¿Quién era Renee Nicole Good, la mujer que murió baleada por un agente de ICE en Minneapolis?

La mujer que murió baleada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis era una madre amorosa, una poeta y una compañera cuya familia —junto con los vecinos de su atónita ciudad y extraños mucho más allá— está conmocionada por las circunstancias que rodearon su muerte.

Renee Nicole Good, ciudadana estadounidense de 37 años, murió cuando un agente del ICE disparó contra su vehículo durante un enfrentamiento la mañana del miércoles. Cerca de un vehículo de ICE atascado en una calle nevada, la víctima intentó usar su vehículo como arma para atropellar a un agente antes de que este abriera fuego, según informó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Los funcionarios estatales y locales han cuestionado enérgicamente las afirmaciones de que el tiroteo, capturado en video, se realizó en defensa propia, ya que las tensiones explotaron en medio del despliegue esta semana de unos 2.000 agentes federales como parte del último aumento en la ofensiva nacional de aplicación de la ley migratoria de la administración Trump y tras las denuncias de fraude de asistencia social en la comunidad inmigrante somalí.

Aun así, los seres queridos y los líderes se detuvieron para recordar a la recién llegada a Minnesota como “un ser humano increíble”.

“Renée era una de las personas más amables que he conocido. Era sumamente compasiva”, declaró su madre, Donna Ganger, al Minnesota Star Tribune. “Ha cuidado de personas toda su vida… Era amorosa, comprensiva y cariñosa”.

Good, que nació en Colorado, se mudó a Minnesota el año pasado con su pareja, informó el Star Tribune, citando a Ganger.

Good, madre de tres hijos, tenía dos hijos de 15 y 12 años de su primer matrimonio, según informó Associated Press. El padre de su hijo de 6 años falleció en 2023, según el Star Tribune. “No hay nadie más en su vida”, declaró el abuelo del niño al periódico.

Después de pasar la mayor parte de su vida en Colorado, Good se mudó brevemente a Kansas para vivir con sus padres por un tiempo después de que su esposo, un veterano militar, murió, dijo su padre, Tim Ganger, a The Washington Post.

“Tuvo una buena vida, pero también una vida difícil”, dijo. “Era una persona maravillosa”.

La muerte de Good afectó especialmente a su familia porque era el cumpleaños de su hermana mayor, dijo su tío, Robert Ganger, a la afiliada de CNN, KMGH.

CNN se ha puesto en contacto con la familia de Good.

Un exvecino de Kansas calificó a Good y a su familia de “encantadores”, informaron las afiliadas de CNN, KCTV y KMBC .

Ella es “una vecina que, como saben, no es terrorista. No es extremista”, dijo Joan Rose a KMBC. “Era simplemente una madre que amaba a sus hijos y a su esposo”.

En sus redes sociales, Good se describió como “poeta, escritora, esposa y madre”, según AP. Recientemente, compartió que estaba “viviendo Minneapolis” al publicar un emoji de la bandera del orgullo en su cuenta de Instagram.

Una cuenta de Pinterest con su nombre presenta fotos de Good sonriendo y sosteniendo a un niño pequeño contra su mejilla, junto con publicaciones guardadas sobre tatuajes, peinados y decoración del hogar.

Good también era una cristiana devota que participó en viajes misioneros juveniles a Irlanda del Norte cuando era más joven, según declaró su exmarido a AP. También le gustaba cantar y participó en un coro en la secundaria antes de estudiar canto en la universidad, añadió.

Good asistió a la Universidad Old Dominion en Virginia y se graduó en 2020 con un título en inglés, según informó la institución en un comunicado . Al parecer, ganó un premio por su trabajo en 2020, según indica una publicación de Facebook de la institución.

Una breve biografía menciona que presentó un podcast con su difunto segundo marido, Tim Macklin.

“Que la vida de Renee sea un recordatorio de lo que nos une: libertad, amor y paz. Espero compasión, sanación y reflexión en un momento que se está convirtiendo en uno de los más oscuros e inciertos de la historia de nuestra nación”, declaró el presidente de Old Dominion, Brian O. Hemphill.

Horas después del tiroteo, una multitud de vecinos se reunió en una vigilia cerca del lugar de los hechos para recordar a Good y expresar su indignación por su muerte. El grupo rodeó un altar improvisado con flores y velas y, en un momento dado, coreó el nombre de Good.

“Dilo una vez. Dilo dos veces. No toleraremos al ICE”, coreaban también. Algunos portaban carteles con mensajes como: “¡Fuera el ICE asesino de nuestras calles!”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, demócrata, instó a los residentes a mantener la calma.

“Este es un momento en el que todos nosotros, en Minneapolis y más allá, podemos estar a la altura de las circunstancias”, dijo Frey. “Podemos mostrarles quiénes somos. Podemos mostrarles el coraje, la valentía, el amor y la compasión que hacen de Minneapolis y de Estados Unidos”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, también demócrata, ofreció sus condolencias a la familia de Good y prometió que su administración “no se detendrá ante nada para buscar rendición de cuentas y justicia”.

Con información de Taylor Galgano, Ray Sanchez y Amanda Jackson, de CNN.

