Qué implica el ataque de EE.UU. a Venezuela para el precio de la gasolina y para la mayor reserva de petróleo del mundo

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país tras un ataque a gran escala de…

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país tras un ataque a gran escala de Estados Unidos contra Caracas, lo que ha abierto un escenario de incertidumbre para el país y para sus enormes reservas de petróleo.

El Gobierno del presidente Donald Trump acaba de atacar a un país con más petróleo que Iraq. Venezuela concentra unos 303.000 millones de barriles de crudo, cerca de una quinta parte de las reservas globales, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés). Ese volumen desempeñará un papel central para el futuro del país.

Los futuros del petróleo no se negocian durante el fin de semana, por lo que el impacto a corto plazo en el precio del petróleo es una incógnita y depende en gran medida de cómo se desarrollen los próximos días. El Gobierno socialista de Maduro ha sido hostil con la industria petrolera mundial y ha permitido que su infraestructura se deteriore. Tras el ataque, no está claro cuál será el rumbo político de Venezuela ni si el próximo Gobierno mantendrá un control estricto sobre una industria petrolera muy dañada o si buscará liberar su potencial con una postura más favorable al mercado internacional.

“Para el petróleo, esto tiene el potencial de convertirse en un evento histórico”, dijo Phil Flynn, analista senior de mercados de Price Futures Group. “El régimen de Maduro y Hugo Chávez básicamente saquearon la industria petrolera venezolana”.

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio afirmó que, tras la captura de Maduro, la intervención estadounidense en Venezuela ha terminado. La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez es miembro del régimen socialista que tomó el control del país en 1999, y si asume el poder, es posible que poco cambie a corto plazo.

Pero la salida de Maduro abre la posibilidad de un vacío de poder que pone en duda el futuro político del país. Estados Unidos reconoce al exiliado Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela, con el respaldo de la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado.

“Las próximas 24 a 48 horas serán cruciales”, dijo Flynn. “Si vemos señales de que las Fuerzas Armadas de Venezuela respaldan a la oposición, será una gran victoria para los mercados globales. En cambio, si se percibe que esto puede derivar en más conflicto o en una guerra civil, veremos la reacción opuesta”.

Venezuela alberga la mayor reserva probada de petróleo del mundo, pero su potencial supera con creces su producción real: Venezuela produce alrededor de un millón de barriles al día, cerca del 0,8 % de la producción global de crudo.

Esa cifra es menos de la mitad de lo que producía antes de que Maduro asuma el poder en 2013 y menos de un tercio de los 3,5 millones de barriles diarios que bombeaba antes de que el régimen socialista tomara el control.

Las sanciones internacionales al Gobierno venezolano y una profunda crisis económica contribuyeron al declive de la industria petrolera, pero también la falta de inversión y de mantenimiento, de acuerdo con la EIA. La infraestructura energética de Venezuela se ha deteriorado y la capacidad de producción se ha reducido de forma significativa con los años.

Por eso, incluso si el suministro de petróleo de Venezuela quedara completamente fuera del mercado mundial tras los ataques estadounidenses, es poco probable que los precios del petróleo —y sus derivados como la gasolina— se disparen de forma descontrolada. El país simplemente no produce suficiente petróleo como para que eso suponga una gran diferencia.

Los precios del petróleo se han mantenido bajo control este año por temores de un exceso de oferta. La OPEP aumentó la producción, mientras que la demanda se debilitó ante una economía global sigue luchando contra la inflación y los problemas de asequibilidad tras la crisis de precios posterior a la pandemia.

El petróleo estadounidense superó brevemente los US$ 60 por barril cuando el Gobierno de Trump comenzó a confiscar petróleo de embarcaciones venezolanas, pero luego volvió a caer hasta alrededor de US$ 57. Por eso, si los inversionistas consideran que el ataque es una mala noticia para el suministro, la reacción del mercado probablemente será moderada.

“Psicológicamente, podría darle un pequeño impulso, pero el petróleo de Venezuela puede ser reemplazado con relativa facilidad por una combinación de productores globales”, dijo Flynn.

El tipo de petróleo que posee Venezuela —crudo pesado y ácido— requiere equipos especiales y un alto nivel de capacidad técnica para su producción. Las compañías petroleras internacionales cuentan con esa capacidad, pero han tenido restricciones para operar en el país.

Estados Unidos, el mayor productor de petróleo del mundo, tiene crudo ligero y dulce, ideal para fabricar gasolina, pero no mucho más. El crudo pesado y ácido, como el de Venezuela, es crucial para ciertos productos que se fabrican en el proceso de refinado, como el diésel, el asfalto y los combustibles para fábricas y maquinaria pesada. El diésel escasea en todo el mundo, en gran parte debido a las sanciones impuestas al petróleo venezolano.

Desbloquear el petróleo de Venezuela podría ser especialmente beneficioso para Estados Unidos. El país está cerca y su petróleo es relativamente barato, debido a su consistencia espesa que exige un mayor refinado. Muchas refinerías de Estados Unidos fueron construidas para procesar crudo pesado venezolano y son mucho más eficientes cuando lo utilizan, en comparación con el petróleo estadounidense, según Flynn.

“Si esto continúa desarrollándose sin sobresaltos — y por ahora parece una operación magistral— y las empresas de Estados Unidos pueden regresar para reconstruir la industria petrolera venezolana, podría cambiar las reglas del juego para el mercado petrolero global”, concluyó Flynn.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.