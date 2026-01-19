¿Quién es Alex Saab, el empresario colombiano aliado de Maduro al que Delcy Rodríguez quitó del Gabinete de Venezuela?

El empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue desplazado del Gobierno por la…

El empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano del derrocado presidente de Venezuela Nicolás Maduro, fue desplazado del Gobierno por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, en otro capítulo de la nueva relación entre Caracas y Washington, por la que se detuvo, extraditó y luego liberó al hombre acusado de ser “financista” y “testaferro” del líder chavista.

Rodríguez anunció la decisión después de conversar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el director del FBI. Agradeció al empresario por “su labor al servicio de la Patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”, sin mayores precisiones.

Saab nació el 21 de diciembre de 1971 en Barranquilla, según la biografía publicada en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, que lo describe como un diplomático vinculado a este país desde el año 2000, primero con negocios de construcción y luego como partícipe de la misión de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). La Cancillería dice que Saab “logró importantes acuerdos con empresas mexicanas, turcas, colombianas y de otros países” para ese programa y que en 2018 lo nombraron “enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela, lo que lo convirtió en un funcionario diplomático para realizar labores humanitarias”.

Según Washington, Alex Saab aprovechó el control cambiario vigente en Venezuela para obtener dólares subsidiados mediante documentos de importación falsos y fraudulentos para artículos y materiales de construcción que nunca llegaron al país, mediante sobornos a funcionarios venezolanos con dinero depositado en cuentas bancarias de EE.UU.

Según la acusación, Saab había obtenido en 2011 un contrato gubernamental para construir viviendas de bajos recursos.

El empresario colombiano Alex Saab, que también tiene la ciudadanía venezolana concedida por el Gobierno de Maduro, fue detenido el 12 de junio de 2020 en Cabo Verde, a petición de EE.UU., donde enfrentaba acusaciones de sobornos y lavado de dinero en Venezuela.

Fue arrestado cuando su avión realizaba una escala técnica en la ruta de Venezuela a Irán. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Saab fue enviado por Maduro en “misiones humanitarias (…) con el objetivo de traer alimentos, medicamentos y gestionar el ingreso a Venezuela de buques con millones de barriles de combustibles provenientes de Irán” en medio de la pandemia de covid-19.

Su avión se detuvo en la isla caboverdiana de Sal para recargar combustible y las autoridades de allí lo capturaron en el acto.

En una carta enviada a CNN entonces, Saab negó estos delitos y describió su detención como un “secuestro” y un “conflicto diplomático excepcionalmente grave”.

El entonces canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció la “detención arbitraria e ilegal del ciudadano venezolano”.

EE.UU. sostiene que Saab está detrás de una vasta red de corrupción que involucra sobreprecio en cajas de alimentos subsidiadas por el Gobierno de Venezuela, y el Departamento del Tesoro lo ha sancionado.

Estos delitos, de acuerdo con Washington, le han permitido al cuestionado presidente Nicolás Maduro y a sus aliados robar cientos de millones de dólares al pueblo venezolano.

La acusación del Departamento de Justicia de 2019 enumera varias transferencias bancarias realizadas por Saab y sus asociados, fuera de Venezuela, a cuentas bancarias que ellos controlaban. El Departamento de Justicia afirma que estas transferencias formaban parte de una trama de sobornos y lavado de dinero relacionada con contratos gubernamentales para la construcción de viviendas de bajo costo que supuestamente implicó el robo de unos US$ 350 millones de Venezuela.

Alex Saab también lo rechaza y afirma que las autoridades de otros países lo han tenido en la mira en el pasado y han sido incapaces de encontrar pruebas que lo condenaran.

El empresario niega ser “financista” o “testaferro” de Maduro.

En octubre de 2020, la Fiscalía de Colombia incautó seis propiedades valuadas en más de US$ 9,8 millones que presuntamente pertenecían a Saab. Según la Fiscalía, entre los activos incautados había empresas “al parecer utilizadas para el lavado de activos de una organización delictiva, pues se evidenció que habrían sido constituidas en papel como fachada por personas allegadas a Alex Saab, ya que no tenían capacidad financiera ni patrimonial, y aun así incrementaron sus activos de manera desproporcionada”.

Saab fue extraditado en octubre de 2021 de Cabo Verde, donde estuvo bajo arresto domiciliario por problemas de salud, a Estados Unidos. En Cabo Verde su defensa fue coordinada por el jurista español Baltasar Garzón.

Inicialmente enfrentaba un único cargo de conspiración para el lavado de dinero. Saab siempre se ha declarado inocente de todas las acusaciones en EE.UU. y sostiene que es un perseguido político de ese país.

Se supo que cooperó con la DEA antes de su arresto, según documentos judiciales.

En diciembre de 2022, Saab apeló el fallo de un juez en la Florida que rechazó desestimar el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero que pesa en su contra.

En un documento de la Corte del Distrito Sur de la Florida consta que Saab interpuso una apelación al dictamen del juez Robert Scola de mantener el cargo penal de lavado de dinero, bajo el argumento de que la defensa no pudo demostrar que la inmunidad diplomática de la que supuestamente gozaba Saab al momento de su detención en Cabo Verde cumplía con los requisitos de las leyes internacionales.

La defensa de Saab, por su parte, sostenía que este sí tenía inmunidad diplomática.

En 2021, la justicia había desestimado siete de los ocho cargos de lavado de dinero que pesaban contra Saab, según documentos judiciales. Saab recibió un indulto presidencial de Joe Biden en 2023, cuando Venezuela liberó a 10 estadounidenses detenidos por diversos motivos y para 2024 la justicia levantó todos los cargos dada la medida de clemencia.

No había transcurrido un mes de su regreso a Venezuela el 20 de diciembre de 2023, gracias a un intercambio de prisioneros con Estados Unidos, cuando Alex Saab fue integrado al Gobierno por el entonces presidente Nicolás Maduro. El 15 de enero de 2024, Maduro lo designó presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, un organismo dedicado a captar inversiones extranjeras en sectores clave como el petróleo, el gas, la petroquímica y los alimentos.

“Que, con su experiencia, ayude a nuestro país a traer las inversiones y la fuerza económica del mundo”, dijo Maduro ante la Asamblea Nacional. “Alex, confío en ti plenamente”.

Saab asumió el cargo y su presencia en actividades públicas con Maduro era frecuente, incluso en reuniones de trabajo con embajadores de países como Angola, Turquía, China y Trinidad y Tobago.

En octubre de ese mismo año ingresó al tren ejecutivo como ministro de Industria y Producción Nacional, reemplazando a Pedro Tellechea.

Su esposa, Camila Fabri de Saab, también ha sido designada para varios roles. En principio, como integrante de la delegación negociadora con la oposición en el mecanismo de México y en reemplazo de Alex Saab, designado durante su detención. Posteriormente, fue nombrada viceministra para las Relaciones Exteriores y, desde junio de 2025, presidenta de la Gran Misión Vuelta a la Patria, en la cual también se incluyen a venezolanos deportados desde Estados Unidos en vuelos de bandera estadounidense.

No se conocen informes oficiales o balances que permitan cuantificar detalladamente la gestión de Saab al frente de la cartera de Industria y Producción Nacional.

El actual Gobierno de Venezuela no ofreció detalles sobre el futuro de Saab tras su salida del Gabinete este fin de semana.

