen un mayor alcance que los guiados por radio o por cable y no pueden ser bloqueados. La conexión ultrarrápida también permite controlarlos en tiempo real desde dentro de Rusia, lo que los hace mucho más precisos.

CNN solicitó comentarios a Starlink, pero no recibió respuesta. Bajo las sanciones de Estados Unidos, Starlink no puede venderse ni utilizarse en Rusia.

Aunque otros drones y misiles rusos pueden cubrir distancias más largas, son mucho más caros, grandes y fáciles de detectar y derribar. Un dron más simple equipado con un Starlink Mini, que cuesta entre US$ 250 y US$ 500, puede ser mucho más barato e igual de efectivo que los modelos más avanzados que cuestan decenas de miles de dólares.

Beskrestnov, más conocido en los círculos de tecnología de drones por su apodo Flash, compartió una fotografía de un ataque de un dron BM-35 en Dnipro, y señaló que el dron equipado con Starlink puede volar hasta 500 kilómetros.

Dijo que también era probable que el ataque mortal contra un tren civil en el este de Ucrania el martes se hubiera realizado con un dron Shahed equipado con un módem de radio en malla o posiblemente con Starlink, dado que logró atravesar las defensas electrónicas y fue guiado por su operador para impactar en el centro de un tren en movimiento.

A principios de este mes, Flash dijo a la radiodifusora pública ucraniana Suspilne que un enjambre de drones Molniya equipados con Starlink fue utilizado recientemente para atacar instalaciones energéticas ucranianas en la región de Chernihiv. Los drones Molniya son máquinas muy simples y baratas, hechas con madera contrachapada, capaces de volar decenas de kilómetros.

Señaló que uno de cada tres drones logró alcanzar su objetivo gracias a la tecnología Starlink. “Es imposible suprimirlos con guerra electrónica. Solo pueden ser derribados físicamente si un dron antiaéreo los ve y los derriba”, dijo.

El jueves indicó que más drones Molniya equipados con Starlink fueron utilizados durante la noche cerca de Pavlohrad, a unos 50 kilómetros de las líneas del frente.

El recién designado ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov —quien anteriormente estuvo a cargo del desarrollo y la adquisición de drones como ministro de Ciencia, Tecnología y Transformación Digital—, dijo que Ucrania necesita responder “muy rápidamente” a este desarrollo relacionado con Starlink.

“El enemigo está mejorando constantemente sus drones y sus tácticas de ataque para lograr sus objetivos. Cada día surge un nuevo riesgo”, dijo, y añadió que Rusia lanzó más de 6.000 drones solo en el último mes. Esa cifra es ligeramente superior a la de diciembre y noviembre, pero más del doble de la registrada en el mismo periodo del año pasado.

Fedorov señaló el jueves que el ministerio ha contactado a SpaceX, la empresa de Musk propietaria de Starlink, con propuestas sobre cómo impedir que Rusia utilice esta tecnología.

Dijo estar agradecido con “la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y con Elon Musk personalmente por su rápida respuesta y por comenzar a trabajar en la resolución de la situación”.

Ucrania se ha vuelto altamente dependiente de Starlink desde el inicio de la guerra. El sistema es utilizado por las Fuerzas Armadas para comunicarse y operar drones, por el Gobierno y por muchos civiles, empresas e instituciones públicas, incluidos hospitales y escuelas.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), un centro de monitoreo de conflictos con sede en Estados Unidos, señaló que, con base en el alcance reportado de 500 kilómetros, “la mayor parte de Ucrania, toda Moldovay partes de Polonia, Rumanía y Lituania” quedan dentro del radio de acción de los drones BM-35 equipados con Starlink si son lanzados desde Rusia o desde territorio ucraniano ocupado.

El comisionado de sanciones de Ucrania, Vladyslav Vlasiuk, dijo a principios de esta semana que el uso creciente de Starlink por parte de Rusia demuestra que la presión de sanciones que los aliados de Ucrania ejercen sobre Moscú es “insuficiente”.

CNN informó previamente que tropas rusas han eludido las sanciones comprando sistemas Starlink en terceros países y luego utilizándolos en las líneas del frente. En ese momento, Starlink dijo que desactivaría cualquier terminal que se descubriera en manos de una parte sancionada o no autorizada.

El propio Musk respondió esta semana a las críticas por el uso de su tecnología por parte de Rusia, cuando fue interpelado en X por el viceprimer ministro y canciller de Polonia, Radosław Sikorski, quien le preguntó por qué no “detiene el uso de los rusos de Starlink para atacar ciudades ucranianas”.

Musk respondió llamando a Sikorski “un imbécil baboso” y afirmando que Starlink es “la columna vertebral de las comunicaciones militares de Ucrania”. No abordó la pregunta sobre el uso del sistema por parte de Rusia.

