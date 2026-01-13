¿Quién es Álvaro Arbeloa, el nuevo DT del Real Madrid?

Álvaro Arbeloa, un exfutbolista que triunfó en el Real Madrid y ha tenido experiencia dirigiendo sus equipos juveniles, es el…

Álvaro Arbeloa, un exfutbolista que triunfó en el Real Madrid y ha tenido experiencia dirigiendo sus equipos juveniles, es el nuevo entrenador del conjunto blanco. El club anunció este martes que el técnico del Castilla asumirá el banquillo del primer equipo tras la destitución de Xabi Alonso, un día después de la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España.

Como futbolista, Arbeloa —nacido en Salamanca en 1983— defendió la camiseta del Real Madrid entre 2009 y 2016. Disputó 238 partidos oficiales y ganó ocho títulos: dos Champions Leagues, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Arbeloa fue un defensa polivalente que comenzó su trayectoria en el Real Madrid en las categorías inferiores en 2001 y debutó con el primer equipo en 2004, antes de consolidarse en el Deportivo y el Liverpool, lo que propició su regreso al club merengue, con el que disputó 238 partidos oficiales. Marcó seis goles.

Fue internacional con la selección de España en 56 ocasiones, formó parte de la generación que ganó el Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, y cerró su carrera profesional tras una última etapa en el West Ham.

Arbeloa dirigía al Real Madrid Castilla desde junio de 2025, tras relevar a Raúl González. Toda su trayectoria como entrenador se ha desarrollado en la cantera madridista, a la que llegó en la temporada 2020/21 al frente del Infantil A —con el que se proclamó campeón de Liga—, antes de pasar por el Cadete A (2021-2022) y el Juvenil A (2022-2025).

Con el Juvenil A firmó su etapa más exitosa: logró el triplete en la temporada 2022-2023 —Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones— y volvió a conquistar la Liga en la campaña 2024-2025.

El técnico asume ahora el cargo tras apenas unos meses al frente del Castilla, al que deja en la cuarta posición del Grupo 1 de Primera RFEF.

Arbeloa llega al primer equipo con una apuesta clara por la intensidad, la presión alta y un 4-3-3 que prioriza las bandas y el protagonismo de los laterales.

Llega con el reto de recuperar el estado físico de la plantilla estelar y responder a un calendario inmediato de máxima exigencia, que arranca con la Copa del Rey ante el Albacete.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.