¿Qué incluye el “Gran Plan de Atención Médica” de Trump? Todo lo que debes saber

Buscando mostrar a los estadounidenses que le preocupa el problema de la asequibilidad, el presidente Donald Trump presentó este jueves su tan esperado plan para enfrentar el alto costo de la atención médica.

La propuesta, que no entra en detalles, es un marco general de las prioridades del presidente en materia de salud, entre las que se incluyen la reducción de los precios de los medicamentos, la baja de las primas de los seguros médicos y el aumento de la transparencia de los precios. El plan deja en manos del Congreso la tarea de elaborar legislación específica, aunque la Casa Blanca dijo que trabajará junto a los legisladores.

Lo que el plan no recomienda es ampliar los subsidios mejorados para las primas de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA, por sus siglas en inglés), que expiraron a finales del año pasado y provocaron un fuerte aumento de las primas para más de 20 millones de estadounidenses en 2026. El Senado está debatiendo actualmente si renovar los subsidios.

Tampoco introduce cambios en Medicare o Medicaid, que dan cobertura a casi 150 millones de personas.

La promesa de Trump de reducir los costos de la atención médica llega en un momento en que las primas están aumentando en Medicare y en los planes patrocinados por empleadores, además de los intercambios de Obamacare. El presidente también ha dicho que se reunirá pronto con las aseguradoras para discutir una reducción de las primas, de manera similar a como ha presionado a las farmacéuticas para que bajen los precios.

“Se puede tener una gran atención médica a un precio mucho más bajo”, dijo el presidente Donald Trump el viernes durante un evento en la Casa Blanca sobre atención médica rural. “Esto es lo más grande que le ha pasado a la atención médica en nuestro país”.

A continuación, esto es lo que incluye el plan de atención médica de Trump:

Trump pidió al Congreso que convierta en ley los acuerdos de “nación más favorecida” que firmó en los últimos meses con 16 farmacéuticas. En estos acuerdos voluntarios, los fabricantes se comprometen a ofrecer sus productos en Medicaid y a lanzar nuevos medicamentos en Estados Unidos a precios de “nación más favorecida”, es decir, los más bajos disponibles entre países comparables. (En otros países, los gobiernos suelen negociar o fijar los precios que pagan por los medicamentos).

Además, las farmacéuticas acordaron vender ciertos medicamentos con descuento a pacientes dispuestos a pagar en efectivo a través de TrumpRx, cuyo lanzamiento se espera próximamente. También se comprometieron a aumentar sus inversiones en manufactura en Estados Unidos a cambio de exenciones arancelarias de tres años para las importaciones farmacéuticas.

Aunque estos acuerdos podrían reducir los precios de algunos medicamentos para los pacientes, expertos han cuestionado hasta qué punto lograrán un impacto significativo en los costos de los fármacos para la mayoría de los estadounidenses.

El marco también busca permitir que más medicamentos con receta se vendan sin prescripción médica. Entre ellos podrían incluirse tratamientos para úlceras gástricas y medicamentos antiinflamatorios no esteroides en dosis más altas, según Mehmet Oz, administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid.

Tras reiteradas exigencias de Trump, el plan propone que los pagos de subsidios federales se envíen directamente a los consumidores, en lugar de a las aseguradoras, para que puedan comprar un seguro médico por su cuenta.

Las personas más saludables podrían encontrar pólizas más baratas y menos completas fuera del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Sin embargo, si abandonan Obamacare, el costo de la cobertura podría aumentar considerablemente para los afiliados con mayores necesidades médicas que permanezcan en el sistema, lo que podría debilitar gravemente los intercambios.

El plan también pide al Congreso restaurar el financiamiento federal de un segundo grupo de subsidios de Obamacare que ayudan a los afiliados de menores ingresos a cubrir gastos de su bolsillo. Trump eliminó este apoyo durante su primer mandato, lo que llevó a las aseguradoras a aumentar las primas de los planes de nivel plata en los intercambios. Eso, a su vez, derivó en subsidios de primas más elevados. (Existen cuatro niveles principales de planes en Obamacare, que van de bronce a platino).

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, financiar estos subsidios para costos compartidos ahorraría a los contribuyentes US$ 36.000 millones en una década y reduciría las primas de ciertos planes plata. No obstante, muchos afiliados terminarían pagando más por otros planes en los mercados de seguros.

El plan de Trump también “acabaría con las comisiones ilegales” que pagan los gestores de prestaciones farmacéuticas, conocidos como PBM, a los grandes intermediarios, lo que contribuye a elevar los costos de los seguros médicos. El Congreso lleva años trabajando en la reforma del opaco sector de los PBM, que actúan como intermediarios entre las empresas farmacéuticas y las aseguradoras, pero aún no ha aprobado ninguna legislación al respecto Los PBM sostienen que desempeñan un papel clave en la reducción de precios y responsabilizan a los fabricantes de medicamentos por mantener los costos elevados.

Las aseguradoras tendrían que publicar en sus sitios web comparativas de tarifas y coberturas en un lenguaje sencillo, así como la proporción de sus ingresos destinada al pago de reclamaciones frente a los gastos generales y los beneficios.

En virtud de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, las aseguradoras están obligadas a destinar entre el 80 y el 85 % de las primas a la atención médica de los asegurados. Esta métrica, conocida como proporción de gastos médicos, ya es de acceso público.

Además, las aseguradoras tendrían que publicar el porcentaje de reclamos que rechazan y los tiempos promedio de espera para la atención rutinaria. El rechazo de solicitudes de autorización previa es un tema sensible para muchos pacientes y proveedores, y las aseguradoras ya prometieron al Gobierno de Estados Unidos que mejorarán en este aspecto.

No está claro a qué se refiere exactamente la disposición sobre los tiempos de espera, ya que las aseguradoras no controlan las agendas de los proveedores. CNN solicitó más detalles a la Casa Blanca.

De acuerdo con el plan, cualquier proveedor de atención médica o aseguradora que acepte Medicare o Medicaid tendría que exhibir sus precios y tarifas en su lugar de operación.

Durante el primer Gobierno de Trump, hospitales y aseguradoras fueron obligados a publicar ciertos precios, pero expertos señalan que la mayoría de los pacientes no comparan costos antes de recibir atención y que la información disponible es difícil de interpretar.

Además, algunos hospitales han utilizado esa información de precios para intentar negociar tarifas de pago más altas con aseguradoras y empleadores, incluso cuando presionan para reducir lo que pagan a los proveedores.

