¿Quién controla el petróleo de Venezuela y a dónde se vende?

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró que Estados Unidos tomaría el control de las enormes reservas petroleras de Venezuela y reclutaría a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la renovación de la deteriorada industria petrolera del país. ¿Quién controla en este momento el petróleo venezolano y quién lo compra?

Venezuela cuenta con una enorme reserva de crudo de 303.000 millones de barriles, aproximadamente una quinta parte de las reservas mundiales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Este caudal de crudo desempeñará un papel fundamental en el futuro del país.

Así, Venezuela alberga la mayor reserva comprobada de petróleo del planeta, pero su potencial supera con creces su producción real: Venezuela produce solo alrededor de 1 millón de barriles de petróleo al día, aproximadamente el 0,8% de la producción mundial de crudo.

Eso representa menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro tomara el control del país en 2013 y menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles que bombeaba antes de la llegada del régimen socialista.

La propiedad legal última de cada molécula de hidrocarburo en Venezuela reside en el “pueblo venezolano”, como se establece en los artículos 12 y 302 de la Constitución de 1999. En la práctica, dicha propiedad la ejerce el Gobierno central a través de la empresa petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

PDVSA ha estado bajo control militar durante décadas, y la economía venezolana depende exclusivamente de su éxito.

PDVSA reconoce que sus oleoductos no se han modernizado en 50 años, y que el costo de modernizar la infraestructura para recuperar los niveles máximos de producción ascendería a US$ 58.000 millones. Tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, Trump dijo que las fuerzas estadounidenses podría necesitar mantener una presencia a largo plazo sobre el terreno para asegurar la infraestructura petrolera venezolana.

Hugo Chávez —quien asumió el poder en 1999 y transformó a Venezuela en un Estado socialista— confiscó y nacionalizó en 2007 los activos de compañías petroleras extranjeras, incluyendo ExxonMobil y ConocoPhillips, expulsándolas del país. El Gobierno de Chávez tomó el control directo de PDVSA y utilizó sus ganancias como un cajero automático para los militares, lo que provocó la salida de trabajadores cualificados. La infraestructura petrolera venezolana se deterioró y se desmoronó.

Las sanciones internacionales al Gobierno venezolano también contribuyeron al declive de la industria petrolera del país, según la EIA. El Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005, y la primera administración de Trump, en 2019, bloqueó efectivamente todas las exportaciones de crudo de PDVSA a Estados Unidos. En 2022, el entonces presidente Joe Biden otorgó a Chevron un permiso para operar en Venezuela como parte de un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina; una licencia que Trump revocó en marzo, pero que posteriormente volvió a emitir con la condición de que ninguna ganancia se destinara al Gobierno de Maduro.

Aproximadamente una cuarta parte del petróleo venezolano producido por Chevron se exporta a Estados Unidos.

El control operativo lo ejercen los líderes políticos. Por ahora, tras la captura de Maduro, la administración Trump afirma estar trabajando con Delcy Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta y ministra de Energía de Maduro, para ayudar a Estados Unidos a gobernar el país, a pesar de que el movimiento opositor venezolano informó a la administración Trump en repetidas ocasiones sobre sus planes de privatizar la industria petrolera si tomara el control del Gobierno, según fuentes de CNN.

Sin embargo, el control financiero sobre muchos dólares de exportación recae fuera de Venezuela. Las sanciones estadounidenses (de 2017 a la fecha) han congelado o redirigido la mayor parte de los ingresos de PDVSA denominados en dólares. La refinería CITGO, con sede en Houston y anteriormente subsidiaria de PDVSA, permanece bajo una licencia del Tesoro de EE.UU. y se encuentra protegida del alcance de Caracas, mientras se encuentra en disputa con una serie de acreedores en un tribunal federal de Delaware.

El control físico de pozos, mejoradores, oleoductos y terminales de carga está cada vez más militarizado. Desde 2020, más de 2.000 oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se han incorporado a las “Zonas de Defensa Integral” de PDVSA.

Compañías petroleras extranjeras como Chevron conservan participaciones minoritarias en empresas conjuntas. En las últimas semanas, funcionarios de la administración Trump contactaron a compañías petroleras estadounidenses para evaluar su interés en regresar a Venezuela, pero las compañías energéticas se mostraron reticentes a comprometerse, especialmente dadas las importantes dudas sobre la estabilidad futura del país, según dos fuentes familiarizadas con el proceso.

“Es imposible simplemente traer empresas estadounidenses a Venezuela sin un acuerdo con el Gobierno”, declaró Homayoun Falakshai, analista principal de investigación de crudo de Kpler, a CNN. “Una vez que esto se concrete (y podría tomar meses como mínimo), las empresas estadounidenses tendrán una presencia más sólida y enviarán la mayor parte de su producción de capital de regreso a la Costa del Golfo de EE. UU., que necesita crudo agrio”.

La presencia de Chevron dificultará la competencia de cualquier actor nuevo o que regrese, afirmó Michael Klare, investigador visitante sénior de la Asociación Americana de Armas. Cualquier empresa que se instale necesitará años para duplicar esa capacidad.

Aunque Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, la mencionada combinación de sanciones estadounidenses, la subinversión crónica y la inestabilidad política ha destrozado el antiguo modelo de exportación del país.

China es ahora el comprador dominante, adquiriendo habitualmente la mayor parte del crudo venezolano (68%), gran parte del cual se vende con descuento y se transporta a través de petroleros de “flota sombra” poco transparentes para eludir las sanciones.

Rusia, India y Turquía forman un segundo grupo de compradores, que importan barriles venezolanos o intercambian productos refinados por crudo.

Estados Unidos, que antes era el mayor cliente de Venezuela, ahora recibe solo los volúmenes producidos por Chevron, la única gran petrolera occidental autorizada a operar con una licencia del Tesoro.

Un bloqueo marítimo intensificado por parte de Estados Unidos y una campaña de confiscación de activos han impulsado cada vez más petróleo venezolano hacia los mercados asiáticos, a la vez que complican las rutas de los buques petroleros y elevan los costos del flete.

La promesa de la administración Trump en 2026 de “tomar el control” de las reservas petroleras de Venezuela ha reavivado el debate sobre la reinversión estadounidense, pero los ejecutivos de la industria se muestran cautelosos; el reingreso a gran escala está a años de distancia.

Una reestructuración liderada por Estados Unidos podría convertir a Venezuela en un proveedor de petróleo mucho mayor, generar oportunidades para las compañías petroleras occidentales y servir como una nueva fuente de producción. También podría mantener bajo control los precios en general, aunque la bajada de precios podría desincentivar la producción petrolera de algunas empresas estadounidenses.

