“Productiva y cordial conversación”: Sheinbaum anuncia nueva llamada con Trump y dice que seguirán “trabajando conjuntamente”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este miércoles que mantuvo una nueva llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la que calificó de “productiva y cordial”.

“Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente”, escribió la mandataria de México en X.

“Fue una llamada cordial, amable, duró como 40 minutos, hablamos de varios temas”, señaló Sheinbaum al inicio de su conferencia matutina este miércoles, la cual inició más tarde de la habitual.

En su breve mensaje en X, Sheinbaum agregó que en la llamada también saludó a la primera dama de EE.UU., Melania Trump, “a quien conocí durante mi reciente visita a Washington”.

La llamada ocurre en medio de una escalada en la violencia en México, particularmente en el estado de Guanajuato, donde recientemente murieron más de 10 personas tras ataques de comandos armados.

El tema de la seguridad ha sido un punto crítico en las relaciones entre México y Estados Unidos. Trump ha insistido en ayudar a México a frenar la inseguridad e incluso ha dicho que podría atacar a los cárteles de la droga por tierra en territorio mexicano, algo que Sheinbaum ha rechazado.

Al ser cuestionada en su conferencia este miércoles sobre la seguridad, Sheinbaum indicó que el entendimiento entre ambos países “sigue avanzando en diferentes temas”, sin dar detalles específicos adicionales.

“(Trump) estuvo de acuerdo conmigo en que vamos avanzando en el entendimiento general que tenemos”, añadió la presidenta de México.

En tanto, el presidente de Estados Unidos dijo que la llamada con Sheinbaum fue “muy productiva” en temas como la frontera entre los dos países, el tráfico de drogas y comercio, y elogió a la mandataria mexicana.

“Pronto volveremos a hablar y, finalmente, programaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene una líder maravillosa y muy inteligente. ¡(Los mexicanos) deberían estar muy contentos por ello!”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Uno de los más recientes casos sobre seguridad que involucraron a los gobiernos de México y Estados es el arresto de Ryan Wedding, exdeportista olímpico canadiense de snowboard que es acusado de liderar una red de tráfico de drogas valorada en miles de millones de dólares y de orquestar varios asesinatos, a lo cual se declaró inocente esta semana.

Las autoridades de México afirmaron que Wedding se entregó en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México la semana pasada y luego fue trasladado en avión al sur de California tras un esfuerzo de un año para arrestarlo por parte de las autoridades de EE.UU., México, Canadá, Colombia y República Dominicana.

Anthony Colombo, abogado defensor de Wedding, dijo que su cliente no se entregó y aseguró que Wedding estaba viviendo en México, mas no escondiéndose en ese país.

Por otra parte, el Gobierno de México envió recientemente a 37 presuntos criminales a Estados Unidos. Con este traslado, suman 92 los “criminales de alto impacto” que México ha enviado a EE.UU. en lo que va del segundo mandato de Trump, que comenzó el 20 de enero de 2025.

Respecto al tema comercial, Sheinbaum dijo este miércoles que “vamos avanzando bastante bien”, pero señaló que aún no hay nada concreto en las negociaciones de temas sensibles del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como el aumento de las reglas de origen más allá de la industria automotriz.

La presidenta de México añadió que, pese a estas negociaciones en temas en los que EE.UU. tiene “interés”, “se mantiene la revisión” del T-MEC.

El T-MEC se acerca cada vez a su periodo de revisión. El acuerdo comercial entró en vigor el 1 de julio de 2020 y exige que los tres países que forman parte realicen una revisión conjunta del mismo seis años después, es decir, en 2026.

