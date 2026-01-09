¿Qué hay detrás de la inusual decisión de impedir que los funcionarios de Minnesota investiguen el tiroteo de ICE?

La desconfianza mutua entre las autoridades federales y estatales frustró los planes para una investigación criminal conjunta del FBI y…

La desconfianza mutua entre las autoridades federales y estatales frustró los planes para una investigación criminal conjunta del FBI y el estado de Minneapolis sobre el tiroteo del miércoles en el que un agente de ICE mató a una mujer, lo que llevó a la inusual decisión del Departamento de Justicia de impedir que los investigadores estatales participaran en el proceso.

La Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA) declaró el jueves que, tras un acuerdo inicial para que el FBI trabajara con la agencia estatal, así como con los fiscales de la Fiscalía Federal en Minneapolis y la Fiscalía del Condado de Hennepin, para investigar el tiroteo, las autoridades federales dieron marcha atrás y el FBI impidió que la BCA participara en la investigación.

Detrás de la decisión de romper lazos estaban las preocupaciones en la administración Trump de que no se podía confiar en los funcionarios estatales con la información que surgiera de la investigación, y que la seguridad de los agentes de ICE estaría en riesgo, incluso con la posible divulgación de información personal de los agentes involucrados, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron con CNN.

La desconfianza es mutua: los funcionarios estatales criticaron la conducta de los agentes de ICE y expresaron su preocupación de que no se pueda confiar en que las autoridades federales investiguen de manera imparcial, dadas las declaraciones públicas del presidente Donald Trump y otros funcionarios de la administración que acusaron a la mujer muerta de ser una terrorista local.

Los funcionarios de Minnesota han calificado a ICE de “imprudente”, calificando los comentarios que defienden a los agentes que dispararon como “tonterías” y afirmando que el despliegue de ICE en Minnesota es una amenaza para la “supervivencia de nuestra república”. Comentarios como estos, según las fuentes, han alimentado la desconfianza.

La decisión unilateral impidió que las fuerzas del orden estatales tuvieran acceso a pruebas que podrían demostrar si el agente de ICE responsable del tiroteo mortal, podría o debería ser acusado penalmente.

En el pasado, las fuerzas del orden federales y locales han trabajado juntas para recopilar meticulosamente pruebas, realizar entrevistas y compartir información en casos de homicidios cometidos por agentes. Al igual que en la investigación del crimen de George Floyd en Minneapolis, las fuerzas del orden locales se centraron en presentar cargos de homicidio a nivel estatal, mientras que la investigación federal se centró en determinar si se violaron las leyes de derechos civiles.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, Bob Jacobson, dijo durante una conferencia de prensa el jueves que los investigadores estatales trabajan con el FBI “todo el tiempo”, ya que la agencia tiene “las pruebas en las notas e informes de la investigación original”.

“No tenemos nada de eso”, dijo. “No han compartido nada de eso con nosotros”, dijo. Jacobson añadió que presentar una demanda contra el agente sería “extremadamente difícil, si no imposible, sin la cooperación del gobierno federal”.

El FBI se negó a comentar sobre este asunto y no ha revelado los parámetros de su investigación. La única declaración pública hasta el momento de la secretaria de Justicia Pam Bondi en relación con el incidente advirtió a los manifestantes que no obstaculizaran las acciones policiales. El director del FBI, Kash Patel, muy activo en las redes sociales, no ha comentado sobre los hechos.

Desde el tiroteo a última hora de la mañana del miércoles, altos funcionarios del gobierno han declarado firmemente en qué creen que debería centrarse la investigación federal, afirmando de inmediato la inocencia del agente y alegando que la mujer fallecida podría haber formado parte de una operación organizada desconocida para obstruir las operaciones de ICE.

En una conferencia de prensa el jueves, el vicepresidente J. D. Vance culpó a la “extrema izquierda” de los ataques contra las fuerzas del orden y dijo que la muerte de Renee Nicole Good, de 37 años, fue una “tragedia de la que ella misma fue responsable”.

“Si nos basamos en los testimonios de los testigos presenciales, decían que ella estaba allí para impedir el cumplimiento de la ley, que estaba intentando obstruir una operación policial legítima. Eso está meridianamente claro”, dijo Vance.

Determinar si Good formaba parte de un grupo organizado, dijo, “es parte de la razón por la que investigamos estos casos”.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que el agente “actuó de acuerdo con su entrenamiento” mientras Good intentaba “utilizar su vehículo como arma” en un “acto de terrorismo interno”. El Departamento de Seguridad Nacional ha abierto una investigación interna para determinar si el agente siguió los procedimientos del departamento.

Las fuerzas del orden de Minnesota se han “retirado a regañadientes” de la investigación, según informó la Oficina de Investigación Criminal de Minnesota en un comunicado.

Durante una conferencia de prensa en Nueva York el jueves, Noem afirmó que las autoridades de Minnesota “no tienen jurisdicción en esta investigación”, un comentario que parece referirse a la capacidad del gobierno federal para prevalecer sobre las investigaciones estatales.

Algunos en el estado temen que la investigación en curso del FBI no sea tan exhaustiva ni tan rigurosa como debería ser, y que el gobierno federal ya haya determinado el resultado.

“Espero que alguien, entre las autoridades federales, comprenda el verdadero daño a la justicia y a la percepción de la justicia que supondría una investigación cerrada y exclusiva”, declaró el fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, a CNN el jueves, añadiendo que “cualquier conclusión a la que lleguen será cuestionada”.

“Quizás no les importe”, concluyó Ellison.

