¿Qué es el misil balístico Oreshnik lanzado por Rusia contra Ucrania?

Rusia lanzó un misil Oreshnik contra Ucrania en la noche del jueves al viernes, por segunda vez desde que comenzó la guerra a gran escala en 2022, en un ataque que, según Kyiv y sus aliados, pretende ser una advertencia para Occidente.

Aunque los funcionarios de defensa rusos no dijeron dónde impactó el Oreshnik esta vez, las autoridades ucranianas informaron el viernes de varias explosiones y un ataque con misil balístico en la ciudad occidental de Lviv.

El primer uso de la nueva arma —que puede transportar cargas nucleares o convencionales— fue para atacar una fábrica aparentemente vacía en Dnipro a finales de noviembre de 2024.

Esto es lo que sabemos sobre el misil.

Probablemente es un misil balístico de mediano alcance, cuyo uso hasta ahora indica un alcance de entre 965 y 1.600 kilómetros. Funcionarios de defensa de Estados Unidos consideraron que el Oreshnik lanzado en noviembre de 2024 era un “misil balístico de alcance intermedio” o IRBM, lo que sugiere que creían que su alcance real podría superar los 4.800 kilómetros.

La distancia desde Kapustin Yar, la base rusa desde la que se cree que fue lanzado, hasta Leópolis, su objetivo esta semana, es de unos 1.450 kilómetros.

Una característica distintiva del Oreshnik es su capacidad de lanzar múltiples ojivas separadas desde el misil principal. Hasta seis vehículos de reentrada con objetivos independientes múltiples (MIRVs), que pueden contener de cuatro a seis municiones, se separan del misil mientras viaja a velocidades hipersónicas; cada uno puede ser dirigido a objetos específicos, permitiendo que un solo misil balístico realice un ataque mayor.

Oreshnik significa “avellano”, basado en su apariencia cuando sus múltiples ojivas caen a la tierra en estelas de luz intensa. Los ucranianos llamaron al primero lanzado el “Kedr” (Cedro).

Funcionarios estadounidenses han sugerido que podría ser una evolución, o una copia básica, del misil RS-26 Rubezh, desarrollado por primera vez en 2008.

Rusia y Estados Unidos están en disputa sobre la renovación del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, destinado a prohibir completamente los IRBM y reducir la amenaza de misiles con capacidad nuclear en el continente europeo.

Estados Unidos se retiró formalmente del tratado en 2019.

El primer lanzamiento del Oreshnik por parte de Rusia en 2024 se produjo días después de que el Gobierno de Biden autorizara a Kyiv a disparar misiles ATACMS suministrados por EE.UU. contra Rusia.

El Oreshnik se mueve más rápido que la mayoría de los misiles modernos, a una velocidad estimada de 13.000 km/h. Su trayectoria lo eleva abruptamente, fuera de la atmósfera, y luego lo hace descender bruscamente, con sus ojivas dirigidas a diferentes objetivos. Esto lo hace casi imposible de detener para los sistemas de defensa aérea disponibles en Ucrania.

Este tipo de misil fue diseñado para portar cargas nucleares. Es raro, costoso y remite a la era de la Guerra Fría.

El Oreshnik solo ha llevado explosivos convencionales hasta ahora, pero pertenece a una clase de misiles cuya velocidad y capacidad remiten a la amenaza nuclear.

Se cree que Estados Unidos fue notificado antes de su primer uso a finales de 2024, para garantizar que no se considerara erróneamente un lanzamiento nuclear.

Expertos ucranianos del Laboratorio de Investigación Militar del Instituto Científico de Investigación Forense de Kyiv, que examinaron lo que dijeron eran los restos del primer misil Oreshnik lanzado sobre Dnipro en noviembre de 2024, dijeron a CNN a principios del año pasado que el misil no parecía usar muchos circuitos modernos ni mostrar grandes avances tecnológicos, sino que dependía de diseños y elementos ya conocidos.

Es importante porque Rusia ha disparado un misil con capacidad nuclear sobre Lviv, a una hora en coche de la frontera con Polonia, un estado miembro de la OTAN.

Esto envía una señal de la postura más audaz de Rusia a la mayor alianza militar de la historia, en un momento en el que el papel de Estados Unidos en ella fue puesto en duda.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, dijo el viernes en X que “un ataque así, cerca de la frontera de la UE y la OTAN, es una grave amenaza para la seguridad en el continente europeo y una prueba para la comunidad transatlántica”.

La jefa de política exterior de la UE, Kaja Kallas, coincidió con ese sentimiento, diciendo este viernes que “el uso reportado por parte de Rusia de un misil Oreshnik es una clara escalada contra Ucrania y pretende servir como advertencia para Europa y EE.UU.”

Moscú afirma que este ataque fue una respuesta a la agresión contra la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, a finales del año pasado. (La CIA ha evaluado que Ucrania no estaba apuntando a la residencia). Es probable que sea otro ejemplo de la táctica rusa de mostrar fuerza, recordando a sus adversarios su arsenal más amplio y destructivo, en un momento en que el aliado de Rusia, Venezuela, está bajo asalto de Estados Unidos, y un petrolero sancionado que portaba su bandera fue interceptado cerca de Islandia por fuerzas estadounidenses.

El Kremlin afirma que muchos misiles Oreshnik están en producción y que algunos podrían estar estacionados en Belarús, probablemente en un intento de aumentar el temor de que sus misiles puedan dejar a las ciudades europeas indefensas ante un ataque.

