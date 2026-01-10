Qué se sabe hasta ahora sobre los muertos y heridos en el ataque de EE.UU. en Caracas para capturar a Maduro

El Gobierno de Venezuela contabiliza al menos 100 personas muertas y “otra cantidad parecida de heridos” como consecuencia del operativo…

El Gobierno de Venezuela contabiliza al menos 100 personas muertas y “otra cantidad parecida de heridos” como consecuencia del operativo militar ejecutado por Estados Unidos que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Washington, por su parte, aseguró que no hubo bajas entre sus tropas, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos durante la operación en Caracas.

El primer balance oficial venezolano fue presentado por el ministro del Interior, Diosdado Cabello, durante su programa en el canal estatal VTV, días después del ataque. Cabello señaló que entre las víctimas mortales hubo “personas que nada tenían que ver con el conflicto”, incluidas mujeres que se encontraban en sus casas y que, según dijo, murieron por el impacto de “potentes explosiones” lanzadas durante el ataque.

Por su parte, el fiscal general, Tarek William Saab, informó que tres funcionarios del Ministerio Público fueron designados para investigar lo que calificó como “decenas” de muertes, tanto de civiles como de militares, un número que, según dijo, aún no contabilizan.

Este jueves, el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez ascendió y condecoró a los militares venezolanos y cubanos que murieron durante los ataques. “Hemos venido a rendir un justo homenaje de hombres y mujeres nobles, cuya vida fue arrebatada en un vil ataque”, dijo Rodríguez durante el acto celebrado en la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana y transmitido por VTV.

﻿A la ceremonia asistieron también el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, Cabello, y familiares de los fallecidos.

Días antes, el Ejército venezolano dijo que al menos 24 soldados murieron en los ataques estadounidenses que tuvieron lugar en distintos puntos de Caracas y en tres estados cercanos a la capital. Estas fuerzas forman parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), integrada también por la Aviación Militar, la Guardia Nacional, la Armada y la Milicia.

La FANB rindió homenaje a los soldados fallecidos que murieron en una ceremonia fúnebre. El video del acto fue publicado en las redes sociales del Ministerio de Defensa de Venezuela acompañado de un mensaje que señaló que los uniformados “jamás se doblegaron”, pese a lo que calificaron como un ataque “desproporcionado” en volumen de fuego, tecnología y precisión.

Cuatros días después del ataque, el Gobierno de Cuba divulgó las identidades de los 32 agentes nacionales que trabajaban en el aparato de seguridad del Gobierno de Venezuela y murieron durante la operación en Caracas. Cabello no precisó si estas muertas están incluidas en el balance reportado por Venezuela.

El listado publicado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas incluye a dos coroneles, un teniente coronel, cuatro mayores y otros grados castrenses, de entre 26 y 67 años. Aquí puedes consultar el listado completo.

El presidente Miguel Díaz-Canel decretó dos días de luto oficial, durante los cuales las banderas ondearon a media asta y se suspendieron la mayoría de los actos públicos.

Según el mandatario, los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”. Además, detalló que murieron “tras férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, durante la captura de Maduro y su esposa.

Cuba y Venezuela mantienen desde 2000 un acuerdo de cooperación que ha permitido la presencia de profesionales cubanos en Venezuela, aunque hasta ahora no habían reconocido oficialmente la labor de agentes de inteligencia o seguridad, por lo que se trataba de un secreto a voces.

La operación fue ejecutada por la unidad élite Delta Force del Ejército de Estados Unidos, con apoyo de un equipo del FBI, y no dejó muertos entre las fuerzas estadounidenses, según Washington.

Sin embargo, un pequeño grupo de soldados sufrió heridas por balas y metralla, según una fuente familiarizada con el asunto que habló con CNN el sábado 3 de enero cuando se produjo el ataque. Trump aseguró que todos se encontraban en “buen estado”, aunque no precisó el número de lesionados.

“El valor fue increíble. Bajaron del helicóptero y las balas volaban por todas partes. Como saben, uno de los helicópteros recibió varios impactos graves, pero logramos recuperar todo y nadie murió”, dijo el presidente a bordo del Air Force One.

