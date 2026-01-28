¿Quién es el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales de Costa Rica? Esto dice la última encuesta

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández consolida su ventaja…

A menos de una semana de las elecciones presidenciales en Costa Rica, la candidata oficialista Laura Fernández consolida su ventaja con un 43,8% de intención de voto, de acuerdo con la encuesta más reciente del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). Con estos resultados, Fernández se mantiene cerca de asegurar la presidencia en primera ronda, mientras que un 25,9% del electorado permanece indeciso.

En Costa Rica, una candidatura debe obtener al menos el 40% de los votos válidos para ganar la presidencia en primera ronda. Si ninguna alcanza ese umbral, las dos personas con mayor cantidad de votos deben disputar una segunda ronda electoral, según lo establece el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Según la medición del CIEP-UCR, Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), mantiene una ventaja amplia frente al resto de candidaturas, ninguna de las cuales supera el 10% de intención de voto. En segundo lugar se ubica Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional (PLN), con un 9%, seguido por Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con un 8,6%. Más atrás aparecen Ariel Robles, del Frente Amplio, con un 3,8%, y José Aguilar Berrocal, del partido Avanza, con un 2,8%.

Los comicios se celebrarán el próximo 1 de febrero para elegir presidente, dos vicepresidencias y las 57 diputaciones que integran la Asamblea Legislativa. En total, 20 candidaturas compiten por la presidencia.

El Tribunal Supremo de Elecciones informó que el padrón electoral está conformado por 3.731.788 ciudadanos, lo que representa un aumento del 4,3% en comparación con 2022, equivalente a 160.981 electores más. En las últimas tres elecciones presidenciales (2014, 2018 y 2022), la definición de la presidencia se dio en una segunda ronda electoral.

En la encuesta del 21 de enero, realizada también por el CIEP-UCR, Fernández encabezó la intención de voto con un 40% de apoyo, seguida por Álvaro Ramos (PLN) con un 8% y Claudia Dobles (CAC) con un 5%. Los candidatos José Aguilar Berrocal (Avanza), Fabricio Alvarado (Nueva República) y Ariel Robles (Frente Amplio) registraron un 4% cada uno.

En esa medición, 14 de las 20 candidaturas presentaron niveles de preferencia menores al margen de error (3 puntos porcentuales), mientras que en la encuesta más reciente esa cifra aumentó a 16 candidaturas.

El CIEP-UCR detalla que la encuesta se realizó a 1.501 personas con teléfono celular, lo que representa aproximadamente el 97,5% de la población total del país. “El marco muestral se construyó a partir del Plan Nacional de Numeración de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL)”, dice el informe.

De acuerdo con el CIEP-UCR, las mujeres presentan mayores niveles de indecisión que los hombres. Por grupo etario, la indecisión es más alta entre las personas jóvenes de 18 a 34 años, en comparación con las de mayor edad. A nivel territorial, las provincias con mayor porcentaje de personas indecisas son Guanacaste, Puntarenas y Limón.

En cuanto al nivel educativo, los mayores niveles de indecisión se registran entre personas con educación primaria y secundaria. Además, la indecisión es más frecuente entre quienes manifiestan sentimientos de tristeza y angustia frente al proceso electoral.

Entre las personas seguidoras de Laura Fernández, los hombres respaldan más su candidatura que las mujeres, con un apoyo ligeramente mayor entre quienes tienen entre 35 y 54 años. Su respaldo es menor entre personas con educación universitaria. Territorialmente, obtiene mayor apoyo en Puntarenas y menor en Guanacaste. Su base de apoyo se concentra entre quienes se sienten entusiasmados, esperanzados y tranquilos respecto a las elecciones.

En el caso de Álvaro Ramos (PLN), las mujeres muestran mayor respaldo que los hombres. Su apoyo es más alto entre personas de 55 años o más y entre quienes cuentan con educación universitaria. Geográficamente, registra mayor respaldo en San José, Heredia y Cartago, y concentra apoyo entre personas que expresan angustia, tristeza y preocupación frente a las elecciones.

Por su parte, Claudia Dobles (CAC) recibe mayor respaldo de mujeres y de personas menores de 34 años. Su apoyo es más fuerte en Heredia, Cartago y San José, así como entre personas con educación universitaria. Emocionalmente, su electorado se asocia principalmente con sentimientos de angustia y preocupación.

La inseguridad ciudadana y el crimen organizado están entre los principales problemas del país y ocupan un lugar central en los planes de gobierno de las principales candidaturas.

Esta preocupación es prioritaria para el electorado, lo que se confirma en el estudio del CIEP-UCR que se publicó en diciembre de 2025. En esa medición, el centro consultó sobre los temas que influyen en la decisión del voto de la ciudadanía.

Ante la pregunta sobre el problema clave para elegir una candidatura, una amplia mayoría de las personas entrevistadas (42,4%) señaló la seguridad ciudadana como el tema prioritario, seguido del empleo y el crecimiento económico (13,3%), la lucha contra la corrupción y la transparencia (7,5%), la educación pública (6,9%), el costo de vida (4,6%) y la salud y la Caja Costarricense de Seguro Social (4,0%)

La centralidad del tema se da en un contexto de niveles históricos de homicidios. Según datos del Poder Judicial, el año 2024 cerró con 876 homicidios, mientras que 2025 registró 873, apenas tres menos. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) calificó este período como el tercer año más violento registrado en Costa Rica, con una tasa de homicidios dolosos de 16,7 por cada 100 mil habitantes, muchos de ellos atribuidos por el Gobierno al narcotráfico y el enfrentamientos entre bandas delictivas.

Laura Fernández sostiene que la ruta en materia de seguridad se definió en 2022, cuando el presidente Rodrigo Chaves asumió el gobierno con la política “Costa Rica Segura Plus 2023-2030”. Según la candidata, esta estrategia busca construir un país seguro “mediante la articulación de múltiples actores sociales y se basa en la prevención social, la atención de la criminalidad común, el combate al crimen organizado y la defensa de la nación”.

Álvaro Ramos plantea como uno de sus compromisos prioritarios la lucha contra el crimen y la violencia, “con el objetivo de salvaguardar la integridad física de la ciudadanía y priorizar la salud pública como derecho inalienable”. En su plan de gobierno propone enfrentar la criminalidad desde tres frentes: prevención, contención y represión del delito, con acciones de prevención del consumo de drogas, tratamiento y rehabilitación.

Claudia Dobles propone impulsar una política integral de seguridad que involucre a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, “con el fin de definir directrices claras para combatir el crimen organizado durante la próxima década”. Entre sus propuestas destaca la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, bajo la dirección del Consejo de Seguridad Presidencial, “orientado a modernizar la gobernanza en esta materia y evitar la fragmentación operativa”.

En la recta final de la campaña, los partidos políticos han intensificado sus actividades. La movilización del electorado será un factor clave el 1 de febrero, día de los comicios, para definir los resultados.

