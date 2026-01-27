¿Qué hacer si ICE se presenta en tu lugar de trabajo?

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha acudido a…

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ha acudido a numerosos centros de trabajo durante el último año, tanto en empresas de alto perfil como Target y Hyundai, como en negocios que no suelen acaparar titulares.

Las operaciones de control inmigratorio en lugares de trabajo no son nuevas y han ocurrido bajo distintas administraciones presidenciales, de acuerdo con el American Council on Immigration (ACI). Sin embargo, estas acciones se han intensificado como “parte de los esfuerzos del presidente Trump para aumentar la detención y deportación de personas no ciudadanas sin estatus legal”, señala ACI.

Las agresivas tácticas de la agencia durante el último año, en especial cuando los agentes hacen visible su presencia en áreas públicas dentro o cerca de un centro laboral, como estacionamientos, han tenido un efecto paralizador en empresas de las zonas donde ICE ha estado operando.

Expertos legales y de recursos humanos recomiendan que los empleadores se preparen ante cualquier posible visita de ICE, no solo ante redadas u operativos cerca del lugar de trabajo. Esto puede incluir, por ejemplo, una auditoría de los formularios I-9 de verificación de elegibilidad laboral, que los empleadores deben completar junto con las personas que contratan.

“Estar preparados antes de una auditoría o una redada puede reducir significativamente la ansiedad, el pánico y el riesgo”, dijo Maddie Grippin, asesora jurídica adjunta de la empresa de soluciones de subcontratación de recursos humanos Engage PEO, en una respuesta por escrito a CNN.

Esa preparación no debe limitarse a los altos mandos. Debe involucrar a todos los empleados, incluidos los trabajadores de primera línea, ya que ellos pueden ser el primer punto de contacto cuando ICE llega, explicó Shanon Stevenson, socia del despacho de derecho laboral Fisher Phillips. La firma proporciona a sus clientes una lista de verificación de preparación para las auditorías y redadas de ICE.

Cada lugar de trabajo debe designar a un gerente en sitio como punto de contacto en materia inmigratoria, señaló Stevenson.

Esta persona debe solicitar ver cualquier orden judicial que presenten los agentes de ICE y enviar una copia por correo electrónico al abogado inmigratorio del empleador. Ese abogado es quien deberá revisar de inmediato el alcance del acceso que autoriza dicha orden judicial. (Vea más abajo)

Si ICE se acerca primero a un empleado que no es el punto de contacto, ese trabajador debe decir que no tiene autoridad para otorgar acceso e informar que llamará a la persona responsable, recomendó Stevenson. En todos los casos, añadió: “Sean respetuosos. No discutan con los agentes”.

Si hay una puerta de vidrio cerrada con llave entre el empleado y los agentes antes de que ingresen, Stevenson sugiere pedirles que muestren la orden judicial y tomar una fotografía.

ICE no necesita una orden judicial para acceder a áreas abiertas al público, como vestíbulos y estacionamientos.

Pero para ingresar a áreas no públicas de un lugar de trabajo, como salas de descanso del personal, oficinas privadas o pisos de almacén, ICE necesitará: (a) el consentimiento expreso del empleador; o (b) una orden judicial, que tendrá el nombre del tribunal en la parte superior y la firma de un juez en la parte inferior.

Esa orden judicial es una orden de un tribunal, explicó Ian Macdonald, abogado y socio del área laboral en Greenberg Traurig LLP. Debe especificar el alcance de la búsqueda de ICE (por ejemplo, a qué personas se busca y qué bienes pueden incautarse), así como los lugares donde los agentes pueden revisar (qué pisos, edificios o instalaciones).

En lugar de una orden judicial, un agente puede presentar una orden administrativa firmada por funcionarios de ICE. Pero esa no es una orden de un tribunal, precisó Macdonald en un correo electrónico.

“Puede autorizar un arresto si la persona es encontrada en un lugar donde ICE puede estar legalmente, pero no le da a ICE mayor derecho a entrar en áreas no públicas de un centro de trabajo que el que tendría sin ninguna orden”, explicó.

El consejo de Macdonald para los empleados es: “No consientan el ingreso a áreas no públicas a menos que el abogado de la empresa confirme que una orden judicial válida así lo exige”.

Una reciente nota de AP informó sobre un memorando filtrado de ICE que afirma que la agencia tiene derecho a entrar a viviendas sin una orden judicial si cuenta con una orden administrativa para arrestar a una persona con una orden final de deportación. Sin embargo, ni Macdonald ni Stevenson consideran que ese memorando afecte las obligaciones y derechos de los empleadores al interactuar con ICE.

“En mi opinión, no cambia la orientación básica en el ámbito laboral”, dijo Macdonald. “Lo que sí cambia el memorando es que los agentes pueden alegar con más frecuencia una autoridad ampliada, por lo que los empleadores deben capacitar al personal para seguir un guion simple: pedir la orden judicial, obtener una copia, llamar al equipo de respuesta/asesoramiento o al abogado y evitar consentir acciones más allá de lo que permite la orden”.

De hecho, Stevenson señaló en un correo electrónico, “ICE ya ha intentado ingresar indebidamente a centros de trabajo sin órdenes judiciales. Los empleadores capacitados ya están resistiendo estos ingresos sin orden judicial”.

Ni el ICE ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a una solicitud de comentarios sobre el tema.

Las áreas no públicas deben estar marcadas de forma visible y clara con letreros que indiquen, por ejemplo, “Solo personal”, “Privado” o “Acceso restringido”, dijo Stevenson.

Y los empleados deben asegurarse de que las puertas cerradas con llave de las áreas no públicas no se dejen abiertas, añadió.

Si un agente de ICE sin autorización ingresa a un área privada, la Oficina de la Fiscal General de Nueva York recomienda que el representante del empleador diga: “No doy mi consentimiento para esta búsqueda ni para que usted ingrese a esta área privada”.

Si los agentes de ICE realizan la búsqueda, la Oficina de la Fiscal Heneral de Nueva York recomienda no intentar detenerlos físicamente. En su lugar, si es posible y sin interferir con las acciones de los agentes, se debe “documentar lo ocurrido, incluyendo con quién habló, qué dijo y cuál fue la respuesta”.

ICE puede proporcionar una lista de los objetos que los agentes se llevan tras concluir una redada, dijo Stevenson. Pero un empleado que acompañe a ICE durante el operativo también debería intentar registrar lo que se retira, recomendó.

Esto puede hacerse con papel y pluma, o con la cámara del teléfono si ICE no se opone. Algunos estados pueden exigir que se solicite permiso para grabar, pero incluso si no es obligatorio, Stevenson aconseja pedirlo.

“La seguridad es lo primero”, subrayó Stevenson. Si el empleado siente que grabar lo pone en riesgo, no debe hacerlo. Dado lo comunes que son las cámaras de seguridad dentro y fuera de los lugares de trabajo, es posible que el empleador ya cuente con imágenes del operativo.

La información de contacto del punto de contacto inmigratorio del empleador debe estar disponible para todo el personal. Si los empleados usan gafetes de identificación, esa información debería estar en una tarjeta que puedan llevar junto con su credencial.

Además, los empleadores pueden solicitar y distribuir las llamadas “tarjetas rojas” del Immigration Legal Resource Center, señaló Stevenson.

La tarjeta roja tiene dos funciones: recuerda a las personas sus derechos constitucionales bajo la Cuarta y la Quinta Enmienda, y ofrecen ejemplos de qué puede decir un individuo para proteger esos derechos (o simplemente mostrar la tarjeta a un agente federal).

Grippin también recomienda que “los empleadores pidan a los trabajadores actualizar su información de contacto de emergencia, para que, en caso de una redada, puedan comunicarse con las personas de contacto que el empleado prefiera”.

“Si se produce una detención, el empleador puede solicitar información sobre adónde está siendo trasladada la persona”, añadió.

