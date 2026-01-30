¿Quién es Kevin Warsh, nominado por Trump para presidir la Reserva Federal?

El presidente Donald Trump anunció que el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh es su candidato para presidir la…

El presidente Donald Trump anunció que el exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh es su candidato para presidir la institución, uno de los cargos más influyentes en la economía global. Warsh deberá ser confirmado por el Senado estadounidense y, de ser así, sucederá a Jerome Powell cuando finalice su mandato en mayo.

Esta nominación se produce tras un proceso de selección de varios meses liderado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien redujo una lista inicial de una docena de candidatos a solo cuatro.

Trump ha declarado en repetidas ocasiones que espera que quienquiera que nombre para el cargo de presidente de la Reserva Federal impulse la reducción de las tasas de interés. Sin embargo, debido a la estructura del banco central, el presidente de la Reserva Federal es solo uno de los miembros con derecho a voto en el comité de decisiones sobre las tasas de interés y no puede vetar las decisiones de la mayoría de los 12 miembros del comité.

A continuación, un resumen de la trayectoria profesional y la experiencia de Warsh en las últimas décadas.

