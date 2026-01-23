¿Qué pasó con el niño de 5 años Liam Conejo? Un pastor dice que ICE lo usó de carnada y autoridades defienden la detención

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue llevado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por…

Liam Conejo Ramos, de 5 años, fue llevado por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) después de regresar a casa del preescolar el martes en el suburbio de Columbia Heights, Minneapolis.

Envuelto en su pequeño abrigo de cuadros y su gorro tejido azul de conejo, Liam miraba al frente con la mirada perdida mientras los agentes se agrupaban a su alrededor antes de llevarlo a la custodia federal junto con su padre.

En la entrada de su casa en un suburbio de Minneapolis, un agente federal enmascarado sostenía la manija de la mochila de Spiderman del niño mientras subía a una camioneta negra cubierta de nieve, y más tarde, a un avión con su padre rumbo a un centro de detención familiar en Texas.

Lo que llevó exactamente a ICE a llevarse a Liam y a su padre a más de 2.100 kilómetros de su hogar sigue siendo motivo de disputa.

Pero la difícil situación del niño, y su futuro incierto, generaron una nueva ola de indignación: Liam es ahora el cuarto niño de su distrito escolar en ser llevado por ICE en tan solo dos semanas, informaron las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

Esto es lo que sabemos sobre la historia de Liam:

Liam y su familia son originarios de Ecuador y se presentaron ante los agentes fronterizos en Texas en diciembre de 2024 para solicitar asilo, dijo el abogado de la familia, Mark Prokosch.

“Ellos no son inmigrantes ilegales”, dijo Prokosch. “Estaban siguiendo todos los protocolos establecidos, tramitando su solicitud de asilo, acudiendo a sus audiencias judiciales, y no representaban ningún riesgo de seguridad ni de fuga, y nunca debieron haber sido detenidos”.

Mientras Liam y su padre seguían un proceso legal para obtener estatus en Estados Unidos, sus solicitudes seguían pendientes.

Pero el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) describió al padre de Liam, Adrian Alexander Conejo Arias, como un inmigrante indocumentado y objeto de la operación.

Según Prokosch, el padre de Liam no parece tener antecedentes penales en Minnesota.

Tres días después del arresto de Adrian Alexander Conejo Arias, los funcionarios de Seguridad Nacional no han compartido ningún posible historial criminal asociado a él y, según una fuente familiarizada con el asunto, los registros de Seguridad Nacional no sugieren que tenga antecedentes penales. La búsqueda de registros públicos de CNN tampoco reveló antecedentes penales. Arias no tenía antecedentes penales en Ecuador, su país de origen, según el Ministerio del Interior de ese país.

Al ser consultada sobre cualquier posible historial criminal, la portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo: “La ley requiere que quienes están en el país ilegalmente y alegan temer ser detenidos en espera de su deportación. Puede buscarlo en el estatuto”.

El Gobierno de Trump ha dicho repetidamente que apunta a “criminales violentos” y a “lo peor de lo peor” en sus redadas migratorias, aunque los funcionarios de Seguridad Nacional también han reconocido que, durante las operaciones, otros inmigrantes también pueden ser detenidos.

Liam estaba a pocos pasos de su casa, donde su madre se encontraba. El motivo por el que fue separado de su madre es un tema de debate.

El DHS dijo que la “supuesta madre de Liam SE NEGÓ a hacerse cargo de su propio hijo” a pesar de “múltiples intentos de que la madre dentro de la casa se hiciera cargo de su hijo”.

Pero la madre de Liam, quien está embarazada y también tiene un hijo adolescente, estaba “aterrada” de los agentes fuera de su puerta, dijo el pastor Sergio Amezcua, quien ha estado ayudando a la madre desde que su esposo e hijo fueron detenidos.

“Agentes de ICE intentaban usar al niño para que ella saliera de su casa, pero los vecinos… le aconsejaron que no lo hiciera”, temiendo que fuera detenida, dijo Amezcua.

ICE negó esa afirmación, diciendo que la agencia nunca “ha usado a un niño como carnada”.

“Nuestros agentes encargados del cumplimiento de la ley cuidaron al niño, le compraron McDonald’s y le pusieron su música favorita para consolarlo”.

“Mis funcionarios hicieron todo lo posible para reunirlo con su familia”, dijo Marcos Charles, director ejecutivo asociado interino de Operaciones de Detención y Deportación de ICE.

El DHS dijo que el padre “abandonó” a su hijo cuando los agentes intentaron detenerlo.

La agencia también dijo que los funcionarios “cuidaron al niño, le compraron McDonald’s y le pusieron su música favorita para tranquilizarlo”.

Los agentes se llevaron al niño con ellos después de que su padre dijera a los funcionarios que quería que Liam se quedara con él, según el DHS.

Una de las testigos que pasaba en su auto y vio a los agentes llevarse a Liam fue Mary Granlund, presidenta de la junta escolar de las Escuelas Públicas de Columbia Heights..

Describió un alboroto en la escena, con transeúntes diciendo a los agentes: “¿Qué están haciendo? ¡No se lleven al niño!”

Una persona suplicó: “Aquí hay personas que pueden hacerse cargo de él”, dijo Granlund. “Había otro adulto que vivía en la casa que estaba diciendo: ‘Yo me haré cargo del niño. Yo me haré cargo del niño’”.

Cuando alguien reconoció a la presidenta de la junta escolar, Granlund dijo, gritó: “¡La escuela está aquí! Ellos pueden hacerse cargo del niño. No tienen que llevárselo”.

La madre de Liam miró por la ventana, dijo Granlund, pero el padre de Liam gritaba: “¡Por favor, no abras la puerta! ¡No abras la puerta!”

Los padres pueden pedir a ICE que coloque a un niño con un tutor designado. Generalmente, ICE haría una revisión de esa persona para garantizar la seguridad del niño, aunque no está claro si se necesitaría algún trámite específico para realizar esa transferencia.

Liam, un estudiante del programa “PreK 4” de la escuela primaria Valley View, no es el único menor de su distrito escolar que ha sido llevado por agentes federales. Otros tres estudiantes también han sido detenidos por ICE, dijeron autoridades escolares.

También el martes, una estudiante de 17 años del bachillerato Columbia Heights fue detenida por agentes armados y enmascarados cuando se dirigía a la escuela, informaron las Escuelas Públicas de Columbia Heights.

“No había padres presentes”, dijo el distrito escolar. “La estudiante fue sacada de su auto y se la llevaron”.

La semana pasada, agentes de ICE entraron al apartamento de otra estudiante de bachillerato de 17 años y su madre. Ambas fueron detenidas, indicó el distrito.

Y una estudiante de cuarto grado fue llevada por agentes de ICE cuando iba a la escuela con su madre hace dos semanas. La niña de 10 años sigue en un centro de detención en Texas, dijo el distrito escolar el miércoles.

CNN ha solicitado detalles al DHS sobre estos casos.

Durante una visita a Minneapolis el jueves, el vicepresidente J. D. Vance dijo que entendía la preocupación inicial por la historia de Liam y dio detalles ligeramente diferentes de lo ocurrido.

“Soy padre de un niño de 5 años, en realidad, un niño pequeño de 5 años, y pienso: ‘Dios mío, esto es terrible. ¿Cómo arrestamos a un niño de cinco años?’”, dijo Vance en una conferencia de prensa.

“Así que la historia es que ICE detuvo a un niño de 5 años. Bueno, ¿qué se supone que deben hacer? ¿Se supone que deben dejar que un niño de 5 años muera de frío? ¿Acaso no deben arrestar a un indocumentado en Estados Unidos?”

Liam y su padre fueron llevados al otro lado del país, al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley. Una instalación de ICE para familias, dijo Prokosch.

Cientos de familias han estado detenidas en Dilley, incluidos niños desde bebés hasta adolescentes. Aunque la instalación incluye servicios para niños (como un gimnasio, una biblioteca y salones de clase) algunos han reportado malas condiciones y preocupación por las consecuencias de que los niños sean desarraigados y retenidos en un centro de detención sin haber hecho nada malo.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

