Rubio dice que EE.UU. tiene mecanismo para financiar partes del Gobierno de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio declaró ante el Senado el miércoles que la administración Trump ha creado un “mecanismo a corto plazo” para financiar servicios clave del Gobierno venezolano, como la policía y el saneamiento, y que el Gobierno encargado se había comprometido a comprar medicamentos y equipos “directamente a Estados Unidos”.

Rubio testifica en una audiencia en el Senado sobre la operación estadounidense que condujo a la captura del entonces presidente Nicolás Maduro.

“Se enfrentaban a una crisis fiscal. Necesitaban dinero urgente para financiar a los agentes de policía, a los trabajadores de saneamiento y las operaciones diarias del Gobierno”, declaró el miércoles a los legisladores.

Rubio indicó que el dinero provendría del petróleo venezolano sancionado, que se vende a precios de mercado. Posteriormente, señaló que “parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría para garantizar que el dinero se gaste de esa manera”.

“Este es un mecanismo a corto plazo que permite satisfacer las necesidades del pueblo venezolano mediante un proceso que hemos creado, en el que se presentará mensualmente un presupuesto con los fondos que necesitamos”, explicó en su discurso inaugural.

“Les proporcionaremos desde el principio lo que no se pueda usar con ese dinero. Y han sido muy cooperativos en este sentido”, señaló.

El alto diplomático estadounidense se desvió por completo de sus declaraciones preliminares preparadas para la audiencia, incluyendo la amenaza de usar la fuerza para asegurar la cooperación del Gobierno encargado.

Rubio señaló que no se ha producido una migración masiva desde Venezuela ni una guerra civil en el país, en parte gracias a “la capacidad de establecer conversaciones directas, honestas y respetuosas, pero muy directas y honestas, con las personas que hoy controlan los elementos de esa nación, es decir, las fuerzas del orden, el aparato gubernamental, etc.”.

“Les he informado que Laura Dogu, quien fue nuestra embajadora en Nicaragua y Honduras, asumirá la dirección de la Unidad de Asuntos [de Venezuela], primero en Bogotá, Colombia, y finalmente en Caracas”, explicó Rubio.

Dogu, diplomática de carrera, es la actual encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela, que operaba desde Colombia desde la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela en 2019.

“Ya contábamos con 70 empleados locales encargados del mantenimiento de esas instalaciones, pero tenemos un equipo sobre el terreno evaluándolas, y creemos que muy pronto podremos establecer una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que nos permitirá obtener información en tiempo real e interactuar, por cierto, no solo con funcionarios del régimen y las autoridades interinas, sino también con miembros de la sociedad civil y la oposición”, continuó Rubio, calificando además al Gobierno encargado venezolano de “cooperativo”, aunque reconociendo algunas “solicitudes difíciles” por parte de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump había afirmado en múltiples ocasiones que Estados Unidos actualmente “gobierna” el país, una afirmación que Rubio pareció restar importancia en comparación.

CNN informó el martes que la CIA está trabajando discretamente para establecer una presencia estadounidense permanente en Venezuela.

Rubio confirmó a los senadores que EE.UU. ha depositado el dinero de una venta de petróleo venezolano en una cuenta bancaria en Qatar.

“Es una cuenta a corto plazo”, declaró Rubio. “En última instancia, será una enorme cuenta bloqueada por el Tesoro estadounidense en Estados Unidos”.

Las extensas sanciones a Venezuela han excluido a su Gobierno del sistema bancario global durante años. Expertos han declarado a CNN que retener los ingresos petroleros provenientes de nuevas ventas en Qatar es una forma de permitir que EE.UU. distribuya los fondos sin la interferencia de los numerosos acreedores occidentales que afirman que Venezuela les debe dinero.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, también emitió un decreto que bloquea los gravámenes, embargos u otras sentencias judiciales que reclamen esos fondos.

“Es un problema realmente grave. Venezuela les debe dinero a todos”, declaró un experto en relaciones exteriores y Venezuela, quien habló con CNN a principios de este mes bajo condición de anonimato para poder hablar libremente.

Los bancos qataríes que poseen los fondos están subastando el dinero a bancos venezolanos, según Alejandro Grisanti, director fundador de Ecoanalítica, una consultora sudamericana que opera en Venezuela. Se da prioridad a alimentos, medicamentos y pequeñas empresas, y los fondos son asignados por el banco central venezolano de acuerdo con las regulaciones establecidas por Washington. Sin embargo, la ubicación del fondo en Qatar, en lugar de Estados Unidos, ha suscitado algunas preocupaciones sobre la transparencia.

El martes, Rubio afirmó que los fondos finalmente serán objeto de una auditoría, financiada por Venezuela.

“Estamos hablando de los ingresos del petróleo sancionado inicialmente”, declaró Rubio. “Diremos cuáles son los gastos permitidos, y luego ellos acordarán financiar, como parte del costo total, un sistema de auditoría aceptable para nosotros, para garantizar que así se gastó el dinero”.

Rubio se reunirá con la líder de la oposición venezolana María Corina Machado el miércoles por la tarde, según su agenda pública.

Su reunión en el Departamento de Estado se produce tras una reunión más amplia con el presidente Donald Trump hace menos de dos semanas, y mientras la administración estadounidense continúa trabajando con el Gobierno encargado venezolano que anteriormente estuvo al servicio de Nicolás Maduro.

Rubio conoce a Machado desde hace años y ha hablado muy bien de ella; incluso la nominó al Premio Nobel de la Paz cuando era senador. Sin embargo, el alto diplomático estadounidense ha evitado recientemente respaldarla públicamente como la futura líder de Venezuela.

