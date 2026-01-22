¿Quiénes son los 37 presuntos delincuentes que México envió a Estados Unidos?

México envió este martes a Estados Unidos a 37 presuntos delincuentes peligrosos, una medida que forma parte de los mecanismos…

México envió este martes a Estados Unidos a 37 presuntos delincuentes peligrosos, una medida que forma parte de los mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad, según indicaron desde el Gobierno. Este traslado se suma a otros dos que México realizó en 2025, uno de 29 personas en febrero y otro de 26 personas en agosto, con lo que el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha enviado a EE.UU. a 92 sospechosos en un año.

Sheinbaum dijo en su conferencia de prensa de este miércoles que el envío “fue a solicitud del Departamento de Justicia” de Estados Unidos y que México analizó cada caso en lo individual.

El Departamento de Justicia, por su parte, señaló este miércoles en un comunicado que entre los trasladados hay presuntos traficantes de personas y armas, así como líderes de organizaciones criminales que EE.UU. considera terroristas, como los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noreste y del Golfo. “Este es otro logro histórico en la misión del Gobierno de (Donald) Trump de destruir a los cárteles”, dijo la secretaria de Justicia de EE.UU., Pam Bondi.

Desde el martes, ambos gobiernos han difundido tanto las identidades como información sobre la mayoría de estos sospechosos. Los nombres de tres de ellos —que enfrentan cargos en Texas, Arizona y Columbia— están sellados, según el Departamento de Justicia.

CNN busca contactar a los abogados de las personas trasladadas para saber cómo se declaran.

Los 37 trasladados enfrentan cargos como narcoterrorismo, narcotráfico, tráfico de personas, tráfico de armas y lavado de dinero, por los que enfrentan penas que van de los 20 años de prisión a la cadena perpetua.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México han dado detalles de algunos de estos sospechosos.

Está acusada en Estados Unidos de proveer apoyo material al Cártel Jalisco Nueva Generación, al que EE.UU. considera una organización terrorista internacional y que es uno de los cárteles más violentos de México. Según el Departamento de Justicia, Navarro Sánchez proveyó de granadas al cártel y se involucró en actividades de narcotráfico y tráfico de migrantes, armas y dinero en efectivo.

Se les acusa de ayudar a lavar dinero para los cárteles Jalisco y de Sinaloa que, según el Departamento de Justicia, les pagaban con una comisión o un porcentaje de los recursos blanqueados. Washington dice que en sus actividades ilícitas recurrían a transferencias con criptomonedas.

Es señalado como integrante del Cártel del Noreste y responsable del asesinato de “múltiples personas”, secuestros y actividades de narcotráfico. Según el Departamento de Justicia, se encargaba de la seguridad de casas ubicadas en México que servían como puntos para distribuir marihuana, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos.

Apodado “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, está acusado de narcoterrorismo. Según el Departamento de Justicia y la Secretaría de Seguridad, es uno de los líderes del Cártel de los Beltrán Leyva —una organización desprendida del Cártel de Sinaloa— y, junto con su hijo Pedro Inzunza Coronel, realizó actividades de lavado de dinero, narcotráfico y producción de fentanilo. Inzunza Coronel fue abatido en 2025. Inzunza Noriega fue detenido el 31 de diciembre en Culiacán, capital de Sinaloa.

El Departamento de Justicia y la Secretaría de Seguridad lo señalan como operador del Cártel de los Beltrán Levya. También es conocido como “Payo” y las autoridades de Estados Unidos lo consideran responsable de traficar grandes cantidades de fentanilo y metanfetaminas al país, así como de lavado de dinero.

Según el Departamento de Justicia, dirigía una organización conocida como La Oficina, ubicada en la ciudad fronteriza de Tijuana y desde la que él y otras personas vendían fentanilo y metanfetaminas.

Se le atribuye haber sido líder de una facción del Cártel de Sinaloa que operaba en Tijuana y traficaba drogas hacia San Diego, California, a través de vehículos adaptados.

También conocido como “Z 27”, se le acusa de haber sido líder regional del grupo delictivo de Los Zetas y encabezar una “empresa criminal” que operaba entre el noreste de México y el sur de Texas, según el Departamento de Justicia.

Apodado “Billetón”, está acusado de haber formado parte del Cártel del Golfo, donde presuntamente ocupaba una posición de liderazgo, así como de importar grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad dice que también se le conoce como “El Ricky” y era líder regional del Cártel del Noreste. Según la Secretaría, su zona de operación abarcaba los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

También es conocido como “Delta 1” y, según la Secretaría de Seguridad, era líder de Los Deltas, una facción del Cártel Jalisco.

Identificado también como “El Cubano”, la Secretaría de Seguridad le atribuye ser operador logístico del Cártel de Sinaloa.

Estas son las 37 personas enviadas a Estados Unidos, según la lista del Departamento de Justicia:

1. Ricardo Cortez Mateos

2. Fidel Félix Ochoa

3. Oscar Hernández Flores

4. Luis Alonso Navarro Quezada

5. David Eliezer Seas Centeno

6. Juan Pedro Saldívar Farías

7. Carlos Alberto Guerrero Mercardo

8. Jair Francisco Patrón Tobías

9. Guillermo Isaías Pérez Parra

10. Manuel Ignacio Correa

11. Yahir Alejandro Luján Rojo

12. Lucas Anthony Mendoza

13. Eliomar Segura Torres

14. Eduardo Rigoberto Velasco Calderón

15. Francisco Arredondo Colmenero

16. Gustavo Castro Medina

17. Luis Carlos Dávalos López

18. Heriberto Hernández Rodríguez

19. Daniel Manera Macías

20. María del Rosario Navarro Sánchez

21. Humberto Rivera Rivera

22. Ricardo González Sauceda

23. Juan Carlos Alonso Reyes

24. Juan Pablo Bastidas Erenas

25. Pedro Inzunza Noriega

26. Julio César Mancera Dozal

27. Rodrigo Pérez Mesquite

28. José Luis Sánchez Valencia

29. Jorge Damián Román Figueroa

30. Armando Gómez Núñez

31. José Pineda Pérez

32. José Gerardo Álvarez Vásquez

33. José Torres

34. Daniel Alfredo Blanco Joo

35. Nombre sellado, con cargos en el Distrito Oeste de Texas

36. Nombre sellado, con cargos en el Distrito de Arizona

37. Nombre sellado, con cargos en el Distrito de Columbia

